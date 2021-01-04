Instagram Hikayeler Silinmeden Önce Nasıl Kaydedilir?

Instagram’ın milyonlarca aktif kullanıcısı var ve birkaç kullanıcı üzerinde bir hikaye güncellemesi yayınlıyor. Bununla birlikte, bu hikayeler 24 saat boyunca kalır ve silinir, bu nedenle birinin hikayesini beğenirseniz ve daha sonraki amaçlar için onlara haber vermeden kaydetmek isterseniz, Instagram hikayeleri silinmeden önce nasıl indirip kaydedeceğinizle ilgili hızlı bir öğretici burada. İşte Instagram hikayeler silinmeden önce nasıl kaydedeceğiniz hakkında ipuçları;

Instagram’da Silinmeden Önce Hikayeler Nasıl Kaydedilir?

Hikayeyi kaçırırsanız, kullanıcıya veya başlangıçta paylaşan sayfaya sormadıkça bir daha asla görmeyeceksiniz. Ve bir şekilde bir kez izlediyseniz (aceleyle ya da öylesine) ve tekrar görüntülemek istiyorsanız, ancak sonunda 24 saatlik hikaye sınırlarından dolayı silinirse, işte hikayeyi kapıp tekrar izleme şansınız var. arkadaşlar ve onunla ne istersen yap.

Fotoğrafları kaydetmenin kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, sadece ekran görüntüsünü alın ve kaydedin, ancak ekran görüntüsü en yüksek kalitede olmayabilir, hikayeyi indirmeniz önerilir. Öyleyse başlayalım.

Öncelikle Instagram hikayelerini onlara haber vermeden indirmenize izin veren bir uygulama indirmeniz gerekecek. İndirdikten sonra uygulamayı başlatın ve Instagram’da oturum açın. Hikayeleri özel profillerden indirmenize yardımcı olduğu için oturum açma gereklidir. Hikayelerini kaydetmek istediğiniz Instagram profilinin kullanıcı adını girin. Şimdi Hikaye sekmesine ve indirmek istediğiniz hikayeye dokunun. Hikayelerin yanı sıra gönderileri de indirebilirsiniz. Gönderiler sekmesine dokunun ve kaydetmek istediğiniz gönderiyi seçin.

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