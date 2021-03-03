Android’de Silinmiş Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Bazen yanlışlıkla bazı önemli dosyaları veya verileri Android’imizden kaldırırız. Windows 10’dan farklı olarak Android, silinen dosyaları geri almak için herhangi bir geri dönüşüm kutusu seçeneğine sahip değildir. Bu nedenle, bazı değerli verileri sildiyseniz, veri kurtarma yazılımı kullanmanız gerekir. Bu yazıda Android’de silinmiş dosyalar nasıl kurtulacağını anlatacağız.

Android’de Silinmiş Dosyaları Kurtarmanın Yolları

Bu nedenle, bu makalede sizi en iyi Android veri kurtarma araçlarını ele aldık. Bu araçlarla silinen resimleri, videoları, PDF dosyalarını, SMS’leri, Çağrı günlüklerini vb. kurtarabilirsiniz.

Dumpster

Dumpster, masaüstü bilgisayarınızdaki Geri Dönüşüm Kutusu gibidir. Android’inizden sildiğiniz tüm dosyaları kaydeder. Ancak, Dumpster yüklenmeden önce silinen dosyaları kurtarmaz.

DiskDigger Undelete’i (Root) Kullanma

Hafıza kartınızdan veya dahili bellekten kaybolan fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi kurtarmanıza yardımcı olan bir fotoğraf kurtarma uygulamasıdır. Cihazınız root değilse, uygulama, önbelleğinizi ve küçük resimlerinizi arayarak silinmiş fotoğraflarınız için sınırlı tarama yapacaktır. Cihazınız root ise, uygulama tüm videoları ve resimleri cihazınızın hafızasında arama yapacaktır.

Adım. Her şeyden önce, Android cihazınızı root yapmanız gerekir. Bu nedenle, bunun için, Android cihazınızı nasıl rootlayacağınızla ilgili eksiksiz kılavuzumuzu ziyaret etmeniz gerekir. Adım. Şimdi root Android’inize DiskDigger’ı kurun ve süper kullanıcıya bu uygulamaya erişim izni verin. Adım. Sonraki adımda, dosyaları kurtarmak istediğiniz bölümü seçmeniz gerekir. Adım. Şimdi bir süre beklemeniz gerekiyor. Uygulama şimdi silinen dosyaları gösterecektir. Adım. Şimdi, Android cihazınızda kurtarmak istediğiniz dosyaları işaretlemeniz gerekiyor. Sadece işaretleyin ve ardından “Kurtar” düğmesine tıklayın veya “Kaydet” simgesine tıklayın.

Bu kadar! Bitirdiniz; silinmiş dosyalar geri gelecektir.

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