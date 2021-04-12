İnstagram Hesabı Nasıl Dondurulur? 2021 - Teknofeed.COM

Sizlere bu makalemizde Instagram hesabının geçici olarak nasıl kapatılacağı, nasıl donduralacağı sorularının cevabını vereceğiz. Ayrıca yazının devamında mobil uygulamadan instagram hesabı nasıl dondurulur sorusunun cevabınıda vermiş olacağız.

İnstagram her ne kadar günümüzün en popüler uygulamalarından biri olsa da, hatta bazılarımız için gelir kaynağı bile olmasına rağmen instagram kullanmayı bırakmak, geçici olarak ara vermek isteyebilirsiniz.

Yazımızın devamında instagram hesabı nasıl dondurulur adım adım sizlere anlatacağız.

İnstagram Hesabı Nasıl Dondurulur? 2021

İnstagram hesabı nasıl dondurulur

Öncelikle İnstagram hesabınıza giriş yapın. Daha sonra sağ alt kısımda bulunan profil sekmesine tıklayın. Sonrasında sol üstten ayarlar simgesine gelin. Profili düzenle seçeneğine tıklayın. “Hesabımı geçici olarak kapat” a tıklayın. Sonrasında gelen soruları cevaplayın. Son olarak “Hesabı Geçici Olarak Kapat” seçeneğine dokunun.

Artık instagram hesabınızı geçici olarak dondurdunuz. İnstagram gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz bu süre boyunca silinmeyecektir. Gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz, hesabınızı tekrar aktif hale getirince geri gelecektir.

Telefondan İnstagram Hesabı Dondurma

Telefondan instagram hesabınızı dondurmak için bir tarayıcı kullanmanız gerekli. Mobil uygulama üzerinden henüz bu işlemi yapmamıza izin verilmiyor. Mobil cihazınızdan herhangi bir tarayıcıdan İnstagram‘ın web sayfasında dondurmak istediğiniz hesap ile oturum açarak hesap dondurma işlemine başlayacağız.

İnstagram web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Daha Detaylı Açıklamak Gerekirse

Instagram hesabınızla giriş yapın.

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile birlikte üstte paylaştığım linkteki sayfadan instagram hesabınıza giriş yapın. Aynı şekilde yine sağ alttaki profil sekmesine tıklayarak profilinize gelin. Profil sayfanızda, sol üstte ayarlar simgesine tıklayın.

Profilinizi Düzenle Seçeneğine Dokun

Ayarlar menüsüne girdikten sonra, gelen sayfada “Profili Düzenle” diyerek açılan sayfanın en alt kısmında “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğini göreceksiniz. “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine basın. Size bir soru gelecek ve “Neden hesabınızı kapatıyorsunuz” sorusuna cevap vermenizi isteyecek? Soruyu cevapladıktan sonra Hesap şifrenizi girmenizi isteyecek. Son olarak “Hesabı Geçici Olarak Kapat” diyoruz ve işlem tamam.

Artık hesabınızı dondurdunuz!

Hesabınızı geriye açmak için giriş yapmanız yeterli olacaktır. Hesabınıza ilk giriş yaptığınız zaman sayfanız boş ise panik yapmayın belli bir süre sonra düzelecektir. Bunun için bir kaç saat beklemeniz gerekebilir.

Bu yazımızda sizlere instagram hesabınızı geçici olarak nasıl kapatabileceğinizi, nasıl dondurulacağını ve tekrar nasıl etkinleştirileceğini tüm detayları ile anlattık.

Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz İnstagram Kalıcı Olarak Silme adlı makalemizede göz atabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Android'de Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir? başlıklı makalemizde Instagram başkasının hikayesini indirme, instagram hikaye indirme uygulaması ve instagram hikayeleri nasıl indirilir hakkında bilgiler verilmektedir.