2019 yılının sonuna yaklaşırken, yeni yıla birkaç gün kaldı, yeni bir mobil oyun yılını dört gözle bekliyoruz. Mobil oyun endüstrisi, oyuncu olarak bakmakta en çok gelişen sektörlerden biridir. 2020 Android oyunları hakkında sizlere bilgi ve yeni çıkacak oyunları listeledik.

En son çıkan oyunların tümü çoğunlukla mobil oyunculara odaklanıyor. Bu, en yeni sürümlerin grafik, ses ve kullanıcı arayüzü özelliklerini geliştiren son teknoloji oyun teknolojisi kullanılarak geliştirildiği anlamına gelir. Tüm bu sürümlerin üretime girmesi planlanıyor ve tamamlandıktan sonra, 2020 yılının başında 2019’un sonunda piyasaya sürülüp, bakmak için sabırsızlanıyoruz. İşte oldukça ilginç keşfimiz, buraya veya aşağıya bir göz atın.

Call of Duty: Mobil

2020 Android oyunları listemizdeki ilk oyun Call of Duty: Mobil. Bu Android oyun 5 modda kendi takımları oluşturmanıza izin veren çok oyunculu bir shooter oyunu olarak tasarlanmıştır. 5 moddan birinin kilidini açmak için oyunu indirin. En çekici özelliklerden biri Call of Duty’nin mobil versiyonuna özel Battle Royale modudur.

Mario Kart Turu

Hepimizin hayatlarında biraz Mario’ya ihtiyacımız var ve 2020 tam olarak bunu Android cihazlarımıza getirecek. Oyun Nintendo’nun klasik kart yarışları serisine dayanıyor ancak daha fazla işlevsellik ve aralarından seçim yapabileceğiniz karakterlere sahip. Bu oyunda bonus özelliği, yeni karakterler, kartlar ile sizi ödüllendiren görevleriniz boyunca topladığınız altın yıldızlardır.

Minecraft Dünyası

2020’de öngörülecek bir başka harika oyun, Minecraft Earth’ten Microsoft’un en yeni sürümü. Bunu bu kadar benzersiz kılan, memnuniyet verici derecede özel bir mobil deneyim sunmak için üretimde kullanılan AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisidir. İşin sırrı, binalarınızın gerçek dünyaya kamera lensiniz üzerinden yerleştirilmesine izin verme kabiliyetinde yatmaktadır. Oyun arkadaşlarınızı bu yolculuğa davet edin.

Pokemon Masters

Unutulmaması gereken, Pokemon Masters hayranları için en yeni ektir. Serinin üzerinde benzersiz bir dönüş var, bu yüzden daha önce bir hayranınız olsaydı, Pokemon’un bu yorumuna olan benzersiz yaklaşımı seveceksiniz. Turnuvalara katılmak ve en yüksek ödülleri kazanmak için kazanan bir ustalar takımı oluşturun.

Bad North

Strateji senin işinse, Bad North senin oyunun. Oyun, Vikinglerin toprağınızı istila etmeye çalıştığı daha eski bir sahneye odaklanıyor ve amacınız sizin olan her şeyi savunmak. Oyunun teması basit ancak stratejileri doğru ve düzgün yapmanız gerekmektedir. Oyun haberleri hakkında daha fazla bilgi için sitemizi takip etmeye devam edin.