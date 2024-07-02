Yüksek vasıflısınız, üniversite mezunusunuz, yabancı diliniz konuşma seviyesinde ve Avrupa’da yeni bir maceraya atılmaya hazırsınız. O zaman Almanya Mavi Kart sizin de ilginizi çekebilecek bir dokümandır. Bu özel oturma izni ile Almanya’da çalışabilir, ailenizi yanınızda getirebilir ve Avrupa Birliği’nin sunduğu tüm imkanlardan faydalanabilirsiniz. Tabii ki konunun detaylarına ve Almanya Mavi Kart Şartları 2024 yılında nasıl değişti sorusunun cevaplarına da aşağıda değineceğiz.

Almanya Mavi Kart Nedir?

Almanya Mavi Kart, yüksek nitelikli göçmen işçilere yönelik bir oturma izni türüdür. Bu kart, belirli şartları karşılayan kişilere Almanya’da çalışma, ailelerini yanlarında getirme ve Avrupa Birliği’nde serbestçe dolaşma imkanı sunar. Mavi Kart Almanya için nitelikli işgücü ihtiyacını karşılama ve ülkeye beyin göçünü teşvik etme amacıyla kullanılmaktadır.

Almanya Mavi Kart’ın Avantajları

Daha Kolay Şartlar: 2024 yılında güncellenen şartlar ile Mavi Kart’a erişim daha kolay hale geldi. Lisans diploması, 3 yıllık iş deneyimi ve yıllık brüt 41.041,80 € (2024 yılında eksik yaşanan meslekler için) veya 45.300,00 € (genel maaş gereksinimi) maaş seviyesi gibi temel şartları karşılayanlar için başvuru yapılabilmektedir.

2024 yılında güncellenen şartlar ile Mavi Kart’a erişim daha kolay hale geldi. Lisans diploması, 3 yıllık iş deneyimi ve yıllık brüt 41.041,80 € (2024 yılında eksik yaşanan meslekler için) veya 45.300,00 € (genel maaş gereksinimi) maaş seviyesi gibi temel şartları karşılayanlar için başvuru yapılabilmektedir. Hızlı Başvuru: Online başvuru sistemi ile bu başvuru kolayca yapabilmektedir ve Almanya’nın diğer vize süreçlerine kıyasla daha kısa sürede sonuç alınabilmektedir.

Online başvuru sistemi ile bu başvuru kolayca yapabilmektedir ve Almanya’nın diğer vize süreçlerine kıyasla daha kısa sürede sonuç alınabilmektedir. Yüksek Maaş: Nitelikli işgücüne değer veren Almanya Mavi Kart sahiplerine yüksek maaş imkanları sunmaktadır. Özellikle dışarıdan Almanya’da çalışmaya gelen Expatlara genelde aileleri ile birlikte hayatlarını idame ettirebilecekleri seviyelerde maaşlar verilmektedir.

Nitelikli işgücüne değer veren Almanya Mavi Kart sahiplerine yüksek maaş imkanları sunmaktadır. Özellikle dışarıdan Almanya’da çalışmaya gelen Expatlara genelde aileleri ile birlikte hayatlarını idame ettirebilecekleri seviyelerde maaşlar verilmektedir. Aile Birleşimi: Ailenizle birlikte Almanya’da yaşayabilir ve eğitim, sağlık gibi birçok imkandan faydalanabilirsiniz.

Ailenizle birlikte Almanya’da yaşayabilir ve eğitim, sağlık gibi birçok imkandan faydalanabilirsiniz. Kalıcı Oturma İzni: Belirli şartları karşılayanlar 24 ay gibi kısa bir süre sonra kalıcı oturma iznine hak kazanabilmektedir.

Belirli şartları karşılayanlar 24 ay gibi kısa bir süre sonra kalıcı oturma iznine hak kazanabilmektedir. Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım: Mavi Kart sahipleri, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat ve çalışma hakkına sahiptir. Tabii ki çalışma için farklı ülkeye gitmek istemeniz halinde maaş gereksinimi kuralı ve vize kuralları, taşınmak istediğiniz ülkenin kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Mavi Kart sahipleri, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat ve çalışma hakkına sahiptir. Tabii ki çalışma için farklı ülkeye gitmek istemeniz halinde maaş gereksinimi kuralı ve vize kuralları, taşınmak istediğiniz ülkenin kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Alman Vatandaşlığına Başvurma Hakkı: Mavi Kart sahipleri de, belirli şartları karşıladıktan sonra Alman vatandaşlığına başvurabilirler.

Mavi Kart sahipleri de, belirli şartları karşıladıktan sonra Alman vatandaşlığına başvurabilirler. Yüksek Yaşam Standartları: Almanya, yüksek yaşam standartları sunan bir ülkedir.

Almanya Mavi Kart’a Kimler Başvurabilir?

Almanya Mavi Kart Şartları da daha önceden belirlenmiştir ve Almanya Mavi Kart’a başvurabilmek için aşağıdaki şartları karşılamanız gerekmektedir;

Yükseköğrenim Diploması: Tanınmış bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmalısınız.

Tanınmış bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmalısınız. İş Deneyimi: En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmalısınız.

En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmalısınız. Maaş: Yıllık brüt maaşınızın durumunuza uygun olan şekilde 41.041,80 € veya 45.300,00 € minimum maaş gereksinimini karşılıyor olması gerekmektedir.

Yıllık brüt maaşınızın durumunuza uygun olan şekilde 41.041,80 € veya 45.300,00 € minimum maaş gereksinimini karşılıyor olması gerekmektedir. Yabancı Dil Bilgisi: Mavi Kart başvurusu için Almanca dil bilgisine sahip olmanız gerekmemektedir ve İngilizce de yeterli olmaktadır. Ancak, Almanya’da uzun süreli yaşamak ve çalışmak için Almanca öğrenmeniz faydalı olacaktır.

Almanya Mavi Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya Mavi Kart başvurusu online olarak yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Federal İş Ajansı’nın (BA) web sitesi üzerinden başvurunuz yapılmaktadır. Başvuru belgeleri arasında pasaport, diploma, iş sözleşmesi, maaş bordrosu ve sağlık sigortası gibi belgeler bulunmaktadır.

Sonuç

Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurmak umuyoruz ki sizin bir sonra hedefinizi belirlemenizde faydalı olacak ve size fikir verecektir. Almanya mavi kart ve başvuru şartları ile alakalı oluşabilecek diğer sorularınız için bu değerli bilgileri sunan BestinCV ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.