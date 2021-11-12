İnstagram Facebook Bağlantısını Kaldırma – Silme İşlemi 2022

İnstagram facebook bağlantısını kaldırma işlemi nasıl yapılır? sorusuna cevap arayan siz değerli okuyucularımız için bir kaç adımda hızlıca nasıl instagram facebook bağlantısını keseriz detaylı şekilde anlattık. Her nekadar aradaki bağlantıyı kaldırmak isteseniz de, aktif şekilde sosyal medya kullanıcısı iseniz her iki hesabın birbirine bağlı olması sizin için büyük kolaylık olması gerekir.

Ayrıca bu özellik sayesinde her 2 platformdaki arkadaşlarınızı kolayca bulabilir, birbirine bağlı olduğu için otomatik senkronize edebilirsiniz. Tüm bu kolaylıklara rağmen instagramı facebooktan ayırma istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamak sizler için yeterli olacaktır.

İnstagram facebook bağlantısı kaldırma işlemi sonrasında instagram da paylaştığınız gönderileri, fotoğrafları, storyleri otomatik olarak facebook hesabınızda paylaşamayacığınızı son bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buna rağmen devam etmek istiyorsanız hep birlikte işlem adımlarına geçebilriz.

İnstagram facebook bağlantısı kaldırma

Öncelikle cihazınızdan instagram uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonra profilimize giriyoruz. Profilinize girdikten sonra seçenekler simgesine tıklayın. Sonrasında hesap sekmesine geçiş yapın. Buradan bağlı hesaplar seçeneğine dokunarak bağlı hesapları görüntüleyin. Bu sayfada facebook seçeneğine dokunun. Daha sonra ise Hesaptan Kaldır‘a (iOS) veya Bağlantıyı Kaldır‘a (Android) seçeneğine dokunun. Burada size onaylamanız için sorulan evet bağlantıyı kaldır seçeneğine dokunun.

Üstteki adımları uyguladıysanız instagram hesabını facebook hesabından ayırmak işlemi sanılanın aksine ne kadar kolay görmüş oldunuz.

Bize sorarsanız en güzeli ayırmamak. 2 hesabın senkronize çalışması size çok büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Fakat instagramı facebooktan ayırma zorunluluğunuz da varsa elbette size ayırmayın diyemeyiz. Aklınıza takılan başka sorunlar varsa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz.

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İnstagram facebook bağlantısını kesmek için üstteki adımları takip etmeniz yeterlidir. Bu adımları uygulamak oldukça kolay ve 10 sn gibi bir kısa sürenizi alacaktır. Instagram bağlı hesap nasıl silinir? Ayarlardan bağlantılı hesaplar seçeneğine dokunarak buradan bağlı olan tüm hesapları silebilirsiniz. Instagram hesabında başka sosyal ağlarla bağlantısını nasıl kesebilirim? Öncelikle cihazınızdan instagram uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonra profilimize giriyoruz.Profilinize girdikten sonra seçenekler simgesine tıklayın.Sonrasında hesap sekmesine geçiş yapın. Buradan bağlı hesaplar seçeneğine dokunarak bağlı hesapları görüntüleyin. Bu sayfada facebook seçeneğine dokunun. Daha sonra ise Hesaptan Kaldır‘a (iOS) veya Bağlantıyı Kaldır‘a (Android) seçeneğine dokunun. Burada size onaylamanız için sorulan evet bağlantıyı kaldır seçeneğine dokunun.

Bir önceki yazımız olan İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulaması ve Sitesi (iOS / Android) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.