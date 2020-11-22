Ücretsiz En İyi Mobil Uygulamalar

Marketlerde telefonlarımız için çok sayıda uygulama var. Ancak bazı uygulamalar var ki tam anlamıyla hayat kurtarıyor. Bu yazımızda Google Play Store’da yer alan en iyi ücretsiz uygulamaları sizlere anlatalım.

Google Pay

Biraz farklılıklar olsa da Android mobil ödemeleriniz için son derece kullanışlı bir uygulamadır. Google Play Android uygulamalar arasında kesinlikle en iyileri arasında yer almaktadır. İstediğiniz kart ürünü ekleyebilirsiniz asıl kart numarası da paylaşmadan ödeme yaparsınız. Herhangi bir şekilde dolandırıcılığa ya da kart bilgilerinin çalınması gibi durumlarda karşılaşmazsınız.

Google Pay’ın Önemli Özellikleri:

İstediğiniz zaman para transfer edebilirsiniz

Ses komutları ile para gönderebilir ve alabilirsiniz.

Elektrikten, doğalgaza, emlak vergisinden su faturasına kadar fatura ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Google Cihazımı Bul

Google’ın bu özelliği sayesinde cihazınızın çalınması ya da kaybolması gibi durumlarda cihazınızın tekrar bulunmasını sağlanmaktadır. Kesinlikle ücretsiz bir uygulamadır ve son derece basit bir şekilde kullanabilirsiniz.

Telefonunuz kaybolduğu andan itibaren Pin kodunu ya da şifresini rahatlıkla sıfırlamanızı sağlar uygulamanın en güzel özelliklerinden bir tanesi de uzaktan ulaşım sayesinde verilerinizi silmenizdir.

Google Cihazımı Bul Önemli Özellikleri:

Kayıp cihazınıza bir an önce ulaşabilmek için konumunu öğrenirsiniz.

Dizüstü bir bilgisayar, masaüstü bilgisayar ile başka bir Android cihaza gerek kalmadan kayıp telefonunuza ulaşabilirsiniz.

Aynı hesapla giriş yaptığınız tüm telefonlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Kaspersky Mobile Antivirus

Kesinlikle cihazınızda bir Antivirus programının olmasında yarar vardır. Kaspersky Mobile Antivirus sayesinde kötü amaçlı yazılımlardan korunursunuz. Telefonunuzun tüm depolama alanı ile ilgili tarama yapmanızı kolaylaştırır.

Kaspersky’nin Önemli Özellikleri:

Virüs temizleyici ve otomatik malware engellemesi mevcuttur;

Gerçek zamanlı olarak isteğe bağlı, virüsleri, casus yazılımları, fidye yazılımlarını ve truva atlarını taratabilirsiniz.

Hırsızlara karşı, kişisel bilgileri koruyarak cihazınızdan silme özelliği vardır.

Yukarıda yer alan en iyi ücretsiz mobil uygulamalar ile telefon ve tabletinizde harikalar yaratabilirsiniz. Fayda sağlayacak bu uygulamaları ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

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