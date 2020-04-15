2020 En İyi VPN Servisleri - Teknofeed.COM

VPN arıyor ama karar veremiyor musunuz? Sizler için hazırladığımız en iyi VPN servisleri listemizle işinizi kolaylaştırıyoruz. VPN kullanarak gizliliğinizi korumayı, Türkiye’de erişemediğiniz içeriklere erişmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

VPN Nedir ve Nasıl Çalışır?

VPN (sanal özel ağ), başka bir konumdaki bir sunucuya güvenli bağlanmayı temsil eder. Bu da o sunucunun bağlantısını kullanarak internette gezinmenizi sağlar. Yani internete gizli bir tünel açtığınızı düşünebilirsiniz.

VPN ile internete bağlandıktan sonra çevrimiçi kimliğiniz başka bir şehirde veya ülkede farklı bir IP adresinin altında görünür.

VPN Neden Kullanılır?

VPN kullanmanın çeşitli nedenleri vardır. Ancak en yaygın nedeni havaalanları, oteller veya kafeler gibi halka açık yerlerde güvenli olmayan WiFi kullanırken verilerinizi ve iletişiminizi korumaktır.

Seyahat ederken işinize veya ev ağınıza güvenli bir şekilde erişmek için bir VPN de kullanabilirsiniz.

Otoriter rejimlerde yaşayan gazeteciler ve siyasi muhalifler bazen sansürlenen web sitelerine erişmek, içerik yayınlamak veya forumlarda iletişim kurmak için VPN kullanabilir.

NOT: Belarus, Çin ve İran da dahil olmak üzere bazı ülkelerde VPN yasaktır.

İşte En İyi VPN Servisleri

Hangi VPN hizmetini seçeceğinizden emin değil misiniz? Her biri kendi özelliklerine, fiyatlarına ve kullanıcı arayüzüne sahip birçok VPN hizmeti vardır. Hangisi senin için doğru? Gelin bakalım..

1. NordVPN

NordVPN, iOS, Android, Windows ve Linux dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde aynı anda altı cihaza kadar kullanım olanağı sağlıyor. Her biri inanılmaz hıza sahip 60 farklı ülkede 5.700’den fazla sunucu imkanı bulunuyor. NordVPN ayrıca, mobil taramanızı sadece birkaç dokunuşla koruyabilmeniz için başlatılması kolay bir uygulama da sunuyor.

Üstelik şu anda çok iyi bir kampanyaları mevcut.

Link: https://nordvpn.com/tr/

2. OpenVPN

Listedeki diğer VPN servislerine göre biraz daha iş odaklı olan OpenVPN, IoT cihazlarını güvene almak, işletmelerin iletişimlerini daha güvenli hale getirmek, yerel dizinlere erişim sağlamak için kullanılan bir platformdur.

Bulut tabanlı sunucular, yük devretme yetenekleri, yerel alt ağ engelleme, CRL desteği ve esnek fiyatlandırma ve Kendi Lisansınızı Getirme (BYOL) seçeneklerini içerir. OpenVPN ayrıca normal kullanıcılar için ayrı bir Tüketici VPN’si de sunmaktadır.

Link: https://openvpn.net/

3. VyprVPN

Dünya çapında 2 milyondan fazla müşterisi bulunan VyprVPN, “Dünyanın En Güvenilir VPN’i” mottosunu kullanıyor. Özellikleri arasında herhangi bir platformda beş cihaza kadar koruma, VPN bağlantısı kesilirse trafiği engelleyen bir anahtar ve üst düzey bir şifrelemesi bulunuyor.

70’ten fazla farklı konumda sunucuları var ve bu nedenle seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ağ imkanı bulunuyor. VyprVPN, çoğu VPN’den daha uzun olan 30 günlük para iade garantisi sunuyor.

4. ProtonVPN

Aynı zamanda Protonmail olarak mail hizmetleri sunan ProtonVPN, yüksek seviyeli şifreleme sağlıyor. Trafiği birden çok sunucuya yüksek seviyeli hem dijital hem de fiziksel güvenlik sağlıyor.

Diğer VPN servislerine göre tek bir cihaz için ücretsiz bir plan, cihaz numarası ve hızına göre fiyatlandırma sunuyor.

Link: https://protonvpn.com/

5. Hotspot Shield VPN

En popüler VPN servisleri arasında yer alan Hotspot Shield VPN, güvenli ve özel bir bağlantı üzerinden web üzerinde gezinmenizi sağlayan koruma sunuyor. Özellikleri arasında çoklu güvenlik denetimleri olan patentli bir VPN protokolü, gelişmiş Wi-Fi koruması, bir no-logging policy (gizlilik) ve IP adresinizi gizleme özelliği bulunur.

70’ten fazla ülkede ve 26 ABD şehrinde sunucuları bulunuyor ve çoğu cihazı ve işletim sistemini destekliyorlar.

Ücretli planları beş cihaza kadar bağlantı sağlar ve daha sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir VPN de vardır.

Link: https://www.hotspotshield.com/tr

6. ZorroVPN

Özel bir güvenlik ve anonimlik gözüyle tasarlanan ZorroVPN, BAE, Rusya, Almanya ve Avusturya dahil olmak üzere 51 farklı ülkede sunuculara sahiptir. Özellikleri arasında bir no-logging policy, beş cihaza kadar destek, sınırsız hız ve veri ve AES-256 bit güçlü şifreleme bulunuyor.

Sistemin tek bir planı bulunurken, süre olarak 1 aydan birkaç yıla kadar seçebilirsiniz. ZorroVPN, kredi kartı, Paypal ve Yandex Money, Bitcoin ve Paxum gibi daha anonim formlarla ödeme kabul etmektedir .

Link: https://zorrovpn.com/