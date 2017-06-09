Turkcell ile App Store Harcamalarınızı Telefonunuzdan Ödeyin

Apple‘ın uygulama mağazası App Store‘da ödeme yapıp satın alma işlemleri artık daha kolay. Hiç bir kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart bilgisi olmadan harcama yapabilmenize olanak sağlayan özellik artık Türkiye’de de uygulanmaya başlandı.

Türkiye’de sadece Turkcell’in Paycell ödeme yöntemiyle başlamış olan bu yenilik ile artık harcamalarınız telefon faturanıza yansıyacak.

Kredi kartınızdan veya banka kartınızdan fazla bakiye çekilmesinden korkuyor ve bilgilerinizi vermek istemiyorsanız artık telefon faturanızla istediğiniz öğeyi satın alabileceksiniz. Turkcell kullanıcılarının fatura kontrol özelliği ilede bu harcamalarını belli bir noktaya gelmesiyle uyarılması veya duraklatılmasıda mümkün.

Şuan için sadece Turkcell kullanıcıları için geçerli olan bu özelliği kullanabilmek için ödeme yöntemi olarak Apple hesabınızda “Mobil Ödeme“yi seçeniz gerekiyor.