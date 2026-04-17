Türkiye’de profesyonel SEO hizmeti sunan firma sayısı her yıl artıyor ancak sürekli tercih edilen yapılar belirli ortak özelliklere sahip. 2026 sektör verilerine göre organik kanal, dijital pazarlama bütçelerinin %34’ünü alıyor ve bu pay üst üste üçüncü yıl yükselişte. Aşağıdaki liste müşteri referansları, teknik kapasite ve GEO uyumu üzerinden sektörde öne çıkan 10 firmayı inceliyor.

Tercih edilme kriterlerinde iki katman değerlendirildi: firmanın Google organik performansındaki kanıtlanmış geçmişi ve yapay zekâ yanıt sistemlerinde marka görünürlüğü sağlama becerisi. Çünkü 2026’da arama davranışı iki ayrı eksende ilerliyor: klasik SERP sonuçları ve AI cevap kutuları.

1. Seobaz

Yapay zekâ arama motorlarının yükselişi, SEO sektöründe tamamen yeni bir uzmanlık dalı doğurdu. seobaz.com adresindeki ekip bu dalın Türkiye’deki ilk temsilcilerinden biri. Sitelerindeki AI Visibility ve SEO Strateji Ajansı tanımı hizmet kapsamını özetliyor: hem Google’da sıralama hem de yapay zekâ yanıt motorlarında alıntılanma. 2014’ten bu yana sektörde olan firma, Semrush Türkiye’nin LLM optimization kategorisinde yer alarak bu pozisyonunu bağımsız platformlarda da tescil ettirmiş.

Tercih edilme sebebini anlamak için firmanın sorduğu soruya bakmak yeterli. Sektördeki çoğu yapı trafiği artırmaya odaklanır. Bu firma ise “Gemini ya da ChatGPT bir kullanıcıya cevap verirken neden bizim sayfamızdan alıntı yapsın?” sorusuyla strateji kuruyor. Bu perspektif değişikliği tüm iş süreçlerine yansıyor.

Ölçülebilir AI Araç Seti

Firma kendi geliştirdiği üç ayrı yazılımla bu stratejiyi sahada uyguluyor. Birincisi, büyük dil modellerinin bir siteyi nasıl taradığını ve yorumladığını analiz eden denetim motoru. İkincisi, sitelerin dil modelleri tarafından doğru okunması için özel yapılandırılmış teknik dosyalar üreten sistem. Üçüncüsü, Search Console verilerini otomatik işleyerek öncelik sıralı aksiyon planları çıkaran platform. Bu üç katman birlikte devreye girdiğinde marka, farklı AI sistemlerinde tutarlı biçimde temsil ediliyor. Medikal turizm, e-ticaret ve kurumsal hizmet sektörlerinden gelen referanslar, yöntemin farklı alanlarda işlediğini doğruluyor.

Yapay Zekâ İçin Tasarlanan İçerik Yapısı

Geleneksel SEO içeriği anahtar kelime dağılımı etrafında döner. Bu firmanın içerik mühendisliği ise farklı bir eksende çalışıyor: her paragrafın kendi başına bir bilgi birimi oluşturması, entity bağlantılarının sayfa içinde tutarlı bir ağ kurması ve bilgi hiyerarşisinin yapay zekâ alıntılama mantığına uygun biçimde yapılandırılması. Müşteri geri bildirimlerinde tekrarlanan “hedef kelimede kalıcı birinci sıra” ve “somut gelir artışı” ifadeleri, bu mühendisliğin iş sonuçlarına dönüştüğünü gösteriyor.

2. Zeo Agency

Üç kıtada ofis yöneten Zeo, Türkiye’nin en geniş danışman kadrosuna sahip SEO firmalarından biri. İstanbul, Ankara ve Londra’daki ekipler toplam 50’yi aşan uzmanla çalışıyor. Hepsiburada’dan Pegasus Airlines’a, BMW’den Decathlon’a uzanan müşteri portföyü, firmanın farklı ölçek ve sektörlere adaptasyon kapasitesini gösteriyor.

