WhatsApp Yanlış Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır? - Teknofeed.COM

Gönderilen mesajların geri alınabilmesi özelliği, WhatsApp’ın bu zamana kadar sunduğu hizmetler arasında belki de en önemlisi ve en çok ihtiyaç duyulanıdır. İnsanlar günlük sohbetleri esnasında karşısındaki kişinin yanlış anlayabileceği, üzülebileceği mesajlar gönderebiliyor. Daha sonrasında böyle bir mesaj gönderdiği için pişman olup, sohbet ettiği kişi mesajı görmeden silmek isteyebiliyor. Veyahut başka bir kişiye göndermek istediği fotoğraf, video veya belge dosyalarını yanlışlıkla farklı bir kişiye gönderebiliyor. Böyle durumlarda mesajın geri alınabilmesi için çok önemli bir özelliktir. Gönderdiği mesajın karşı tarafa ulaşmasını istemeyen kullanıcılar “WhatsApp Yanlış Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?” şeklinde internet üzerinden aramalar yapıyor. Bu makalemizde bu konu hakkında bilgi vereceğiz…

WhatsApp Yanlış Gönderilen Mesaj Geri Alma

Öncelikle gönderilen bir mesajın, karşıdaki kullanıcı görmeden geri alınabilmesi için 5 dakika gibi bir süre sınırı vardır.

Gönderilen mesajı geri alabilmek için, gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutunuz.

Basılı tutunca yukarıda yeşil bir menü açılacaktır.

açılacaktır. Açılan menüden sil ( çöp kutusu ) işareti ne tıklayınız.

ne tıklayınız. Daha sonra mesajı silmek için bir uyarı penceresi açılacak, bu pencereden Herkesten Sil butonuna tıklayarak mesajın silinmesini sağlayabilirsiniz.

butonuna tıklayarak mesajın silinmesini sağlayabilirsiniz. Siz mesajı silseniz bile sohbet ettiğiniz kişi gönderdiğiniz bir mesajın silindiğini görebilecektir. Fakat mesajın içeriğini göremeyecektir.

Yukarıda nasıl yapıldığı anlatılan gönderilen mesajın geri alınması özelliğini kullanabilmek için WhatsApp uygulamanızın güncel olması gerekmektedir. Eğer anlatılan yöntemi kullanarak mesajınızı geri alamıyorsanız WhatsApp uygulamanızı güncellemeyi deneyiniz.