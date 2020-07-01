Bozuk MOV, MP4 ve AVI Dosyalarını Onarın - Teknofeed.COM

Anılarınızı, koleksiyonlarınızda yer alan filmlerinizi veya en sevdiğiniz videoların çalışmadığını, oynamadığını görmek sinir bozucu olabiliyor. Özellikle anılarınızın olduğu videoların çalışmaması canınızı sıkabilir. Ama korkmayın, MOV, AVI veya MP4 video dosyalarınızın oynatılmadığı bir durumla karşılaşan kullanıcılardan biriyseniz, daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümleri okuyun.

Bu makalede, bozuk video dosyalarının nasıl düzeltileceğine ilişkin sorunsuz yöntemler ele alınacaktır. İlerlemeden önce, aşağıdaki bölümde video dosyası biçiminin bozulmasıyla ilgili yaygın senaryoları anlayalım.

Çalışmayan Video Dosyası Nedenleri

Aşağıda, video dosyası bozulması olan kullanıcılar tarafından bildirilen ve deneyimlenen sık ve yaygın senaryolar listelenmiştir.

Bozuk dosya Ses ve Video senkronizasyon sorunları Sıkıştırma işlemi sırasında video dosyasında zarar oluşması Uyumsuz kodekler Video dosyasını yetkisiz veya güvenilir olmayan video kaynağından indirme

Yukarıdaki senaryolardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, aşağıdaki talimatlar size sorunları çözmek için doğru çözümler konusunda rehberlik edecektir.

Bozuk Video Dosyası Nasıl Onarılır?

Bölümde AVI, MOV ve MP4 video dosyalarını düzeltmek için manuel ve basit çözümler hakkında bilgi edineceksiniz.

1. Kodeklerin en son sürümünü indirme

Kodek, video akışlarını kodlayan ve çözen bir programdır. Bir video dosyasını kusursuz bir şekilde oynatmak için en son Kodek bileşeninin indirilmesi önemlidir. Çevrimiçi olarak indirilebilen çeşitli Kodek paketleri vardır. Güvenilir bir kaynak seçtiğinizden emin olun. Çoğunlukla bu hatayla oynatılamayan videolar, “Videoyu oynatmak için gerekli Kodek bileşeni bulunamıyor” hatasını verecektir.

2. Küçük Sorunları Düzeltmek için VLC Kullanın

VLC sadece video dosyalarını oynatmakla kalmaz, aynı zamanda MOV, AVI, MP4’te küçük ila orta dereceli bozulmaları da düzeltebilir. Bununla birlikte, çözüm geçici olabilir ve ciddi video bozulmaları için etkili olmayabilir.

Adım 1: VLC Player’ı başlatın; Medya’ya gidin ve ardından Dönüştür veya Kaydet’i seçin.

Adım 2: Ardından, kod dönüştürülmesi gereken girdi dosyalarını veya akışları ekleyin ve ardından Dönüştür veya Kaydet’e basın.

Adım 3: Görüntülenen Dönüştür penceresinde hedef dosya için dosya adını girin.

Adım 4: Ardından, profil listesinden istenen Kodek girdisini seçin.

Adım 5: Belirli bir profil ayarını kontrol etmek veya düzenlemek için “Seçilen Profili Düzenle” düğmesine basın.

Adım 6: Yeni bir profil eklemeyi veya varolan herhangi bir profili silmeyi de seçebilirsiniz.

Adım 7: Ardından Başlat’a basın.

Bu genellikle küçük sorunları veya MOV, MP4 veya AVI dosya formatlarının oynatılamaz veya bozuk bir video dosyasını çözer.

3. Güvenilir Video Onarım Aracı

Yukarıdaki yöntemlerin ikisi de sizin için işe yaramadıysa, olası çözüm Yodot Video Repair gibi güvenilir bir üçüncü taraf uygulamasını kullanmaktır. Araç, bozuk başlık, ses-video senkronizasyonu sorunları ve herhangi bir sorun yaşamadan kodek hataları gibi videoyla ilgili sorunları çözebilir. Oynatılabilir bir video dosyası sağlamak için ses ve video akışlarını ayırır, onarır ve birleştirir.

Yodot Data Recovery Software aynı zamanda güvenliği için iyi bilinen bir Video Onarım yardımcı programıdır. Araç, bozuk videonun daha fazla hasar görmediğinden emin olmak için salt okunur modda çalışır.

İpuçları:

1. Herhangi bir video, film veya Kodek bileşenini yalnızca tanınan veya doğrulanan web kaynaklarından veya alan adlarından indirin.

2. Uygunsuz bir kaynaktan video sıkıştırılması video dosyasına ciddi zarar verebilir. Bu nedenle güvenilir sıkıştırma kaynaklarına gitmenizi öneririz.

3. Veri kaybının çok öngörülemez bir senaryo olduğunu bildiğimiz için, önemli video dosyalarınızın yedeğini daima alın.