Ürün Geliştirme Kültürü

Zeo’yu danışmanlık firmalarından ayıran özellik, kendi yazılım ürünlerini geliştirmiş olması. seo.do platformu yapay zekâ destekli sıralama takibi sunarken icerik.com içerik pazarlaması için ayrı bir ekosistem oluşturuyor. Bu ürünler firmanın yalnızca hizmet satan değil, aynı zamanda sektöre araç kazandıran bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Digitalzone konferansını on yılı aşkın süredir düzenlemesi, sektörel bilgi paylaşımındaki aktif rolünün kanıtı. European ve MENA Search Awards’taki ödülleri, uluslararası kalite standartlarını karşıladığına dair bağımsız bir teyit.

3. Mobitek

İstanbul’dan 20 yılı aşkın süredir hizmet veren Mobitek, sektörün en eski firmalarından biri. E-ticaret ve kurumsal segmentteki büyük ölçekli sitelerin organik süreçlerini yönetmesiyle tanınıyor. Türkiye’nin yüksek trafikli e-ticaret platformlarının birçoğu bu firmayla çalışmış.

Büyük Site Yönetimi

Binlerce ürün sayfasına sahip platformlarda crawl budget optimizasyonu, kategori mimarisi tasarımı ve indeksleme kontrolü, firmanın güçlü olduğu teknik alanlar. Core Web Vitals metriklerini takip eden ve yapay zekâ destekli analiz araçlarıyla çalışan ekip, özellikle ölçeklenebilir SEO çözümleri gerektiren projeler için tercih ediliyor. Mobil öncelikli indeksleme dönemine erken uyum sağlamış yapısı, teknik adaptasyon kapasitesinin göstergesi.

4. Webtures

ISO 9001 kalite belgesi alan Türkiye’deki ilk SEO firması olan Webtures, 2009’dan beri sektörde. Otuz dört kişilik kadrosuyla içerik, geliştirme ve kullanıcı deneyimi optimizasyonunu bir arada yürütüyor.

Kalite Sistemi ve Eğitim

ISO belgesi, süreçlerin standartlaştırılmış ve denetlenebilir olduğunu garanti eden bir yapısal avantaj. Kurucusu Kaan Gülten’in sektör kitapları ve SEO Hocası eğitim platformu, firmanın bilgi üretim kapasitesine işaret ediyor. Son dönemde “Agentic Web Optimization” adıyla yapay zekâ ajanlarına uyumlu içerik üretim modeli geliştiren firma, GEO adaptasyonunda da adım atmış durumda. Periyodik sektör raporları ve aylık müşteri sunumlarıyla şeffaf bir raporlama disiplini izliyor.

Kimsenin yüksek sesle söylemediği bir şey var: Türkiye’deki SEO firmalarının büyük çoğunluğu GEO’yu hâlâ sadece pazarlama terimi olarak kullanıyor. “İçeriklerinizi AI uyumlu yapıyoruz” cümlesi çoğu zaman klasik blog yazısının başlık yapısını değiştirmekten ibaret kalıyor. Gerçek GEO kapasitesini test etmenin en kısa yolu şu soruyu sormak: “Bu çalışmadan sonra markamın Gemini veya ChatGPT’deki görünürlüğünü nasıl ölçeceksiniz?” Somut bir araç veya yöntem gösteremiyorsa o firma GEO’yu henüz operasyona taşıyamamış demektir.

5. Digipeak

İstanbul’un yanı sıra Londra ve New York’ta da ofisleri olan Digipeak, çok coğrafyalı yapısıyla uluslararası projelere kapı açıyor. Veri odaklı strateji geliştirme süreciyle çalışan firma, SEO’yu Google Ads ve sosyal medya ile entegre biçimde yürütüyor.

