Siber Suçlar ve Ceza Hukuku

Dijital dünyada işlenen suçlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Siber suçlar; kişisel verilerin çalınmasından çevrimiçi dolandırıcılığa, birçok farklı biçimde karşımıza çıkabilir.

1. Siber Suçların Tanımı ve Başlıca Türleri

Siber suçlar, en basit ifadeyle bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen hukuka aykırı eylemler anlamına gelir. Yani bilgisayar, akıllı telefon, ağ veya internet kullanılarak işlenen her türlü suç bu kapsama girer. Bu suçlar genellikle sessiz ve görünmez şekilde gerçekleşir ve mağdurların hak arama sürecini zorlaştırır. Türk Ceza Kanunu (TCK) da çeşitli maddelerinde bu tür fiilleri tanımlayarak yaptırıma bağlamıştır.

Başlıca siber suç türlerini şöyle özetleyebiliriz:

Bilişim Sistemine Yetkisiz Girme (TCK 243): Bir başkasına ait bilgisayar, sunucu, sosyal medya hesabı veya e-posta gibi bilişim sistemine sahibinin izni olmaksızın girmek suçtur. Örnek: Bir kişinin sosyal medya hesabını izinsiz ele geçirmek bu suçu oluşturur.

Bilişim Sistemini Engelleme veya Verilere Zarar Verme (TCK 244): Bir bilişim sisteminin çalışmasını engellemek, sistemdeki verileri bozmak, silmek veya değiştirmek de ayrı bir suçtur. Örnek: Bir şirketin veri tabanına siber saldırı düzenleyip verilerini silmek veya sistemi çökertmek bu kapsama girer.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK 245): Başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerinin izinsiz kullanılması, kopyalanması ya da kötüye kullanılması suç olarak tanımlanmıştır. Örnek: Çalınan kredi kartı bilgileriyle internetten alışveriş yapmak veya bu bilgileri satmak bu suçu oluşturur. Benzer şekilde, internet bankacılığı yoluyla dolandırıcılık yapmak da nitelikli dolandırıcılık kapsamında ağır ceza gerektirir (TCK 158/1-f).

Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi ve Yayılması: Kişilere ait özel bilgi ve verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi, başkalarına verilmesi veya internette ifşa edilmesi bir kişisel veri ihlali olup hem Türk Ceza Kanunu'nun 135-140. maddeleri hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında suç sayılır. Örnek: Bir şirketin müşteri veritabanının hacklenerek kimlik ve adres bilgilerinin çalınması veya internete sızdırılması bu kapsamdadır.

Siber Zorbalık ve Taciz: İnternet ortamında bir kişiye yönelik hakaret, tehdit, şantaj, sürekli rahatsız etme gibi eylemler de geleneksel suç tiplerini oluşturmakla birlikte çevrimiçi mecrada sıkça görüldüğü için "siber zorbalık" olarak anılır. Örneğin, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret etmek veya küçük düşürücü içerikler yaymak, TCK 125 uyarınca hakaret suçu oluşturur ve internet üzerinden işlense bile cezalandırılır. Benzer şekilde, e-posta veya mesaj yoluyla bir kişiyi tehdit etmek de TCK 106 kapsamında suçtur. Özellikle gençler arasında yaygın olan siber zorbalık halleri, eğer fiiller suç unsuru taşıyorsa ceza kanunu kapsamında işlem görür (örneğin, sürekli rahatsız etme ısrarlı takip suçuna girebilir).

Yukarıda sayılanlar dışında yasaklı yazılım veya cihazların kullanımı (TCK 245/A), çevrim içi ortamlarda yasadışı içerik yayma gibi fiiller de bilişim suçları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi siber suçlar, bireylerin mahremiyetine, malvarlığına ve itibarına ciddi zararlar verebilmektedir.

