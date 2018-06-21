İnsanlar artık telefonlarında olduğu gibi, araçlarındada bir ses duymak istiyor. Uzun yolda yolculuk yaparken, veya gitmek istediği yeri daha kolay bulabilmek adına otomobil şirketlerinden bir asistan talep ediyor. Acaba Araçlarda Artık Ses Asistanı Olacak Mı?

Otomobil Şirketleri Ne Yapacak?

Otomobil şirketleri elbette sürücülerin kullanabileceği araçlarin içerisinde ses asistanlarını geliştirerek Amazon, Google Assistant gibi ses tanıma sistemlerinden faydalanmayı düşünüyor. Ancak bu çabalar, otomobil şirketleri için büyük bir israf da olabilir. Araç sahipleri, evlerinde ve telefonlarında kullandığı gibi, tanıdık sesleri, asistan olarak tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Farklı otomobil şirketleri tarafından yapılan araştırmaya göre, araç sahiplerinin %76 sı bir sonraki araçlarında, aynı marka içi ses hizmetine sahip olmakla ilgilenmektedir. Bunun nedeni oldukça açıktır. Kullanıcılar yeni bir teknoloji öğrenmeyi istemiyorlar, tercihlerini de evlerinde duyduğu seslerden yana kullanmaktadırlar. Şirketler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, kullanıcılar, ses özellikli cihazları 5.000 kişi arama motorlarından araştırmışlardır.

Araçlarda Ses Asistanı Olacak Mı?

Yapılan araştırmalar sonucu, bu durum otomobil şirketleri tarafından rekabet ortamı oluşturmuştur. Son aylarda Mercedes Benz ve BMW gibi büyük otomobil üreticileri, aracın işlevleri arasında ses yardımcıları bulunduğunu da tanıtmıştır.

Otomobil şirketleri yıllarca, gösterge panelinin kontrolünü büyük şirketlere devretmekten korkuyorlardı. Şirketler arasındaki rekabet ortamı devam ederken, aralarında olacak ya da olmayacak diye gerçekleştirilen savaş sona ermiştir. Toyota gibi büyük markalar bile bu teklifi kabul etmiştir.

Elbette aralarında kabul etmeyenlerde olmuştur. Ford gibi büyük otomobil üreticileri, teknik bilgiler ve harcanacak paradan ötürü ses asistanlı cihazı ürebileceklerinden emin değiller. Akıllı telefon uygulamalarıi ses tanıma sistemleri dahil olmak üzere kendi dijital deneyimlerini oluşturabilmek adına milyonlarca dolar yatırım yapsalar da, daha net bir karar vermiş değillerdir. Karar verdikleri anda, yapılacak harcamaların tutarı 750 Milyon Doları aşacağı da tespit edilmiştir.

Otomobil şirketlerinin bir kısmı üretme taraftarı olup bir kısmı üretme taraftarı olmasa da, tüketicilerin %60 ı kararını çoktan vermiş. Yapılan anketler sonucu, üretilecek bir sonraki araba da ses asistanı kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Otomobil üreticileri de artık buna göre araba üretmesi gerekmektedir.