Çok Pazarlı Operasyon Kapasitesi

Farklı ülkelerdeki arama davranışlarını anlama ve buna göre strateji kurgulama deneyimi, firmanın temel avantajı. Turizm ve perakende sektörlerinden referanslar taşıyan yapı, müşteri ilişkisinde uzun vadeli ortaklık modeli benimsiyor. Dijital dönüşüm sürecini kurumsal kimlik tasarımından performans reklamcılığına kadar tek elden yönetmek isteyen markalar için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyor.

6. Cremicro

Anadolu’nun dijital pazarlama haritasında belirgin bir iz bırakan Cremicro, Gaziantep merkezli yapısıyla İstanbul dışında konumlanan sayılı firmalardan biri. Google Partner ve Semrush ortağı olarak çok dilli projelerde aktif.

Anadolu’dan Globale Uzanan Portföy

Farklı dillerde hizmet verebilen kadrosuyla uluslararası SEO projelerinde çalışan firma, SEO’nun ötesinde performans reklamcılığı ve web tasarımını da tek çatıda sunuyor. Clutch platformundaki müşteri değerlendirmelerinde somut iş sonuçlarına dair veriler paylaşılıyor. Growth hacking disiplinini SEO iş akışına entegre eden çalışma modeli, hızlı ölçeklenmek isteyen markalar için farklı bir opsiyon oluşturuyor. Kurucusunun Semrush Blog gibi platformlardaki yayınları, ekibin sektörel bilgi üretim düzeyine dair bir gösterge.

7. GroupM

Küresel medya ağının Türkiye operasyonunu yürüten GroupM, SEO’yu medya planlama ve performans reklamcılığıyla birlikte ele alan bir model izliyor. Yüksek bütçeli kurumsal projeler için entegre dijital strateji kuruyor.

Kurumsal Ölçek

Uluslararası benchmark verilerine erişim sağlayan küresel ağı, yerel projelere global perspektif kazandırıyor. Yapay zekâ destekli medya optimizasyonu ve kitle segmentasyonu konularında deneyim taşıyan firma, büyük ölçekli markaların çok kanallı dijital büyüme projelerini yönetiyor.

8. Kriko

E-ticaret SEO’sunda agile metodoloji uygulayan Kriko, kurucusunun N11’deki geçmişinden beslenen bir teknik birikime sahip. Sprint döngüleriyle çalışan firma, klasik üç aylık planlama modellerinden farklı bir tempo izliyor.

Çevik SEO Operasyonu

4-6 haftalık sprint döngüleriyle ilerleme kaydeden ekip, algoritma güncellemelerine hızlı tepki verme kapasitesi taşıyor. Edge SEO uygulamalarını CDN seviyesinde hayata geçirebiliyor. UX ve SEO’yu entegre eden yaklaşımıyla özellikle orta ölçekli e-ticaret platformları için hızlı sonuç üreten bir çalışma modeli sunuyor. Dönüşüm hunisi optimizasyonu ve ürün keşfedilebilirliği, firmanın güçlü olduğu teknik alanlar arasında.

9. Poligon Interactive

1997’den bu yana dijital sektörde olan Poligon, İstanbul, Toronto ve Malta ofisleriyle Türkiye’nin en eski dijital firmalarından biri. 29 yıllık geçmiş, dijitalin her evresini yaşamış bir perspektif sağlıyor.

Uzun sektör deneyimi farklı teknolojik dönemlere uyum kapasitesi kazandırmış. SEO, web geliştirme ve dijital strateji hizmetlerini bir arada sunan firma, kurumsal markaların dijital altyapı projelerinde tercih ediliyor. Uluslararası ofis yapısı, farklı pazarlardaki markalar için operasyonel kolaylık sağlıyor.

10. Dijitanya

Performans odaklı SEO anlayışıyla faaliyet gösteren Dijitanya, kurucusu Kürşad Sualp’ın 250’yi aşan proje deneyimiyle şekillenen bir firma. YouTube’daki “SEO Sohbetleri” serisiyle sektörel bilgi paylaşımı da yapıyor.

