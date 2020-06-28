Instagram Takibi Bırakanlar Nasıl Bulunur?

“Instagram’da beni kim takip etmedi?” Güzel soru. Çok fazla takipçiniz var ve onları takip etmek istiyorsunuz. Instagram’daki takipçilerin sayısını azaltan, sizi takip etmeyen kişileri nasıl takip edersiniz? Instagram takibi bırakanlar bulmanın bir yolu var ve bunu sizinle paylaşacağız. İşte Instagram takibi bırakanlar hakkında yazımız;

Kimin Takip Etmediğini Öğrenin

Android’de Statusbrew uygulamasını indirin ve yükleyin. Bu uygulama sizi takip etmeyen kişileri takip etmenizi sağlar. Ayrıca takip ettikten sonra sizi takip etmeyen kişileri de gösterir. Instagram’da takip edenleri bulmak için Statusbrew’un nasıl kullanılacağına bakın.

1. Adım: Statusbrew’u açın ve Instagram hesabınıza giriş yapın. Aşağıdaki büyük ‘+’ düğmesine hafifçe dokunarak birden fazla Instagram hesabı eklenebilir.

2. Adım: Uygulamayı yetkilendirmeniz istenir. Uygulamanın takipçiler listesi dahil temel bilgilerinize erişmesi gerekiyor. Ayrıca, açık izninizle diğer kullanıcıları takip etme / takip etmeyi bırakma izni gerektirir. Yetkilendir’e dokunun. Uygulamayı yetkilendirdiğinizde, daha fazla iletişim için herhangi bir e-posta girmenizi ister. Bu adım zorunlu değildir ve gerekirse atlanabilir. Bir şekilde bir e-posta eklediyseniz, doğrulamanız gerekir. Lütfen e-postanızı kontrol edin ve uygulamanın e-posta adresinize gönderdiği bağlantıyı takip edin ve işlemi tamamlayın.

3. Adım: Uygulamada gösterildiği gibi hesabınıza hafifçe dokunun, Instagram profilinizle ilgili tüm takipçiler, yeni takipçiler ve takip etmeyenler, hayranlar, beyaz liste vb. içeren tüm bilgiler ekranda görünecektir. Instagram’da beni takip etmeyenleri bul! ” Sizi kimin takip etmediğini görmek için ‘Geri Takip Etmiyorum’ seçeneğine dokunun. Kişi listesini alın ve çapraz düğmeye basarak onları takip etmeyi bırakın. Uygulama ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak ücretli sürüm 25 günlük sınırlıdır.

Bu şekilde sizi takip etmeyen kişileri takip edebilirsiniz. Sizi takip eden ve takip etmeyen kişileri de takip edebilirsiniz. İlginç bir şekilde, Statusbrew Twitter takipçilerini izlemek için de kullanılabilir. Twitter hesabınızın da takipçilerden bazılarını aldığını fark ederseniz, Twitter için bu uygulamayı deneyin.