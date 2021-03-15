Okunuyor Windows 10 Bilgisayarda Yazı Tipleri Nasıl Bulunur ve Kaldırılır?

Bu yazıda, yazı tipleri Windows 10 işletim sisteminden kaldırmak için en iyi iki yöntemi paylaşacağız. Hadi kontrol edelim.

Windows Gezginini Kullanma

Bu yöntemde, yazı tiplerini bulmak ve işletim sisteminden kaldırmak için Windows Gezgini’ni kullanacağız. Hadi kontrol edelim.

Adım 1. Öncelikle, Windows 10 bilgisayarınızda Dosya Gezgini’ni açın.

Adım 2. Şimdi, yama – Windows 10 yükleme sürücüsü (genellikle C sürücüsü)> Windows> Yazı Tiplerine gidin. Tam yol Yerel Disk (C)> Pencereler> Yazı Tipleri olacaktır.

Adım 3. İşletim sisteminizde yüklü olan tüm yazı tiplerini bulacaksınız.

Adım 4. Belirli bir yazı tipini kaldırmak için, yazı tipine sağ tıklayın ve ‘ Sil’i seçin.

Adım 5. Onay açılır penceresinde ‘ Evet ‘ düğmesini tıklayın.

Bu kadar! Bitirdiniz. Yazı tipi işletim sisteminizden kaldırılacaktır.

Windows 10 Ayarlar Uygulamasını Kullanma

Yazı tiplerini bulmak ve işletim sisteminizden kaldırmak için Windows 10 ayarları uygulamasını bile kullanabilirsiniz. Aşağıda verilen basit adımlardan bazılarını izleyin.

Adım 1. Her şeyden önce, Başlat düğmesine tıklayın ve ‘Ayarlar’ı seçin.

Adım 2. Ayarlar sayfasında, ‘ Kişiselleştirme ‘ seçeneğine tıklayın.

Adım 3. Sol bölmeden ‘ Yazı Tipleri ‘ seçeneğine tıklayın.

Adım 4. Sağ bölmede, kaldırmak istediğiniz yazı tipini seçin.

Adım 5. Ardından, ‘ Kaldır ‘ düğmesine tıklayın.

Adım 6. Onay kutusunda, ‘ Kaldır ‘ düğmesine tekrar tıklayın.

Bu kadar! Bitirdiniz. Windows 10 ayarları uygulaması aracılığıyla yazı tiplerini bu şekilde kaldırabilirsiniz. Bu makale tamamen Windows 10 bilgisayarında yazı tiplerinin nasıl bulunacağı ve kaldırılacağıyla ilgilidir. Umarım bu makale size yardımcı olmuştur! Lütfen bunu arkadaşlarınızla da paylaşın. Bununla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, aşağıdaki yorum kutusuna bize bildirin.

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