2. Türk Ceza Kanunu’nda Siber Suçlarla İlgili Güncel Hükümler

Türk Ceza Kanunu, siber suçları özellikle “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında (TCK m.243-246) ele almaktadır. Bu bölümde siber suçlarla ilgili temel maddeler ve hükümler şunlardır:

TCK 243 – Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giren veya sistemde kalmaya devam eden kişi, 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (Not: 2025 yılı değişiklikleriyle alt sınır 1 yıl olarak öngörülmüştür, aşağıya bakınız.) Eğer bu fiil, sistemdeki verilerin bedeli karşılığı sunulan hizmetlere yönelik bir sistemde işlenmişse ceza yarıya kadar indirilebilir. Ayrıca, eğer yetkisiz giriş sırasında verilerde bir değişiklik, silme, kopyalama gibi bir durum gerçekleşirse daha ağır cezaya yol açabilir.

TCK 244 – Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme: Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan, verileri yok eden veya değiştiren kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç sonucunda sistemin çalışması durur veya veriler kullanılmaz hale gelirse ciddi yaptırımlar uygulanır. Özellikle fidye yazılımı saldırıları, DDoS saldırıları gibi eylemler bu madde kapsamında değerlendirilir. Örneğin TCK 244 kapsamında hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırıları da suç sayılmaktadır. Eğer bu eylemler sonucunda başka bir suç oluşmuşsa (örn. dolandırıcılık), faile her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilir.

TCK 245 – Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması: Bu madde, başkasına ait banka veya kredi kartının bilgilerini ele geçiren, bunları izinsiz kullanan veya sahte kart üreten kişileri cezalandırır. Örneğin birinin kart bilgilerini kopyalayıp kullanmak veya ATM düzeneğine cihaz yerleştirerek kart bilgisi toplamak bu kapsamda suçtur. Cezası durumun ağırlığına göre değişmekle birlikte, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adlî para cezasına kadar varabilmektedir. Ayrıca TCK 245/A uyarınca kart sahteciliğinde kullanılan yasak cihaz ve programları üretmek, satmak veya bulundurmak da suç haline getirilmiştir. Bu düzenlemeler, özellikle elektronik ödeme sistemlerine ilişkin dolandırıcılıkları önlemeyi hedefler.

TCK 135-140 – Kişisel Verilere İlişkin Suçlar: Her ne kadar bu maddeler bilişim suçları bölümünde yer almasa da, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, bir başkasına verilmesi, yayılması (TCK 136) veya verilerin yok edilmemesi (TCK 138) gibi fiiller de sıkça siber ortamda işlendiği için önem taşır. Bu suçlar, fiilin niteliğine göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezaları öngörür. Örneğin bir kişinin özel fotoğraflarını izinsiz ele geçirip internet ortamında paylaşmak, hem özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu (TCK 134) oluşturabilir hem de kişisel verilerin yayılması suçunu oluşturabilir. Bu gibi durumlarda cezalar Türk Ceza Kanunu kapsamında verilirken, mağdur ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da başvurabilir.

Her ne kadar bu maddeler bilişim suçları bölümünde yer almasa da, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, bir başkasına verilmesi, yayılması (TCK 136) veya verilerin yok edilmemesi (TCK 138) gibi fiiller de sıkça siber ortamda işlendiği için önem taşır. Bu suçlar, fiilin niteliğine göre hapis cezaları öngörür. Örneğin bir kişinin özel fotoğraflarını izinsiz ele geçirip internet ortamında paylaşmak, hem suçunu (TCK 134) oluşturabilir hem de kişisel verilerin yayılması suçunu oluşturabilir. Bu gibi durumlarda cezalar Türk Ceza Kanunu kapsamında verilirken, mağdur ayrıca da başvurabilir. Diğer İlgili Hükümler: İnternet üzerinden işlenen bazı fiiller, özel düzenlemelere tabidir. Örneğin, haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK 132) veya yasak yayınların online yayılması gibi durumlar özel kanunlarla da düzenlenmiştir. Ayrıca 2022 yılında yürürlüğe giren 7418 sayılı kanunla, halk arasında “dezenformasyon yasası” olarak bilinen düzenleme ile TCK 217/A maddesi eklenmiş ve asılsız bilgileri alenen yayma suçu ihdas edilmiştir. Bu düzenleme, internet ve sosyal medya üzerinden toplumda panik ve endişe yaratacak yalan haberleri yayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörmektedir. Yine 2022’de TCK 123/A maddesi ile ısrarlı takip (stalking) suçu tanımlanmış, fiziksel veya dijital yollarla bir kişiyi sürekli taciz edenlere ceza verilmesi sağlanmıştır. Görüldüğü gibi Türk ceza mevzuatı, teknolojiyle ortaya çıkan yeni fiilleri de kapsayacak şekilde güncellenmektedir.

