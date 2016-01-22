MediaMarkt’ta 12 Taksit 0 Faiz Fırsatı Devam Ediyor

Uzun zamandır ülkemizde faaliyet gösteren MediaMarkt her geçen gün kendini büyütmeye devam ediyor. Şimdi ise TEB bankası ile işbirliği içerisinde 0 faizle 12 taksit kampanyasına devam etmekte. MediaMarkt Teb kampanyası ile cep telefonu dahil her sektörden alışveriş yapabilirsiniz.

Elektronik severlere her zaman en son teknolojileri en uygun fiyatla satmaya çalışan MediaMarkt, ödeme yöntemleri ile tüketicileri daha memnun ediyor diyebiliriz.

MediaMartk Teb Kampanyası

15 Haziran 2018 ve 16 Temmuz 2018 arasında devam edecek olan bu kampanya 15.000 TL’ye kadar 12 taksit sıfır faizle ödeme imkanı tanıyor. TEB bankası aracılığı ile bu hizmeti tüketicilere sunan MediaMarkt rakipsiz fiyatları ve bu tarz güzel ödeme seçenekleri ile adından söz ettiriyor. Sizinde yakın zamanlarda elektronik bir cihaz alma gibi bir planınız var ise elinizi çabuk tutun çünkü bu güzel kampanya sadece 1 ay sürecek gibi, tabi daha sonrasında ileri bir tarihe uzatılmazsa. Umarız ki tüketiciyi daha da memnun etmek amacı ile daha uzun süreli yaparlar böyle kampanyaları.