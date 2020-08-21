Bir VPN'e Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir? - Teknofeed.COM

VPN veya Türkçe adıyla Sanal Özel Ağ, her internet kullanıcısının güvenli bir internete sahip olabilmesinin temelidir. Bugün, VPN olmadan bir bilgisayarın ve üzerinde depolanan özel verilerin tam olarak korunduğunu düşünmek hayalden başka bir şey değildir. VPN aracılığıyla, kullanıcı cihazında gelen ve giden tüm verileri alan ve gönderen özel bir sunucuya bağlayan şifreli bir iletişim kanalı oluşturulur. VPN kullanarak, gerçek IP’nizi sunuculardan, internet sitelerinden ve yetkisiz kişilerden gizlemek mümkündür, böylece kimse sizin bilgilerine erişemez.

Rus VPN ile Her Yere Erişin

VPN hizmetlerinin ana müşterileri, yerel ağlardan uzaktan çalışan çalışanlarına erişim sağlayan büyük şirketler ve Bilişim Teknolojileri şirketleridir. Kullanan bu şirketlerde bilgi sızıntısı riskleri en aza indirilir ve şirketlerin güvenlik departmanlarının çalışması kolaylaştırılır.

Bu noktada, alışveriş merkezlerinde, kafelerde, parklarda ya da halka açık Wi-Fi kullandığınız herhangi bir yerde internete RUS VPN kullanarak bağlanmak sizin cihazınızı ve verilerinizi korumak adına en güvenli yöntemdir.

Temelde, engellenmiş internet sitelerine girebilmek, kullanıcının IP’lerini gizlemek ve dünyanın farklı bölgelerindeki verilere erişim sağlamak için kullanılır. Basit bir şekilde anlatırsak, Hindistan’da yaşayan kişiler “TikTok”, “WeChat” gibi sosyal ağlara ve diğer tüm yasaklı Çin hizmetlerine ücretsiz erişebilir ve mevcut kısıtlamalar nedeniyle Hindistan’da erişilemeyen içeriği görüntüleyebilirler.

Kullanıcı IP’lerinin, belirli bir ülkenin bağlantı sunucusuna karşılık gelen başka bir sanal IP ile değiştirmesine olanak sağlar. Örneğin, Birleşik Krallık’ta bulunan bir noktadan bağlantı sağlayarak BBC ürünlerine ücretsiz erişebilir ve bir Amerikan sunucusu üzerinden bağlantı kurarak Discovery ve HBO Now gibi popüler kanalları izleyebilirsiniz. Kullanacağınız VPN’in hangi ülkede çalıştığına bağlı olarak, Netflix ve YouTube içeriğine sınırsız erişiminiz de olacaktır.

VPN, profesyonel bilgisayar oyuncuları arasında da yüksek talep görüyor. Yalnızca sınırlı bir kitleye duyurulan oyun yeniliklerine de erken erişebilmenizi sağlar. Örneğin, Niantic’in sunduğu Pokemon Go oyununda olduğu gibi, ülkenizde mevcut olmayan oyunlar için, VPN, engellemeler ve yasaklamaları aşmanıza yardımcı olabilir.

VPN servislerini kullanarak, Skype ve VoIP gibi uygulamalar üzerinden yapacağınız görüşmelerde de daha ucuza iletişim kurabilirsiniz. Bunun için arama yaptığınız ülkenin sunucusuna bağlanmanız yeterli olacaktır. Aramaları bu şekilde yaparsanız, uluslararası uygulanan fiyatlar yerine, daha uygun olan yerel fiyatlar üzerinden ücretlendirme yapılır.

Çok az kişinin bildiği gibi, VPN kullanmanın bir diğer önemli avantajı da, reklamlara maruz kalmamaktır. İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde, siteler dijital bir portre oluşturmak için kullanıcı bilgilerini okurlar ve ardından sizin verilerinize göre size reklamlar gösterirler. Firefox RUSVPN’i tarayıcınıza kurarsanız, bu sorun tamamen çözülecektir. İnternet siteleri artık sizin hakkınızda veri toplamayacaktır, dolayısıyla rahatsız edici reklamlar görmeyeceksiniz.

Tüm bu anlatılanları göz önünde bulundurduğunuzda dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Ücretsiz VPN’ler anlatılanlar konusunda yeterince yardımcı olmadığını unutmayın. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Neredeyse ücretsiz VPN servisleri, kullanıcılarının güvenini kötüye kullanır ve kullanıcı verilerini okuyarak bunları üçüncü taraf şirketlere satar. Tek sorun bu da değildir. Sağladıkları bağlantı standart değildir ve genellikle düşük bağlantı hızları ile çalışırlar.

Sürekli ve kapsamlı bir şekilde kullanmayı planlıyorsanız, ücretli hizmetler için seçenekleri göz önünde bulundurmanız sizin açınızdan en iyisidir. Bu tür ücretli VPN servislerinin ortalama aylık abonelik ücretleri genellikle 10 dolara kadar çıkar bu yüzden yıllık abonelik satın alırsanız ciddi bir şekilde tasarruf edebilirsiniz. Yine bir VPN seçerken, kaç sunucunun mevcut olduğuna ve hangi ülkelerde bulunduklarına dikkat edin.

2020’nin En İyi 5 VPN Sunucuları

CyberGhost;

Private Internet Access;

RUSVPN;

NordVPN;

VyprVPN.

Yukarıda sıraladığımız her hizmet profesyoneller tarafından test edilmiştir ve tüm müşteriler için yüksek hizmet kalitesi standardı garantisi vardır. Bu noktada, yeni kullanıcılara, servisleri tanımaları ve değerlendirmeleri için ücretsiz demo sürümleri sunulur.

Ağınızdaki %100 güvenliğin en iyi VPN programı tarafından bile garanti edilmediğini de göz önünde bulundurun. Ancak bu biraz da sizin eylemlerinize bağlı. Asla şüpheli bağlantıları ve dosyaları açmayın, her zaman güncellemeleri yükleyin ve tüm parolaları güvenli bir yerde saklayın.