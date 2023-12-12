Yılın Yatırım Fırsatı: Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Bayiliği

Elektrikli araç kullanımının giderek artmasına bağlı olarak daha fazla ihtiyaç duyulan elektrikli şarj istasyonları, yatırım fırsatları arayanlar için de iyi bir potansiyele sahip. Anahtar teslim şarj istasyonu hizmeti sunan şarj ağı sağlayıcıları ile zahmetsiz bir şekilde yatırım yapmak ve her geçen gün gelişen bu sektörde yer alabilmek oldukça kolay.

Elektrikli araç pazarındaki büyümenin nedenleri

Elektrikli araç pazarının hızlı bir şekilde gelişmesi ve yıldan yıla büyümesi, bazı temel dinamiklerle doğrudan alakalı. Bu durumun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Fosil yakıtların giderek tükenmesi ve sürdürülebilir bir ulaşımın önünde engel teşkil etmesi,

Fosil yakıtların tüketimine bağlı olarak yaşanan çevre felaketlerinin her geçen gün dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlemesi ve dünya yaşamını tehdit etmeye başlaması,

Elektrikli araçlar ile ulaşımın çok daha düşük maliyetli olması,

Elektrikli araçların doğa dostu olması ve çevreye herhangi bir zarar vermemesi,

Otomobil üreticisi firmaların bu alanda birbirleriyle rekabet halinde olmaları ve bu yüzden de pazar paylarını artırmak için daha fazla yatırım yapmaları,

Hükümetlerin elektrikli araç üretimine yönelik çeşitli teşvikler sağlaması,

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın gelişmiş bölgelerinde fosil yakıtlı araçların zaman içerisinde kaldırılmasının istenmesi.

Bayilik modelinin yatırımcılara sağladığı avantajlar

Elektrikli araç şarj istasyonu bayiliği almak ve bu sayede işletmeci olmak isteyenleri bekleyen çok sayıda avantaj söz konusu. Bu avantajları da temel olarak şu şekilde sıralamak mümkün:

Bayiler, elektrikli araç şarj istasyonu geliştiricilerinin tüm teknolojik altyapısından kolaylıkla yararlanabilir. Ayrıca arge yatırımı yapmalarına ve teknoloji yatırımı yapmalarına gerek kalmaz.

Şarj istasyonu bayilikleri genellikle anahtar teslim olarak verilir. Yatırım öncesi araştırmalar ve gerekli olan izinler ile teknik altyapılar da ana dağıtıcı firma tarafından yapılır. Böylelikle yatırımcılar, kolaylıkla şarj istasyonu yatırımı yapabilirler.

Şarj istasyonlarında uzaktan izleme ve kontrol olanağı bulunduğu için, herhangi bir arıza ya da bakım gereksinimi de merkezden kolaylıkla giderilebilir.

Elektrikli araç şarj istasyonu bayileri, bilinirliği yüksek markaların adı altında faaliyetlerini yürütür. Bu sayede tutunmaları ve tercih edilmeleri daha kolay hale gelir.

Şarj istasyonu işletmeciliği ile ilgili fırsatlar ve getiri potansiyeli

Elektrikli araç şarj istasyonu bayisi olmak, yüksek getiri potansiyeliyle de ön planda. Henüz Türkiye’de şarj istasyonlarının istenilen kadar yaygın olmadığı bu dönemde sektöre girmek, daha kolay tutunabilme olanağı sağlar. Bununla birlikte elektrikli araç kullanımının da sürekli arttığı göz önünde tutulduğunda, gelecekte daha yüksek kazançlara ulaşabilmek de zor olmaz.

Adze Charge tarafından sunulan elektrikli araç şarj istasyonu bayil iği için fırsatları değerlendirerek marka değeri yüksek bir istasyon yatırımı yapabilirsiniz. Türkiye’nin önde gelen şarj ağlarından biri olan Adze Charge, AC ve DC şarj üniteleri ile istenilen her yere kolayca kurulabilir, işletilebilir. Daha fazla bilgi almak için Adze Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.