Android İçin En İyi Belge Tarama Uygulamaları

Yıllar önce akıllı telefonlar bugünkü kadar popüler olmadığında, çoğumuz çeşitli belge türlerini bir belge tarayıcı kullanarak dijital olarak depolardık. Bazılarının bağımsız bir belge tarayıcısı vardı, bazıları ise All-In-One yazıcılarındaki tarayıcıya başvurdu. Kapağı açmanız, belgeyi camın üzerine düzgün bir şekilde yerleştirmeniz, kapağı kapatmanız ve ardından belgeyi taramanız gerektiğinden şüphesiz sıkıcı bir işti. Tabii ki bilgisayar sisteminizi açmanız gerektiğini unutmamak gerekir. Bugün hızlı bir şekilde bu görevi akıllı telefonlarımızla gerçekleştiriyoruz. Play Store’da bulunan belge tarama uygulamaları sayesinde.

Play Store çok sayıda belge tarayıcı uygulaması var ve doğru olanı seçmek, hangisinin sizin için en iyi olduğuna karar vermek için her uygulamayı indirip denemeniz gerektiği için çoğunuz için göz korkutucu bir görev olabilir. Endişelenmeyin, dijital olarak saklamak için birçok belgeyi tarayan biriyseniz, Android için en iyi belge tarama uygulamaları listeledik. İşte belge tarama uygulamaları;

CamScanner – Phone PDF Oluşturucu

Makbuzları, notları, faturaları, kartvizitleri, sertifikaları vb. taramak için telefon kameranızı kullanın.

Akıllı kırpma ve otomatik geliştirme, grafiklerin ve metnin keskin ve net görünmesini sağlar.

Çabuk Arama, içinde belirli bir anahtar kelimenin bulunduğu dokümanların listesini döndürür.

Metni belgelerden ayıklayan OCR ile birlikte gelir.

E-posta, sosyal medya aracılığıyla veya belgeye bağlantı oluşturarak belgeleri JPEG veya PDF biçiminde başkalarıyla paylaşın.

Belgelerinizi görüntüleyebilmeleri ve gerekirse yorum bırakabilmeleri için başkalarıyla işbirliği yapın.

Adobe Tarama

Formları, makbuzları, notları ve kartvizitleri yakalayın.

Çok sayfalı belgeleri tarayın ve PDF biçiminde kaydedin.

OCR teknolojisi, Adobe Reader’da açabileceğiniz bir PDF dosyası oluşturarak içeriği yeniden kullanmanızı sağlar.

Adobe Document Cloud’u kullanarak, ister bilgisayar ister mobil olsun, birden fazla cihazdaki belgelere erişin ve bunları düzenleyin.

Tiny Tarayıcı – PDF Tarayıcı Uygulaması

Belgelerinizi renkli, gri tonlamalı veya siyah beyaz tarayın.

Sayfanın kenarlarını otomatik olarak algılar.

PDF için birden fazla sayfa boyutu (A4, Letter ve daha fazlası).

Bir belgeyi başlığına göre arayın.

Bir şifre ile belgelerinizi kilitleyin.

Tabletlerde çalışır.

Office Lens