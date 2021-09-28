İnstagram Lite Ne Kadar İnternet Yer – Apk İndir

İnstagram lite ne kadar internet yer? Sorunuza bau makalede cevap bulabileceğiniz gibi instagram lite apk indir detaylarını da sizler için bir araya topladık. Geçtiğimiz yazılarımızda dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması olan İnstagram’ın değerini 100 kat arttırıp 100 milyar dolar değerine ulaştığını açıklamıştık. 1 Milyar kişi tarafından aktif olarak kullanılan Instagram her geçen gün güzel yenilikler ile karşımıza çıkıyor. En son olarak IGTV ve Görüntülü konuşma gibi özelliklere sahip olan sosyal medya uygulaması şimdi ise kota dostu Instagram Lite isimli yeni bir uygulamayı indirmeye sundu.

Artık Daha Az İnternet Yiyecek !

Biliyorsunuz ki günün her saatinde Instagram‘da olabilmek sürekli hikaye ve fotoğraflara göz atmak internetinizi kısa süre içerisinde bitirecektir. İnstagram yetkilileri bunun farkına varmış olacak ki içerikleri daha düşük kalitede sizi mahrum etmeden gösterecek yeni bir uygulama piyasaya çıkarttı. Eve İnstagram Lite uygulaması bizim halk dostumuz kötülerin düşmanı diyebilir ve bağrımıza basabiliriz. Şuan için kötü bir haberimiz var ve Türkiye’de henüz bu uygulama aktif olmadı, fakat yakın zamanda aktif olacaktır diye düşünüyoruz.

İnstagram Lite Ne Kadar İnternet Yer 2021

Instagram Lite ne kadar internet yer? İnstagram lite uygulamasına genel olarak baktığımızda bazı kısıtlamaların olduğunu görebilmek mümkün. Örneğin; Hikayeler bölümünde video izlemenizi pek imkan tanımıyor, ancak ilerleyen zamanlarda daha düşük kalite de izlemenize olanak tanıyacak şekilde eklenecektir diye düşüyorum. Direct mesaj gönderme bölümü de devre dışı bırakılmış halde. Fotoğraflara baktığımız da ise biraz kalitesi düşürülmüş ve filtre uygulanmış halde görebiliriz fakat bizi çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bazı özelliklere katlanmamız gerekmekte, aksi halde ana uygulamayı kullanabilirsiniz, kimse Instagram Lite kullanacaksın diye şart koşmuyor değil mi ? 🙂

Instagram Lite Eski Sürüm İndir ve Yükle

Instagram lite eski sürüm indir – Uygulama şuan için Türkiye’de indirmeye açık değil, fakat siz VPN kullanarak bu uygulamayı cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Eğer Türkiye için uygulama aktif hale geldiği anda aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Uygulamanın kapladığı alan 580KB gibi küçük bir boyut. Android 5.0 üzeri işlem sistemleri için kullanılabilir halde olan yeni instagram uygulamasını umarız ki çok seveceksiniz.

Google Play Instagram Lite İndir

Android için Ücretsiz Instagram Lite İndir

Android için Ücretsiz Instagram Lite İndir de biliyorsunuz ki dışarıdan kolaylıkla uygulama yükleyebilmeniz mümkün. Aşağıda linkini paylaştığımız ApkPure adlı siteden kolayca indirip Instagram Lite uygulamasını telefonlarınıza Türkiye’de aktif hale gelmesini beklemeden yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz.

APK Olarak Buradan İndirin

Bir önceki yazımız olan Instagram'dan Gelen E-Posta ve SMS'ler Nasıl Kapatılır? başlıklı makalemizde Gelen Reklam Amaçlı E-postalar, Instagram E-posta ayarları ve Instagram'dan gelen e-postalar nasıl kapatılır? hakkında bilgiler verilmektedir.