3. 2024 ve 2025’teki Hukuki Değişiklikler ve Yeni Yargıtay İçtihatları

Son yıllarda siber suçlarla mücadele alanında önemli yasal değişiklikler yapılmış ve yüksek yargı kararları ortaya çıkmıştır. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında yürürlüğe giren düzenlemeler, cezaları artırarak ve bazı boşlukları doldurarak caydırıcılığı yükseltmeyi hedeflemiştir.

TCK Değişiklikleri (Cezaların Artırılması): 2024 sonunda yapılan kanun değişiklikleriyle 2025 itibarıyla birçok siber suçun ceza süreleri yükseltildi. Örneğin, TCK 243 kapsamındaki bilişim sistemine izinsiz giriş suçunun cezası önceki dönemde en fazla 1 yıl iken, yapılan değişiklikle 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Benzer şekilde, TCK 244 kapsamına giren sistemi bozma, verileri yok etme gibi suçlarda ceza üst sınırı 6 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, siber suçların örgütlü şekilde işlenmesi (yani bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde) durumunda verilecek cezalara %50 oranında artırma uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu değişiklikler, siber suçlara karşı daha sert yaptırımlar getirilerek suç işleme motivasyonunu azaltmayı amaçlamaktadır.

Elektronik Delillerle İlgili Düzenlemeler: 2023 ve 2024'te ceza muhakemesi alanında, dijital ortamlardan elde edilen delillerin kullanılmasına dair yenilikler getirildi. 2025'te yürürlüğe giren yönetmelikler ile elektronik delillerin mahkemede geçerli olabilmesi için belirli teknik standartlara uygun elde edilmesi gerektiği vurgulandı. Örneğin, bir bilgisayardan elde edilen log kayıtlarının veya mesaj dökümlerinin zaman damgası, hash değeri gibi bütünlük doğrulamalarının yapılması şart koşulmaktadır. Bunun yanı sıra, hukuka aykırı yöntemlerle (örneğin yetkisiz şekilde hesap ele geçirerek) elde edilen delillerin yargılamada geçersiz sayılacağı açıkça yinelenmiştir. Bu ilke aslında Anayasa'nın 38. maddesinde de mevcut olan, "hukuka aykırı delil kullanılamaz" kuralının bir yansımasıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bir kararında (E.2018/91, K.2020/10) polis tarafından savcı emri olmadan internet ortamında yapılan "sanal devriye" faaliyetleriyle toplanan kişisel verilerin ve delillerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiştir. Yeni düzenlemeler, dijital delillerin toplanması ve kullanılması süreçlerini netleştirerek, hem vatandaşların mahremiyetini korumayı hem de usule aykırı delillerle karar verilmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Siber Güvenlik Yükümlülükleri: 2024 yılında çeşitli sektörleri ilgilendiren bazı idari düzenlemeler de yapıldı. Özellikle kritik altyapı olarak kabul edilen enerji, finans, telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik siber güvenlik tedbirleri zorunluluğu getirildi. 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu yükümlülükler uyarınca şirketler, verilerini şifrelemek, düzenli yedek almak, siber saldırılara karşı güvenlik sistemleri kurmak ve çalışanlarına siber güvenlik eğitimi vermek gibi tedbirleri almak zorunda. Bu tedbirlere uymayan kurumlar idari para cezalarıyla karşılaşabilmektedir. Amaç, büyük veri ihlallerinin ve altyapı saldırılarının önüne geçmek için proaktif önlemleri yaygınlaştırmaktır.

