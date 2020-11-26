Windows başlangıçta açılan programlar bilgisayarı açtığımızda kasan programlar olarak adlandırılır. Peki Windows başlangıçta açılan programlar nasıl kapatılır? Bilgisayarımızı kasan ve altta çalışan birçok program, bizim için gereksiz olabilir. Boş yere bilgisayarı kasan ve RAM ve işlemciyi yoran programların otomatik başlatılmasını önlemenin kolay bir yolu var. Hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun, Windows işletim sisteminin tüm sürümlerinde işe yarayan bir yöntemle Windows Başlangıçta Açılan Programlar kolayca kapatılabilir. Yazımızı adım adım takip ederek, gereksiz çalışan programlardan kurtulabilirsiniz. Bunun için “başlat” sekmesine geliyorsunuz. Ardından oradaki “program ve dosyaları ara” alanına “msconfig” yazmanız halinde karşınıza bir pencere gelir. Sistem yapılandırması başlığı altında

Genel

Önyükleme

Hizmetler

Başlatma

Araçlar

Sekmelerinden oluşan pencereden “başlatma” sekmesine tıklayın. Karşınıza bir liste çıkar. Sizin onayınızı almadan alt planda çalışan tüm programları buradan görebilirsiniz. Dilediğiniz programı buradan saf dışı bırakabilirsiniz. Ardından sistemi yeniden başlatın ve bilgisayarınızı rahatlatın. Daha hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bilgisayarınız hızlanmadıysa, büyük ihtimalle “disk birleştirme“ yapmadınız. Disk birleştimek için masa üstüne gelin, bilgisayar ikonuna tıklayın. Karşınıza diskleriniz gelecektir. İşletim sisteminiz C bölümünde ise ona sağ tıklayın ve özellikler deyin. Oradan araçlar sekmesine tıklayın. Disk birleştirme sekmesinde “ şimdi birleştir” sekmesini tıklayın. Ardından diskiniz birleştirilecektir. Bu tıpkı, binlerce insanın daldığı bir süper maketin tüm raflarının karman çorman olmasına benzer. Siz disk birleştirme yaptığınızda her şey, olması gereken yere istiflenir. Böylece pc hızlanır.