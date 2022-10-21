En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter ne kadar internet yer, kaç dakika kaç MB? Twitter video ne kadar internet yer ve Twitter çok internet yer mi? İşte tüm detaylar…

Gelişen teknolojiyle beraber yüzlerce sosyal medya uygulaması türedi. Bu uygulamalar akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Yapılan araştırmalara göre her 10 kişiden 5’i vaktinin çoğunu sosyal medya platformlarında geçiriyor. Günümüzde bu alana öncülük eden mecralardan biri şüphesiz Twitter’dır.

Twitter artık yalnızca bireysel kullanıcıların değil, işletmelerin, fenomenlerin ve medya ajanslarının da uğrak yeri haline geldi. Ekonomiden siyasete ve sanayiden turizme kadar pek çok alanda son dakika gelişmelerini öğrenebilir hale geldik. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcı boş zamanlarını Twitter ile değerlendiriyor.

Ancak artan enflasyon neticesinde GSM operatörlerinin ve diğer firmaların sağlamış oldukları internet hizmetleri de pahalılaşmaya başladı. Hal böyle olunca da Twitter ne kadar internet yer sorusu kaçınılmaz oldu.

Sizler için bu konuyu ele aldık. Şimdi hep birlikte Twitter ne kadar internet yer, kaç dakika kaç MB gibi soruların cevabını tablomuzdan inceleyelim.

Twitter’da Geçirilen süre Kullanılan İnternet 5 Dakika geçirirseniz 30 MB 30 Dakika geçirirseniz 180 MB 60 Dakika geçirirseniz 360 MB 90 Dakika geçirirseniz 50 MB Twitter ne kadar internet harcar

Twitter Video Ne Kadar İnternet Yer

Twitter Video Ne Kadar İnternet Yer

Twitter, küresel çapta en çok kullanılan sosyal ağlardan biridir. Burada paylaşımlarda bulunarak eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Hatta farklı düşüncelere sahip kullanıcılarla iletişime geçebilirsiniz. Uygulama, 280 karakterlik yazıların paylaşıldığı bir konseptle faaliyet gösteriyor. Buradan sadece yazı değil, video ve fotoğraf paylaşımı da yapabiliyorsunuz. Sizlerde Twitter video ne kadar internet yer sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Şimdi 30 dakika üzerinden bir örneklendirme yapacağız. Uygulamayı açtığınızı ve 30 dakika boyunca video izlediğinizi varsayalım. Bu gibi bir kullanımda yaklaşık 600 MB ila 900 MB arasında internet tüketirsiniz. Ayrıca bu oran videonun çözünürlük kalitesine göre farklılık gösterir. 480px video ile 4k video arasında ciddi bir internet farkı olacaktır. Standart kalitede bir videoyu 1 dakika izlerseniz ortalama 20 MB internet harcarsınız.

Twitter Çok İnternet Yer mi

Twitter Çok İnternet Yermi

Twitter platformunu kullananların önemli bir kısmı ne kadar internet tükettiğini merak ediyor. Çünkü bazı kullanıcıların interneti kotalı oluyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse, Twitter uygulaması diğer sosyal ağlara kıyasla daha az internet harcar. Twitter üzerinde geçirdiğiniz her dakika da hiç bir şey yapmasanız bile 800 KB internet harcarsınız. Diğer sosyal medya uygulamalarında bu rakam çok daha yüksektir.

Günde yaklaşık 60 dakika boyunca Twitter uygulamasında vakit geçirdiğinizi ve zaman zaman video ve fotoğraflara baktığınızı varsayarsak muhtemelen 1 ayda 3 – 4 GB internet harcıyor olacaksınız. Videoları izlemeden yalnızca paylaşımlara bakıyorsanız aylık internet tüketiminiz 1.5 GB civarı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1- Paylaşımlara, videolara ve fotoğraflara bakmadan yalnızca uygulama açık kalsa internet yer mi?

Evet. Hiçbir şey yapmadan yalnızca uygulama açık olsa bile az da olsa internet tüketecektir.

2- Twitter uygulaması arka planda açık olsa internet harcar mı?

Evet. Hangi uygulama olursa olsun arka planda internet harcamaktadır.

3- Herhangi bir işlem yapmadan yalnızca uygulama da gezinmek çok internet yer mi?

Yalnızca uygulama da geziniyorsanız fazla tüketim gerçekleşmez.

4- Fazla internet harcamamak için öneriniz nedir?

Öncelikle uzun videoları fazla açmamaya özen göstermelisiniz. Her videoyu izlemek yerine sadece ilginizi çekenlere odaklanabilirsiniz. Aynı durum fotoğraflarda da geçerlidir. Örneğin, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çok daha fazla internet harcar. Ek olarak belirli internet paketinizin ayrıntılarına göz atmakta faydalı olacaktır. Böylece daha tedbirli bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Twitter ne kadar internet yer konusunda kendi deneyimlerinizi, dikkat edilmesi gerekenleri ve diğer konuları yorumlar kısmında belirterek diğer ziyaretçilerin bilgi edinmesine yardımcı olabilirsiniz.