Yargıtay'ın Yeni İçtihatları: Yüksek yargı (Yargıtay), son yıllarda siber suçlara ilişkin önemli kararlar vererek bazı gri noktaları aydınlatmıştır. Örneğin, Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2024 yılında verdiği emsal bir kararda, kendi banka hesabını dolandırıcılık amacıyla başkasının kullanımına açan kişilerin durumunu değerlendirmiştir. Karara göre bir kişi, tanıdığı birine (kartı iptal olduğu için) kendi banka hesabını kullanması için izin vermiş ve gelen paradan pay almışsa, bu kişi dolandırıcılık suçu kapsamında suç ortaklığı nedeniyle cezalandırılmalıdır. Ancak, hesabını kullandırdığı için herhangi bir menfaat sağlamayan ve sadece iyi niyetle hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmadığı kabul edilmiştir. Yargıtay, somut olayda hesabını kullandırıp hiç pay almayan sanığın dolandırıcılık suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak yerel mahkemenin mahkûmiyet hükmünü bozmuştur. Bu içtihat, halk arasında "telefon dolandırıcılarına hesap açma" veya "para taşıyıcılığı (money mule)" olarak bilinen durumlarda masum ile suçlu arasındaki ayrımı netleştirmesi bakımından önemlidir.

Yüksek yargı (Yargıtay), son yıllarda siber suçlara ilişkin önemli kararlar vererek bazı gri noktaları aydınlatmıştır. Örneğin, 2024 yılında verdiği emsal bir kararda, kendi banka hesabını dolandırıcılık amacıyla başkasının kullanımına açan kişilerin durumunu değerlendirmiştir. Karara göre bir kişi, tanıdığı birine (kartı iptal olduğu için) kendi banka hesabını kullanması için izin vermiş ve gelen paradan pay almışsa, bu kişi dolandırıcılık suçu kapsamında nedeniyle cezalandırılmalıdır. , hesabını kullandırdığı için herhangi bir menfaat sağlamayan ve sadece iyi niyetle hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmadığı kabul edilmiştir. Yargıtay, somut olayda hesabını kullandırıp sanığın dolandırıcılık suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak yerel mahkemenin mahkûmiyet hükmünü bozmuştur. Bu içtihat, halk arasında “ ” veya “ ” olarak bilinen durumlarda masum ile suçlu arasındaki ayrımı netleştirmesi bakımından önemlidir. Diğer Kararlar: Yargıtay ayrıca bilişim suçlarında soruşturma eksikliklerine de dikkat çekmektedir. Örneğin, Yargıtay 15. Ceza Dairesi bir kararında, internet üzerinden işlenen bir dolandırıcılık olayında IP adreslerinin araştırılmamasını eksik inceleme saymıştır. Kararda, sanığın bir e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanırken, kullanılan IP bilgilerinin tespit edilmemesinin yargılamada önemli bir eksiklik olduğu belirtilmiştir. Bu tür kararlar, bilişim suçlarında teknik detayların (IP takibi, log kayıtları, cihaz imaj alma vb.) ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Özetle, 2024-2025 döneminde Türkiye, siber suçlarla mücadele konusunda hem yasal altyapısını güçlendirmiş hem de yüksek yargı kararlarıyla uygulamaya yön vermiştir. Cezaların artırılması ve yeni içtihatlar, siber suçların engellenmesi ve doğru nitelendirilmesi açısından yol gösterici olmuştur.

4. Uluslararası Düzeyde Siber Suçlarla Mücadele

Siber suçlar küresel ölçekte etkili olduğundan, uluslararası iş birliği bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir ülkede işlenen siber suçun failleri başka bir ülkede olabildiği için, ülkelerin ortak hareket etmesi ve bilgi paylaşımı zorunludur. Bu kapsamda çeşitli uluslararası sözleşmeler ve kuruluşlar devreye girmiştir:

Budapeşte Sözleşmesi (2001): Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında hazırlanan Siber Suç Sözleşmesi, dünyada siber suçlar konusunda ilk kapsamlı uluslararası anlaşmadır. Bu sözleşme, taraf devletlerin kendi hukuklarında bilişim suçlarını benzer şekilde tanımlamasını ve sınır ötesi iş birliğini kolaylaştırmasını amaçlar. Türkiye, 10

Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında hazırlanan , dünyada siber suçlar konusunda ilk kapsamlı uluslararası anlaşmadır. Bu sözleşme, taraf devletlerin kendi hukuklarında bilişim suçlarını benzer şekilde tanımlamasını ve sınır ötesi iş birliğini kolaylaştırmasını amaçlar. , 10 Kasım 2004’te imzaladığı Budapeşte Sözleşmesi’ni 22 Nisan 2014’te onaylamış ve Sözleşme ülkemizde 1 Ocak 2015 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu sayede Türkiye, uluslararası ortamlarda siber suçluların iadesi, delil paylaşımı, ortak soruşturma gibi konularda diğer taraf devletlerle koordinasyon sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi (2024): Uzun süredir küresel düzeyde bağlayıcı bir siber suç sözleşmesi hazırlanması gündemdeydi. Üç yıllık müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 24 Aralık 2024 tarihinde uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’ni kabul etti. Bu sözleşme (UNCC – United Nations Convention against Cybercrime), 2025 yılında Vietnam/Hanoi’de imzaya açılmıştır ve 40 ülkenin onaylamasından 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. BM Sözleşmesi, halihazırda mevcut bölgesel sözleşmeler (Budapeşte Sözleşmesi gibi) temel alınarak hazırlandı ve ceza adaleti alanında uluslararası iş birliğini küresel ölçekte bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Sözleşme; tanımlanan bilişim suçlarının tüm taraf devletlerde suç sayılmasını, elektronik delillere hızlı el konulmasını ve ülkeler arasında iade & adli yardımlaşma mekanizmalarının geliştirilmesini öngörüyor. Türkiye de bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve BM sözleşmesine taraf olma yönünde çalışmalar yapmaktadır (henüz imza süreci başlamıştır).

Uzun süredir küresel düzeyde bağlayıcı bir siber suç sözleşmesi hazırlanması gündemdeydi. Üç yıllık müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kabul etti. Bu sözleşme (UNCC – United Nations Convention against Cybercrime), 2025 yılında Vietnam/Hanoi’de imzaya açılmıştır ve 40 ülkenin onaylamasından 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. BM Sözleşmesi, halihazırda mevcut bölgesel sözleşmeler (Budapeşte Sözleşmesi gibi) temel alınarak hazırlandı ve ceza adaleti alanında uluslararası iş birliğini küresel ölçekte bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Sözleşme; tanımlanan bilişim suçlarının tüm taraf devletlerde suç sayılmasını, elektronik delillere hızlı el konulmasını ve ülkeler arasında mekanizmalarının geliştirilmesini öngörüyor. Türkiye de bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve BM sözleşmesine taraf olma yönünde çalışmalar yapmaktadır (henüz imza süreci başlamıştır). Diğer Uluslararası Girişimler: Bunların yanı sıra INTERPOL ve Europol gibi uluslararası polis teşkilatları, siber suçlarla mücadelede özel birimler kurmuş durumdadır. INTERPOL’ün Siber Suçlar Direktörlüğü , üye ülkeler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı, operasyonel destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Örneğin, 2023 yılında INTERPOL koordinasyonunda yapılan bir operasyonda uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir fidye yazılımı çetesi çökertilmiş, birçok ülkede eş zamanlı tutuklamalar gerçekleştirilmiştir (bu operasyon basına da yansımıştır). Avrupa Birliği içinde de Europol EC3 (European Cybercrime Centre) birimi, üye ülkelere teknik destek sağlamakta ve sınır ötesi siber suç soruşturmalarını koordine etmektedir. Ayrıca, NATO bünyesinde siber savunma iş birliği (CCDCOE) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) gibi kurumların da siber suçlar konusunda programları bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra ve gibi uluslararası polis teşkilatları, siber suçlarla mücadelede özel birimler kurmuş durumdadır. INTERPOL’ün , üye ülkeler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı, operasyonel destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Örneğin, 2023 yılında INTERPOL koordinasyonunda yapılan bir operasyonda uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir fidye yazılımı çetesi çökertilmiş, birçok ülkede eş zamanlı tutuklamalar gerçekleştirilmiştir (bu operasyon basına da yansımıştır). Avrupa Birliği içinde de birimi, üye ülkelere teknik destek sağlamakta ve sınır ötesi siber suç soruşturmalarını koordine etmektedir. Ayrıca, bünyesinde siber savunma iş birliği (CCDCOE) ve gibi kurumların da siber suçlar konusunda programları bulunmaktadır. Uluslararası Sözleşmelerin Önemi: Uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmalar sayesinde, siber suçluların ülkeler arası kaçışının zorlaştırılması hedefleniyor. Bir ülkede suç işleyip başka bir ülkeye sığınan failin adalete teslimi, bu iş birliği mekanizmalarıyla mümkün hale geliyor. Örneğin, Türkiye’de dolandırıcılık yapan bir kişinin Avrupa’da yakalanıp iadesi veya tam tersi, ortak yasal zemin sayesinde kolaylaşıyor. Budapeşte Sözleşmesi’nde öngörülen 7/24 irtibat noktası sistemi ile acil durumlarda ülkeler arası hızlı data paylaşımı yapılabiliyor. BM sözleşmesi de yürürlüğe girdiğinde, daha fazla ülkenin dahil olduğu küresel bir ağ oluşacak.

