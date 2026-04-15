Serbest çalışma mı, tam zamanlı uzaktan iş mi: Türk BT profesyonelleri uluslararası kariyerlerini nasıl yapılandırabilir

2020’den bu yana uluslararası işverenler için çalışan Türk BT profesyonellerinin sayısı hızla artıyor.

Ancak bu büyümenin gölgesinde kalan bir soru var: serbest çalışma mı yoksa tam zamanlı uzaktan istihdam mı? İkisi de geçerli birer yol, ancak finansal, hukuki ve kariyer açısından birbirinden temelden farklı sonuçlar doğuruyor. Bu farkları baştan net görmek, ileride pahalıya mal olabilecek yanlış tercihlerden koruyor.

Uluslararası serbest çalışma pratikte ne anlama geliyor

Yabancı müşterilerle proje bazlı sözleşme kurmak ve EUR veya USD cinsinden fatura kesmek, en yaygın giriş noktası. Türkiye’de bu yapı ya serbest meslek makbuzu ya da şahıs şirketi aracılığıyla yürütülüyor. Sert döviz kazanırken TL cinsinden harcama yapmak ciddi bir satın alma gücü avantajı yaratıyor; bu gerçek, özellikle liranın son yıllardaki değer kaybı göz önüne alındığında somut bir fark anlamına geliyor. Öte yandan serbest çalışmanın gerçek maliyetleri de var: düzensiz gelir, sürekli müşteri arayışı ve projeler arası boşluklar. Yurt dışındaki bir işverene fatura kesen Türk vatandaşları, gelirin nerede kazanıldığından bağımsız olarak Türkiye’de vergi yükümlülüğü taşıyor; bu detay çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Uluslararası bir şirkette tam zamanlı uzaktan çalışmak

Yabancı bir işveren tarafından çalışan veya uzun vadeli yüklenici olarak işe alınmak, serbest çalışmadan yapısal olarak ayrışıyor. Aylık düzenli EUR veya USD geliri, zaman zaman hisse senedi opsiyonları ve yan haklar içeren bu model, kariyer açısından da daha okunaklı bir geçmiş sunuyor. Hukuki çerçeve genellikle B2B sözleşmesi veya Employer of Record düzenlemesi üzerinden kuruluyor. Avrupalı teknoloji şirketleri uzak ekiplerini genişletirken coğrafi sınırları giderek daha az önemsiyor: Orta ve Doğu Avrupa'ya yönelik uzak kaynak bulma modelleri, Türk profesyonelleri de giderek artan ölçüde kapsıyor. Bu trend, tam zamanlı uzaktan pozisyonlara erişim fırsatını somut biçimde genişletiyor.

Finansal ve hukuki yapı karşılaştırması

İşverenin bulunduğu ülkeden bağımsız olarak Türkiye’de gelir vergisi yükümlülüğü devam ediyor. SGK kapsamı ise serbest çalışma ve tam zamanlı uzaktan istihdam arasında belirgin biçimde farklılaşıyor; bu fark sağlık ve emeklilik hakları açısından uzun vadede kritik. İhracat hizmetleri için KDV istisnası, döviz hesabı zorunluluğu ve yabancı para gelirlerinin bankacılık boyutu dikkat gerektiren pratik konular. Sınır ötesi mükellefiyet deneyimine sahip bir mali müşavirle çalışmak, bu alanda en sık yapılan hataları baştan önlüyor. Kariyer evresine göre tercih şöyle özetlenebilir: serbest çalışma erken dönem keşif için uygundur, tam zamanlı uzaktan model ise istikrar ve CV okunabilirliği arayan profesyoneller için daha avantajlı.

Uluslararası işverenler Türk adayları nasıl değerlendiriyor

Türk geliştiricilerin Avrupa teknoloji pazarlarındaki itibarı güçlü. Bununla birlikte işe alım kültürü Türk kurumsal normlarından keskin biçimde ayrışıyor: daha az hiyerarşi, daha doğrudan iletişim, çok daha hızlı karar alma. Bu informallik adayları zaman zaman şaşırtıyor; uluslararası işe alım kültürünün benimsediği samimi ton, formalliğin ciddiyetin göstergesi sayıldığı yapılardan gelen adaylara tutarsız gelebiliyor. Öne çıkmak için en etkili üç unsur: güçlü İngilizce yazılı iletişim, halka açık GitHub profili ve belgelenmiş sınır ötesi proje deneyimi.

Doğru yapı, doğru zamanlama

Serbest çalışma ile tam zamanlı uzaktan iş arasındaki tercih kişisel tercihten çok kariyer evresine, risk toleransına ve finansal hedeflere bağlı. Her iki yol da aynı temeli gerektiriyor: görünürlük, doğru konumlanma ve güvenilir bir işe alım ortağı.