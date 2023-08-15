En İyi 10 Omegle Benzeri Siteler ve Uygulamalar

Omegle benzeri siteler ile sosyalleşebilme ve yeni insanlarla tanışabilme şansını elde edebilirsiniz. Bu siteler genellikle görüntülü konuşarak eşleştirdiğiniz kişiler ile muhabbet edebilmenizi sağlar. Uygulamada Kimin ile karşılaşacağınız tamamen şansa kaldığında uygulama ile ilgili sorumluluk tamamen size aittir.

Omegle Benzeri Siteler Top 10

Omegle benzeri uygulamalar oldukça çeşitlidir. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yayılması ile birlikte görüntülü konuşmaların gerçekleştirilebileceği pek çok site ve uygulama kullanımı sunulmuştur. Bu siteler ve uygulamalar kullanılarak kişilerin birbiriyle arkadaşlık edebilmesi mümkün kılınmıştır. Omegle ve benzeri siteler kullanarak kişiler dünyanın dört bir yanındaki insanlarla görüntülü olarak konuşabilme şansını elde ederler.

ChatRandom

Omegle’ye benzer bir site arayan kişilerin tercih edebileceği ilk site ChatRandom isimli sitedir. Siteye üye olmanız durumunda hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanındaki kişilerle iletişim kurabilme şansını elde edersiniz. Uygulamaya kayıt olurken öncelikle cinsiyetinizi ve sonrasında da tanışıp konuşmak istediğiniz cinsiyeti seçerek yeni insanlarla tanışabilme şansını elde edersiniz. Uygulama içerisinde görüntülü şekilde sohbet edebilir yeni insanlarla tanışabilir ve sosyalleşebilirsiniz.

Chatspin

Chatspin uygulaması da görüntülü sohbet etmek için tercih edilebilecek bir uygulamadır. Uygulama tıpkı Omegle gibi Dünyada milyonlarca kullanıcının tercih ettiği bir görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulamayı indirerek Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerindeki yabancılarla sohbet edebilme şansını elde edebilmek mümkündür. Ayrıca uygulama içerisinde Metin çevirisinin yapıldığı bir bölümde yer aldığından yabancılarla iletişim kurmak daha kolay olmaktadır.

YouNow

Canlı şekilde sohbet edilebilecek uygulamalar arasında YouNow uygulaması da bulunur. Uygulama kolay bir arayüze sahiptir ve uygulamada açmış olduğunuz hesap sayesinde dünyanın dört bir yanından yabancılarla sohbet edebilirsiniz.

TinyChat

TinyChat omegle’ye benzeyen bir diğer uygulamadır. Uygulamada hesap açarak görüntülü şekilde sohbet edebilmek mümkündür. Ayrıca bu platformda birden fazla kişinin katılabildiği odalarda yer alır. Odalara girerek tanımadığınız insanlarla görüntülü şekilde konuşabilir ve mesajlaşabilirsiniz.

Bazoocam

Bazoocam uygulaması da görüntülü sohbet edilebilecek tanışma için kullanılabilecek uygulamalar arasında yer alır. Uygulama içerisinde hesap açtıktan sonra istediğiniz bir odaya katılabilir ve bu sayede sevdiğiniz oyunları odada bulunan kişilerle keyifli şekilde oynayabilirsiniz.

Chatroulette

2009 yılından beri kullanılan Chatroulette uygulaması sahip olduğu özellikler sayesinde görüntülü konuşmak için tercih edilen uygulamalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu uygulamanın Omegle uygulamasından bir adım öne geçmesinin temel nedeni ise uygulama içerisinde konuşabileceğiniz kişileri seçebilme özgürlüğünüzün olmasıdır. Uygulama içerisine kayıt olduktan sonra görüşmek istediğiniz kişileri istek gönderebilir veya görüşme isteği alabilirsiniz. Almış olduğunuz görüşme isteklerini kabul ettiğiniz takdirde karşınızdaki kişileri görüntülü olarak sohbet edebilme şansına sahip olursunuz. Ancak gelen isteği kabul etmediğiniz takdirde karşı tarafın sizi arayabilmesi mümkün olmamaktadır.

Shagle

Shagle uygulaması da insanlarla görüntülü şekilde konuşabileceğiniz uygulamalardan birisidir. Uygulamalar içerisinde farklı odalar bulunur ve bu odalar belirli temalara göre tasarlanır. Tasarlanan odalar içerisinden ilgi alanınıza uygun olan odalara giriş yapabilirsiniz. Odalara giriş yaptığınızda farklı insanlarla tanışabilme ve iletişim kurabilme şansını elde edersiniz.

CamSurf

CamSurf uygulaması ile ücretsiz şekilde görüntülü şekilde konuşabilme ve yeni kişilerle tanışabilme şansını elde edersiniz. Uygulama içerisinde rastgele birileriyle eşleştirilirsiniz ve eşleştirilmiş olduğunuz kişilerle sohbet edebilme şansını elde edersiniz.

ChatHub

ChatHub uygulaması sahip olduğu etkileyici özellikleri ve herhangi bir kayıt gerektirmemesi nedeniyle yabancılarla tanışmak için tercih edilebilecek bir görüntülü sohbet etme sitesidir. Uygulama içerisinde birileri ile sohbet edebilmeniz için herhangi bir hesap açma gerekliliğiniz olmadığından uygulama içerisinde anonim şekilde takılabilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisinde yer alan filtreleri kullanarak yüzünüzü veya sesinizi de değiştirebilirsiniz.

EmeraldChat

Emrah uygulaması kullanın kolaydı ve yüksek kalitede görüntülü sohbet edebilme imkanı nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır. Uygulamada hesap açtıktan sonra ilgi alanlarınızı yazmanız istenmektedir. Yazmış olduğunuz ilgi alanlarınız sizin ile benzer olan kişilerle eşleştirilirsiniz ve bu sayede keyifli şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Omegle Benzeri Siteler Türkiye

Omegle’ye benzeyen siteler Türkiye’de de tasarlanmış ve sıkça kullanılmıştır. Türkiye’de tasarlanan ve kullanılan uygulamalar arasında FreeAds Time uygulaması ilk sırada yer alır. Bu uygulamayı indirerek bulunduğunuz bölgedeki yer alan kişilerle eşleştirilir ve bu sayede onlarla görüntülü ya da sesli şekilde konuşabilme şansını elde edersiniz.

Omegle Benzeri Uygulamalar

Omegle tarzı siteler teknolojinin gelişmesi ile birlikte tüm dünyada popüler olmuş sitelerdir. Bu siteleri bilgisayarınıza veya mobil cihazlarınıza indirerek dünyanın dört bir yanında yabancılarla keyifli şekilde konuşabilme şansını elde edersiniz.