Elbette uluslararası sözleşmelerin bir başka boyutu da insan hakları ve ifade özgürlüğü dengesi. Yeni BM Sözleşmesi bazı çevrelerce eleştiriliyor; zira devletlere geniş yetkiler verirken, bu yetkilerin kötüye kullanılmasının ifade özgürlüğünü zedeleyebileceği kaygıları mevcut. Bu nedenle sözleşmeler, taraf ülkelere dengeleyici önlemler alma sorumluluğu da yüklüyor.

5. Hem Mağdurlar Hem de İnternet Kullanıcıları İçin Temel Hukuki Öneriler

Siber suçların mağduru olmamak veya maalesef mağdur olunduğunda doğru adımları atmak, dijital çağda herkesin bilmesi gereken konulardır. Aşağıda, hem siber suç mağdurlarına hem de genel internet kullanıcılarına yönelik bazı temel hukuki tavsiyeler sıralanmıştır:

Mağdurlar için – Derhal Yetkili Makamlara Başvurun: Bir siber suçun kurbanı olduğunuzu fark ettiğiniz anda zaman kaybetmeden resmi makamlara başvurun . Ülkemizde bu tür suçlar için en temel yol, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmak tır. Delillerin kaybolmaması için vakit kaybetmemek önemlidir. Suç duyurusu dilekçenizde olayın tarihini, nasıl gerçekleştiğini, uğradığınız zararı ve varsa elinizdeki delilleri (örneğin ekran görüntüleri, e-postalar, mesaj kayıtları) ayrıntılı şekilde belirtin. Ayrıca her ilde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri bulunmaktadır; buralara da doğrudan şikayette bulunabilir veya e-Devlet üzerinden elektronik başvuru yapabilirsiniz. Unutmayın, siber suçların bir kısmında (örn. hakaret, tehdit gibi) savcılığa şikayet belirli bir süre içinde yapılmazsa soruşturma açılamaz, bu nedenle hızlı hareket etmek hak kaybını önler.

Bir siber suçun kurbanı olduğunuzu fark ettiğiniz anda . Ülkemizde bu tür suçlar için en temel yol, tır. Delillerin kaybolmaması için vakit kaybetmemek önemlidir. Suç duyurusu dilekçenizde olayın tarihini, nasıl gerçekleştiğini, uğradığınız zararı ve varsa elinizdeki delilleri (örneğin ekran görüntüleri, e-postalar, mesaj kayıtları) ayrıntılı şekilde belirtin. Ayrıca her ilde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunmaktadır; buralara da doğrudan şikayette bulunabilir veya yapabilirsiniz. Unutmayın, siber suçların bir kısmında (örn. hakaret, tehdit gibi) savcılığa şikayet yapılmazsa soruşturma açılamaz, bu nedenle hızlı hareket etmek hak kaybını önler. Mağdurlar için – Haklarınızı Bilin: Bir siber saldırı sonucu kişisel verileriniz çalındıysa veya özel bilgileriniz ifşa olduysa, ceza soruşturmasının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) da şikayette bulunma hakkınız vardır. KVKK, veri sorumluları hakkında idari yaptırım uygulayabilir ve verilerinizin korunması için ek önlemler alabilir. Bunun dışında, siber suç nedeniyle maddi zarara uğradıysanız veya manevi yönden incindiyseniz, tazminat davası açma hakkınız saklıdır. Örneğin banka hesabınız hacklenip para çalındıysa, hırsızın ceza almasının yanı sıra kaybettiğiniz parayı failleri veya ihmali olan kurumları dava ederek talep edebilirsiniz. Mağduru olduğunuz suç nedeniyle ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zarar , hukuk mahkemelerinde talep edilebilir. Bu süreçte gerekiyorsa uzman bir avukattan destek almanız haklarınızın tam olarak korunmasına yardımcı olacaktır.

