Whatsapp’a Yeni Eklenecek Özellikler

Whatsapp artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası günlük yaşantımızda iş hayatımızda yani kısacası hayatın her diliminde WhatsApp’ı kullanıyoruz. Yeni gelen özellikler ve kısa süre içerisinde gelecek olan yenilikleri sizler için hazırladık.

WhatsApp Yeni Özellikleri Nelerdir?

Sessize Al Özelliği

WhatsApp’a istediğiniz bir grubu sessize almak mümkün olabiliyordu. Ancak daha önceleri en fazla bir yıl kadar sessiz alabiliyorduk. Bu süre dolduktan sonra grubun sesi açılıyordu. Yeni gelen özellik sayesinde isteyen kullanıcılar grupları istediği süre ile sınırsız bir şekilde sessize alabilecek.

Böylece grubu kullanan kişi istediği zaman sesi açıp kapatma yetkisine sahip olacak.

Mesaj Yok Olacak

WhatsApp’ın en bomba özelliklerinden bir tanesi gönderdiğimiz mesajın bir süre sonra yok olmasıdır. Yani belirli süreliğine istediğimiz bir kullanınca ya da gruba süreli mesaj gönderebileceğiz. Kullanıcının göndermiş olduğu görsel medyaları karşı tarafa ulaştırdıktan sonra yok edebilmesini sağlayan bu özellik sayesinde WhatsApp’a yeni bir dönem başlıyor.

Whatsapp Web Oturum Açma

WhatsApp’a bilgisayar başından girenlere önemli bir haber var. WhatsApp Web de artık dokunarak oturum açma özelliği olacak. Yakında parmak iziniz ile WhatsApp girişini bilgisayardan rahatlıkla yapabileceksiniz. Ancak bu uygulamayı kullanabilmek için parmak izi okuyucu bir laptopa ihtiyacınız olacak.

Birden Fazla Hesap Açma

WhatsApp’a kısa süre sonra aynı hesabın birden fazla cihazda kullanılması gerçekleşecek. Birden fazla cihazda WhatsApp hesabını kullanmak isteyenler daha fazla cihazdan WhatsApp’a girerek bu özellikten faydalanacak.

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