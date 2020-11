Web Sitesi Yapımı ve Web Ajans

Web sitesi yapımı günümüzde artık herkesin meslek haline getirdiği bir sektör haline geldi. Fakat bunu kurumsal olarak profesyonel şekilde yapan firmaların sayısı da bir o kadar az. Teknoloji çağında olduğumuz şu dönemlerde artık her iş internet ortamında dönmeye başladı. 2008 yıllarında Türkiye’de internetin yaygınlaştığını düşünürsek, 12 senede kat edilen yolu şöyle bir gözden geçirin. Ne kadar hızlı değil mi? Çok hızlı şekilde yaygınlaşmaya devam ettiğini ve daha ne yeniliklerin çıkabileceğini şuan kimse ön göremiyor. Sadece varsayımlar üzerinde duruluyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza da kolaylıklar getirdi. Artık her alışverişlerimizde interneti kullanır hale geldik. Yemeklerimizi, market malzemelerimizi, giyecek malzemelerimizi vs aklınıza gelebilecek bir dünya çeşitleri internet aracılığı ile sağlıyoruz. Web siteleri de burada önem arz ediyor, mesela internet üzerinden satış gerçekleştiren binlerce kişi var. Peki internetten gerçekten satış yapılabiliyor mu? Bu soruya cevabımız tabii ki de evet.

İnternetten Satış Nasıl Yapılır?

İnternet kullanmayı bilmeyen kalmadı sanırım artık. Hızlı şekilde gelişmeye devam ederken, bir çok kişilerde artık dükkanlarını internete taşımaya başladı. Yapılan araştırmalara bakıldığında son 5 yılda muazzam bir artış söz konusu. 2020 yılında akıllı telefon kullananların sayısı %70 olarak açıklandığına bakarsak gerçekten müthiş bir pazar yeri internet.

İnternetten satış reklam vererek başlıyor aslında. Ciddi paralar harcamanıza bile gerek kalmadan Google’ın Adwords reklamları ya da Facebook’un reklamları sayesinde alışveriş sitelerinin pazar yerlerinde ya da kendi web sitelerinin reklamlarını çıkarak bir çok ürün satabiliyorsunuz. Kabaca bir tabir ile hesaplama yaparsak; Türkiye’de ki %70 ciddi bir oran ve %70’in sadece %0.02 kullanıcıyı siteye çekseniz 11.000 kişi yapar ortalama. 11.000 kişinin hepsinden sipariş almasanız bile illa ki alanlar olacaktır ki bu da size iyi bir gelir kapısı.

Kendi Web Sitem İle İş Kurmak İstiyorum

Başlık çok açık ve net. Yukarıda yazdığımız rakamlar ortalama Türkiye’nin kullanıcı sayısı ve eş değer olarak hesaplamalar üzerine. Şöyle düşünün; internet üzerinde kendi web sitenizi açıp satışlarınızı yapmış olsanız ayrıca güzel bir de reklam çıksanız, yaklaşık olarak size 2.000 – 3.000 müşteri kazandıracak ki amatör seviyesinde olduğunuzu varsayalım. Kim istemez böyle rakamları?

Web Sitesi Kursam Nereden Başlayabilirim?

Web Ajans sizlere bu konuda oldukça yardımcı olacak kurumsal bir ajans şirketi. Web sitenizi yaptırmak istediğinizde sizlere özel ve uygun fiyatları sunarak, bütçenize uygun bir web sitesi yaptırabilirsiniz. Destek hizmeti sayesinde de her an desteğinizi ve sıkıştığınız yerde her şeyi sorarak, web sitenizde ki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sadece satış için değil, kurumsal firmaların web sitelerine ve ayrıca sosyal medya danışmanlığı, dijital reklam yönetimi, SEO ve daha bir çok branşta hizmet veriyor.

Antalya’da kurulan dijital ajans şirketi Antalya Web Tasarım alanında da hizmet vermekte. İnternet çağına ayak uydurmak istiyorsanız ve internet sektörüne bir an önce atılım yapmak istiyorsanız tercihinizi Web Ajans ‘ tan yana kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Web sitesi yapımı Antalya sayesinde sizlerin de bir web siteniz olacak, ister satış yapabileceksiniz isterseniz de kurumsal firmanızın kimliğini dijital ortamda daha da güzelleştirebileceksiniz.