Bir siber saldırı sonucu kişisel verileriniz çalındıysa veya özel bilgileriniz ifşa olduysa, ceza soruşturmasının yanı sıra da şikayette bulunma hakkınız vardır. KVKK, veri sorumluları hakkında idari yaptırım uygulayabilir ve verilerinizin korunması için ek önlemler alabilir. Bunun dışında, siber suç nedeniyle maddi zarara uğradıysanız veya manevi yönden incindiyseniz, açma hakkınız saklıdır. Örneğin banka hesabınız hacklenip para çalındıysa, hırsızın ceza almasının yanı sıra kaybettiğiniz parayı failleri veya ihmali olan kurumları dava ederek talep edebilirsiniz. Mağduru olduğunuz suç nedeniyle ortaya çıkan , hukuk mahkemelerinde talep edilebilir. Bu süreçte gerekiyorsa uzman bir avukattan destek almanız haklarınızın tam olarak korunmasına yardımcı olacaktır. İnternet kullanıcıları için – Güvenliğinizi Artırın: Her internet kullanıcısı, temel siber güvenlik önlemlerini alarak kendini koruyabilir. Örneğin, kullandığınız tüm çevrimiçi hesaplarda güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalar kullanın, mümkünse iki aşamalı doğrulama (2FA) özelliğini aktif hale getirin. Cihazlarınızda mutlaka antivirüs ve güvenlik yazılımları bulundurun ve bunları düzenli olarak güncelleyin. Bilmediğiniz veya emin olmadığınız e-posta eklerini açmamaya, şüpheli linklere tıklamamaya özen gösterin – zira en yaygın siber saldırı yöntemleri oltalama (phishing) yoluyla zararlı linklere tıklatmaya yöneliktir. Kişisel bilgilerinizi (TC kimlik no, banka bilgileri, şifreler vs.) internet üzerinde yalnızca güvenilir ve resmi platformlarda girin. Özellikle banka işlemlerinde veya alışverişte, tarayıcınızın adres çubuğunda güvenli bağlantı (https) olduğundan emin olun.

Her internet kullanıcısı, alarak kendini koruyabilir. Örneğin, kullandığınız tüm çevrimiçi hesaplarda güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalar kullanın, mümkünse özelliğini aktif hale getirin. Cihazlarınızda mutlaka bulundurun ve bunları düzenli olarak güncelleyin. Bilmediğiniz veya emin olmadığınız e-posta eklerini açmamaya, şüpheli linklere tıklamamaya özen gösterin – zira en yaygın siber saldırı yöntemleri oltalama (phishing) yoluyla zararlı linklere tıklatmaya yöneliktir. Kişisel bilgilerinizi (TC kimlik no, banka bilgileri, şifreler vs.) internet üzerinde yalnızca girin. Özellikle banka işlemlerinde veya alışverişte, tarayıcınızın adres çubuğunda güvenli bağlantı (https) olduğundan emin olun. İnternet kullanıcıları için – Yasal Sorumluluklarınızı Unutmayın: Dijital dünyada yapılan her işlem bir iz bırakır. Bu nedenle interneti kullanırken yalnızca mağdur olmaktan değil, yanlışlıkla dahi olsa suç işlememekten de sorumlusunuz. Örneğin, sosyal medyada birini küçük düşürücü ifadeler yaymak, hakaret etmek veya özel görüntülerini izinsiz paylaşmak gerçek hayatta olduğu gibi kanunen suçtur ve yaptırımı vardır. “Çevrimiçi ortamdayım, bana bir şey olmaz” düşüncesi yanlıştır; emniyet birimleri gerekli durumlarda IP adresi tespiti, kullanıcı bilgisi tespiti gibi yöntemlerle failin kimliğini belirleyebilmektedir. Bu nedenle, başkalarının hakkını ihlal edecek paylaşımlardan kaçının. Ayrıca kanunen suç sayılan içerikleri (örneğin çocuk istismarı görüntüleri, terör propagandası vb.) sırf meraktan bile olsa cihazınıza indirmek, paylaşmak ağır suçlar teşkil eder. Her bir internet kullanıcısı, aynı zamanda dijital dünyanın bir vatandaşıdır; nasıl gerçek dünyada yasalara uyuyorsak, internette de hukuk kurallarına uygun davranmak zorundayız .

Dijital dünyada yapılan her işlem bir bırakır. Bu nedenle interneti kullanırken yalnızca mağdur olmaktan değil, yanlışlıkla dahi olsa de sorumlusunuz. Örneğin, sosyal medyada birini küçük düşürücü ifadeler yaymak, hakaret etmek veya özel görüntülerini izinsiz paylaşmak gerçek hayatta olduğu gibi kanunen suçtur ve yaptırımı vardır. “Çevrimiçi ortamdayım, bana bir şey olmaz” düşüncesi yanlıştır; emniyet birimleri gerekli durumlarda IP adresi tespiti, kullanıcı bilgisi tespiti gibi yöntemlerle failin kimliğini belirleyebilmektedir. Bu nedenle, paylaşımlardan kaçının. Ayrıca kanunen suç sayılan içerikleri (örneğin çocuk istismarı görüntüleri, terör propagandası vb.) sırf meraktan bile olsa cihazınıza indirmek, paylaşmak ağır suçlar teşkil eder. Her bir internet kullanıcısı, aynı zamanda dijital dünyanın bir vatandaşıdır; nasıl gerçek dünyada yasalara uyuyorsak, internette de . Genel Öneri – Farkındalık ve Eğitim: Son olarak hem bireyler hem kurumlar için en önemli husus, siber farkındalık seviyesini yüksek tutmaktır. Kendinizi ve ailenizi siber tehditler konusunda güncel tutun; çocuklarınızı çevrimiçi riskler (siber zorbalık, zararlı içerikler vs.) hakkında bilinçlendirin. Şirketler çalışanlarına düzenli siber güvenlik eğitimleri vererek insan hatasından kaynaklanan zaafları azaltmalıdır. Unutmayın, en güçlü güvenlik sistemi bile insan hatasıyla aşılabilir; bu nedenle hem teknik hem eğitsel önlemleri bir arada düşünmek gerekir.

Sonuç

Siber suçlar, teknolojinin getirdiği kolaylıkların bir gölgesi olarak 21. yüzyılın en önemli hukuk sorunlarından biri haline gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye, mevzuatındaki güncellemeler ve Yargıtay’ın yol gösteren içtihatlarıyla siber suçlarla mücadelede kararlılığını ortaya koymaktadır. Hem ulusal kanunlar hem de uluslararası iş birliği anlaşmaları, dijital dünyada işlenen suçların cezasız kalmaması ve mağdurların korunması için sürekli geliştiriliyor. Bununla birlikte, yasal düzenlemeler kadar bireylerin bilinçlenmesi de önemlidir. Her internet kullanıcısı, temel güvenlik önlemlerini alarak ve hukuki sorumluluklarının farkında olarak dijital ortamda daha güvenli hareket edebilir. Sonuç olarak, siber suçlarla mücadele ancak kanun koyucudan yargı makamlarına, emniyet birimlerinden bireylere kadar toplumun her kesiminin iş birliğiyle etkili olabilir. Herkesin daha güvenli ve bilinçli bir internet deneyimi yaşaması dileğiyle…