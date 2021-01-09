WhatsApp Grup Gizlilik Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp kısa süre önce, kullanıcıların WhatsApp gruplarına kimlerin ekleyebileceğini seçmelerine olanak tanıyan grup gizlilik biçiminde önemli bir güncelleme yayınladı. Özellik, şu anda dünya genelinde mevcut olan yeni bir güncellemeye eklendi. Öyleyse, onu kullanmanın bir yolunu arıyorsanız, burada bir rehberimiz var. Atlamadan önce, telefonunuzda WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

WhatsApp Grup Gizlilik Özelliği

WhatsApp’ı açın

Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Gruplar’a gidin

Şimdi, “Gruplar” a dokunun. Bu size üç seçenek verecektir. İstediğinizi seçin.

Üç seçenek – “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiçkimse” dir. Hangisini seçeceğinizi bilmiyorsanız, bu üç seçeneğin her birinin ne işe yaradığına ilişkin açıklamayı burada bulabilirsiniz.

Herkes – kaydedilmemiş numaralar bile sizi gruba ekleyebilir

Kişilerim – yalnızca kişiler listenizdeki kullanıcılar sizi gruplara ekleyebilir

Hiç kimse – bu seçeneği seçtiğinizde, kimse sizi doğrudan gruba ekleyemez. Biri sizi bir gruba eklemeye çalışırsa, grubun bir parçası olmak için onaylamanız gereken bir davetiye alırsınız. Davetiyenin süresi üç gün sonra otomatik olarak dolar.

Bu, temelde gizlilik ayarlarındaki gruplar için yeni bir bölümdür. Şirket, profil fotoğrafı, durum ve son görülme durumu için bu gizlilik özelliğini zaten sunuyor. Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini kontrol etmenizi sağlayan harika bir eklentidir. Daha önce, kişi numaranıza sahip herhangi biri sizi herhangi bir gruba ekleyebileceğinden, rastgele gruplara tekrar tekrar eklenmeyi durdurma seçeneği yoktu.

WhatsApp, yakında piyasaya sürülmesi beklenen diğer birkaç özellik üzerinde de çalışıyor. Android kullanıcıları için parmak izi desteği eklemek, diğerlerinin yanı sıra bir görsel arama özelliği olan Karanlık Modu tanıtmak için çalışıyor. Ayrıca, uygulaması aracılığıyla sahte haberlerin veya yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için adımlar atıyor.

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