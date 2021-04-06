Windows 10 Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

Windows 10 şifre kaldırma nasıl yapılır en çok sorulan sorular arasındadır. Zira bir kullanıcı kendi şifresini unutmuşsa, kişisel bilgisayarını açamaz. Bunun için kullanılabilecek farklı yöntemler olmakla beraber, hepsi pratik bir kullanım sağlar.

Günlük hayatta ve iş sektöründe bilgisayarlar en önemli yeri tutar. Dolayısıyla birçok kişi güvenliğini sağlamak için önlemler alır. Bunun en aktif yolu da şifre koymadır. Ancak günümüzde e-mail, sosyal medya ve farklı internet siteleri dâhil çok sayıda şifre kullanılır. Dolayısıyla bunları unutmak oldukça normaldir.

Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma

Günümüzde birçok kullanıcı bilgisayarını şifreyle kullanır. Bunun en büyük nedeni, hiç kimsenin kişisel bilgisayarını izinsiz kullanmama isteğidir. Eğer şifrenizi unutmamışsanız ve artık kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri uygulamak yeterli olacaktır;

Bilgisayarınızı açın. Ardından şifrenizi girin. Başlat üzerine tıklayın. Ekranda görülecek olan arama kısmına netplwiz sorgusunu yazın ve aratın. Kullanıcı hesaplarına gelerek, görülen onay işaretini silin. Uygula diyerek şifreyi girin.

Bu işlemler ardından giriş şifresi kaldırılır. Hemen devreye gireceği için, bilgisayar yeniden başlatılırsa artık parola istenmediği görülür. Ancak kaldırmadan önce güvenlikten de emin olmanız önerilir. Ancak şifrenizi hatırlamıyorsanız, bunları yapmak imkânsızdır.

Windows 10 Giriş Şifremi Unuttum

Windows 10 şifre kaldırma 2021 için şifrenizi unutmuşsanız, paniklemenize gerek yoktur. Zira kullanabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bunun için ilk yöntem, şifre ekranına geldikten sonra parolamı unuttum seçeneğine tıklayarak, tüm işlemleri takip etmedir. Sonrasında bilgisayara giriş yapılır.

İkinci bir yöntem ise güvenli moddur. Her ne kadar güvenli mod kısıtlı kullanım sunsa da, şifre istemezse hemen kaldırma işlemi yapmanızı sağlar. Bunun için tek yapılması gereken, yukarıda maddelerin takip edilmesidir.

Windows 10 açılış şifresini unuttum için bir diğer çözüm de format atmadır. Zira bilgisayar sıfırlanacağı için, parola da kaldırılır. Bunun için tek yapılması gereken, sistemin kurulu olduğu sürücüye format atmadır. Bu çoğu zaman C: olup, D: kısmına da format atmanız gereksizdir.

Ancak bu durum masaüstü dâhil C: klasöründeki tüm dosyalarınızı da siler. Bununla beraber geri kurtarma programlarını tercih ederek, dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

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