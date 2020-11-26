Windows Başlangıçta Açılan Programlar Nasıl Kapatılır ? - Teknofeed.COM

Son Haberler

Windows Başlangıçta Açılan Programlar Nasıl Kapatılır ?
Mavi Ekran Hatası Neden Olur ? Nasıl Düzeltilir ?
Elektronikte Efsane İndirimler Black Friday’de!
Sosyal Medya’nın Siteler Üzerinde Etkileri
Google Adwords ’un Sitelere Katkısı

Windows Başlangıçta Açılan Programlar Nasıl Kapatılır ?

admin
1 dk okuma süresi
Windows Başlangıçta Açılan Programlar Nasıl Kapatılır ?
Okunuyor Windows Başlangıçta Açılan Programlar Nasıl Kapatılır ?

Windows başlangıçta açılan programlar bilgisayarı açtığımızda kasan programlar olarak adlandırılır. Peki Windows başlangıçta açılan programlar nasıl kapatılır? Bilgisayarımızı kasan ve altta çalışan birçok program, bizim için gereksiz olabilir. Boş yere bilgisayarı kasan ve RAM ve işlemciyi yoran programların otomatik başlatılmasını önlemenin kolay bir yolu var. Hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun, Windows işletim sisteminin tüm sürümlerinde işe yarayan bir yöntemle Windows Başlangıçta Açılan Programlar kolayca kapatılabilir. Yazımızı adım adım takip ederek, gereksiz çalışan programlardan kurtulabilirsiniz. Bunun için “başlat” sekmesine geliyorsunuz. Ardından oradaki “program ve dosyaları ara” alanına “msconfig” yazmanız halinde karşınıza bir pencere gelir. Sistem yapılandırması başlığı altında

  • Genel
  • Önyükleme
  • Hizmetler
  • Başlatma
  • Araçlar

Sekmelerinden oluşan pencereden “başlatma” sekmesine tıklayın. Karşınıza bir liste çıkar. Sizin onayınızı almadan alt planda çalışan tüm programları buradan görebilirsiniz. Dilediğiniz programı buradan saf dışı bırakabilirsiniz. Ardından sistemi yeniden başlatın ve bilgisayarınızı rahatlatın. Daha hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bilgisayarınız hızlanmadıysa, büyük ihtimalle “disk birleştirme“ yapmadınız. Disk birleştimek için masa üstüne gelin, bilgisayar ikonuna tıklayın. Karşınıza diskleriniz gelecektir. İşletim sisteminiz C bölümünde ise ona sağ tıklayın ve özellikler deyin. Oradan araçlar sekmesine tıklayın. Disk birleştirme sekmesinde “ şimdi birleştir” sekmesini tıklayın. Ardından diskiniz birleştirilecektir. Bu tıpkı, binlerce insanın daldığı bir süper maketin tüm raflarının karman çorman olmasına benzer. Siz disk birleştirme yaptığınızda her şey, olması gereken yere istiflenir. Böylece pc hızlanır.

Related posts:

  1. Windows 10 Yedekleme Nasıl Yapılır?
  2. OneDrive Kullanarak Windows 10’da Dosyalar Nasıl Paylaşılır?
  3. Windows sıkıştırılmış bellek problemi nasıl düzeltilir ?
  4. Windows 10’da Karanlık Mod Nasıl Etkinleştirilir?

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Etiketler
Benzer yazılar
Mavi Ekran Hatası Neden Olur ? Nasıl Düzeltilir ?

Mavi Ekran Hatası Neden Olur ? Nasıl Düzeltilir ?

Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?

Google Play Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür ?

Windows 7’den Windows 10’a Ücretsiz Yükseltme 2020

Windows 7’den Windows 10’a Ücretsiz Yükseltme 2020

Vergi Vermeden Para Kazanmak Suç Mu?

Vergi Vermeden Para Kazanmak Suç Mu?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın