FIFA 16 zirveyi bırakmıyor

Son bir kaç yılın şüphesiz en çok oynanılan futbol oyunu EA Sports‘un geliştirdiği FIFA serisi, son oyunu FIFA 16 ile beraber güzel bir başarıya ve hızlı bir çıkışa imza attı.

İnceleme puanlarını ve satış rakamlarının yüksek derecede tutup ne kadar iyi bir oyun olduğunu herkese duyuran FIFA 16, birçok ülkede haftanın en çok satan oyununa seçildi. Bu ünvanı üzerinden bırakmamakta kararlı gibi görünüyor. Aynı listede en büyük rakibi olan KONAMI imzalı PES 2016 oyunu ise yer almadı.

Oyun dünyasının merkezi bölgelerinden bir tanesi İngiltere‘de üst üste ikinci kez haftanın en çok satılan oyunu başarısına ulaşan FIFA 16, %100 Türkçe dil desteği ve Spor Toto Süper Lig sayesinde ülkemizde de yoğun bir kitle tarafından tercih ediliyor.

Haftanın en çok satan oyunlarına baktığımızda FIFA 16’yı LEGO Dimensions oyunu takip ediyor. Üçüncü sırada basketbol oyunu NBA 2K16 yer alırken Destiny serisinin yeni oyunu Destiny: The Taken King oyunu dördüncü sırayı kapmış. Forza Motorsport 6 oyunu beşinci sıraya adını yazdırmış. Grand Theft Auto V oyunu çıkmasının üzerinden aylar geçmiş olsa bile hâlâ çok satanlar listesinden düşmüyor.

1) FIFA 16

2) LEGO Dimensions

3) NBA 2K16

4) Destiny: The Taken King

5) Forza Motorsport 6

6) Animal Crossing: Happy Home Designer

7) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

8) Skylanders Superchargers

9) Grand Theft Auto V

10) Mad Max