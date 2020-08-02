Windows 10 Emoji Nasıl Kullanılır?

Emojiler artık oldukça popüler hale geldi ve şimdi neredeyse tüm uygulamalar ve işletim sistemleri tarafından destekleniyor. Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi emoji desteği ile birlikte gelir ve yerleşik bir emoji seçici aracı vardır. Bu yazımızda, Windows 10’da yerleşik emoji seçici aracını nasıl kullanabileceğinizi ve sistem içinde istediğiniz yerde emojileri nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. Windows 10’da emoji nasıl kullanılır?

Windows 10’da Emoji Kullanma

1.Adım: Windows 10 bilgisayarınızda emoji seçiciyi açmak için windows tuşu, + ve noktaya basın. Ayrıca, windows tuşu, + ve noktalı virgül tuşlarına basarakta yapabilirsiniz.

2. Adım: Şimdi, terimi yazarak belirli bir emojiyi arayabilirsiniz. Köpekle ilgili veya kedi ile ilgili emojileri bulmak için “köpek” veya “kedi” kelimelerini yazmanız yeterlidir ve size ilgili emojiler sunulur.

3. Adım: Listede fare kaydırma tuşunu kullanabilir ve emojiyi tıklayabilir veya seçilen emojiyi eklemek için Enter tuşuna basabilirsiniz.

İşte bu kadar. Dahili emoji seçiciyle Windows 10 sisteminizde emojileri bu şekilde kullanırsınız. Emojiler ayrıca dosya ve klasörlerin adı için de kullanılabilir. Bununla birlikte, emojinin henüz desteklenmediği için renkli biçimde değil siyah-beyaz renkte sergileneceğini fark edeceksiniz.

Standart Unicode karakter desteği nedeniyle Windows işletim sisteminde emoji kullanmak mümkündür. Dosya adında emoji kullanmak, farklı bir dilden bir karakter veya simge kullanmaya benzer. Modern uygulamaların çoğu Unicode’u desteklediğinden, renkli olmasalar bile emojilerin çalıştığını göreceksiniz. Windows işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için kategori sayfasına bakabilirsiniz.