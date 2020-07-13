Mavi Tik Olmadan Gizlice WhatsApp Mesajları Nasıl Okunur?

WhatsApp mesajlarını okumak istediniz, ancak bazı nedenlerle cevaplamak istemiyor musunuz? Bu sinir bozucu mavi tikler, mesajları okumak için WhatsApp’ı açtığınızda her zaman görünür. Peki, ne yapılabilir? WhatsApp mesajlarını mavi tikler olmadan gizlice nasıl okurum? WhatsApp gizlilik ayarlarınızda mavi işaretler açık olsa bile, WhatsApp mesajlarını algılanmadan okumanızı sağlayan harika bir numara var. Arkadaşlarınız mesajlarını okuduğunuzu asla bilemez.

Wi-Fi’yi kapatmayı veya telefonunuzu Uçak modunda tutmayı söyleyen birçok kişinin, WhatsApp mesaj durumunuzu mavi tikler ile tespit etmenizi önleyeceğini zaten duydunuz, ancak internete bağlanır bağlanmaz tikler kesinlikle mavi görünecektir. Ayrıca, mavi tikler gizlilik ayarlarından devre dışı bırakılması çok değerli değildir. Arkadaşlarınız sizin tarafınızdan okunan mesajları kontrol etmek için çok çaresizdir, çünkü bu mavi tikler mesajlarını okuduktan hemen sonra görünürler. WhatsApp mesajları mavi tikler olmadan okumak istiyorsanız, aşağıdaki yazımızı okuyun.

Mavi Tikler Olmadan Gizlice WhatsApp Mesajları Nasıl Okunur?

WhatsApp mesajlarını okumak için telefonunuzu çevrimdışı moda sokmanıza gerek yok, bunları güvenle okuyabilirsiniz. Mavi tikler almadan WhatsApp mesajlarını gizlice okumak için iki püf noktası vardır.

WhatsApp Widget’ını Kullanma

Telefonunuzda bulunan WhatsApp widget’ını kullanın. Ana ekranda widget menüsüne erişin, WhatsApp widget’ını bulun ve ana ekrana ekleyin. Widget kaydırılabilir bir pencerede tüm kısa mesajları gösterir.

Not: Görüntüleri, videoları göremezsiniz ve WhatsApp widget’ına sahip olanlara yanıt veremezsiniz.

Android Uygulaması Kullanma

Google Play Store’da, WhatsApp mesajlarını mavi tikler olmadan gizlice okumanızı sağlayan Shh WhatsApp Incognito adlı bir uygulama var.

1. Adım: WhatsApp Incognito’yu indirin ve yükleyin.

2. Adım: Açın ve uygulamaya erişilebilirlik izinleri verin. Mesajları okumak için WhatsApp bildirimlerine erişmeyi gerektirir.

3. Adım: Bildirim erişimi için etkinleştirmek üzere Shh – WhatsApp Gizli uygulamasının sağ tarafında gördüğünüz kutuyu işaretleyin. Tamam’ı tıklayın.

4. Adım: Yapmanız gereken son şey, uygulamanın size hangi tür mesajlar hakkında mesaj göstermesine izin vermektir. Kişisel mesajlar veya grup mesajları veya her ikisi de olabilir. İstediğiniz birini seçin, grup ve kişisel mesajları okuyabilmem için “kullanıcılar ve gruplar” seçin. Tamam’a dokunun.

5. Adım: Şimdi birisinin size WhatsApp’ta mesaj göndermesini bekleyin. Bir mesaj aldığınızda, uygulama tarafından harici olarak bilgilendirilirsiniz. Aldığınız mesajlar WhatsApp’ta ve yeni yüklenen ‘Shh – WhatsApp Incognito’ uygulamasında olacak.

Tüm WhatsApp mesajlarınızı bir yere getiren bir sanal alan gibi bir şeydir ve bunları güvenle okuyabilirsiniz. Bu uygulamanın tek dezavantajı, WhatsApp sınırlamaları nedeniyle görüntüleri görememeniz ve bu mesajlara cevap verememenizdir.