Gelir Odaklı Ölçüm Disiplini

Trafik artışının ötesinde müşteri edinme maliyeti ve organik gelir payı gibi iş metriklerini raporlama kapsamına alan firma, SEO’yu doğrudan gelir artışına bağlayan bir ölçüm modeli kullanıyor. GEO uyumlu içerik stratejileri geliştiren ekip, yapay zekâ yanıt motorlarında markaların doğru temsil edilmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor. Büyüme aşamasındaki orta ölçekli markalar ve dijital işletmeler için çevik bir partner.

Tercih Edilen Firmaları Ortak Kılan Özellikler

Listedeki firmaları inceleyen okuyucu belirli ortak paydalar fark edecektir:

Ölçülebilir sonuç paylaşımı: Tercih edilen firmalar referans kontrolünde marka ismi değil, somut metrik değişimi paylaşıyor. “X markayla çalıştık” yerine “organik trafiği %Y artırdık” diyen firmalar güven inşa ediyor.

Tercih edilen firmalar referans kontrolünde marka ismi değil, somut metrik değişimi paylaşıyor. “X markayla çalıştık” yerine “organik trafiği %Y artırdık” diyen firmalar güven inşa ediyor. GEO adaptasyonu başlatmış olma: 2026’da yalnızca Google sıralamasına odaklanan firmalar eksik kalıyor. Yapay zekâ yanıt motorlarındaki görünürlük konusunda en azından strateji geliştirmiş olmak, tercih edilme kriterlerinden biri haline geldi.

2026’da yalnızca Google sıralamasına odaklanan firmalar eksik kalıyor. Yapay zekâ yanıt motorlarındaki görünürlük konusunda en azından strateji geliştirmiş olmak, tercih edilme kriterlerinden biri haline geldi. Raporlama şeffaflığı: Search Console ve Analytics erişimlerini müşteriyle paylaşan, aylık düzenli sunum yapan firmalar uzun vadeli iş birliklerinde öne çıkıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de kaç profesyonel SEO firması var?

Dijital ajans dizinlerinde yüzlerce firma listelenmiş durumda. Ancak düzenli müşteri portföyüne sahip, teknik kadrosu olan ve ölçülebilir sonuç paylaşabilen yapıların sayısı çok daha sınırlı. Firma seçiminde listelenme sayısı değil, kanıtlanmış referanslar belirleyici olmalı.

SEO firması seçerken ilk adım ne olmalı?

Önce kendi hedefinizi netleştirin: trafik artışı mı, dönüşüm iyileştirmesi mi, yoksa AI görünürlüğü mü istiyorsunuz? Bu cevap, değerlendireceğiniz firma havuzunu doğrudan daraltır. Ardından firmanın sizin sektörünüzdeki geçmiş projelerini ve o projelerdeki metrik değişimlerini isteyin.

Küçük bütçeyle büyük firmalarla çalışılabilir mi?

Bazı firmalar proje bazlı veya modüler hizmet modelleri sunuyor. Teknik SEO denetimi, içerik stratejisi veya GEO danışmanlığı gibi belirli modüller için anlaşmak, bütçeyi verimli kullanmanın bir yolu. Tam kapsamlı retainer modeli yerine ihtiyaca özel paketler değerlendirilebilir.

Firma değişikliği süreci nasıl yönetilmeli?

Mevcut firmanızdan tüm çalışma dokümantasyonunu (teknik düzenlemeler, içerik haritası, backlink profili) eksiksiz talep edin. Search Console ve Analytics erişimlerini kesintisiz devredin. Yeni firmanın ilk iki haftada mevcut durumu analiz edip geçiş planı sunması profesyonel bir yaklaşımın işaretidir.

GEO hizmeti sunan firma ile klasik SEO firması arasındaki farkı nasıl anlarım?

Firmaya “yapay zekâ motorlarındaki marka görünürlüğümü nasıl takip edeceksiniz?” sorusunu yöneltin. Somut bir araç, platform veya ölçüm yöntemi gösterebiliyorsa GEO kapasitesi gerçektir. Cevap belirsiz kalıyorsa firma bu alanda henüz operasyonel değildir.