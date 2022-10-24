Clash Of Clans 5. Seviye Köy Düzeni yazımızı yoğun istek üzerine sizlerin beğenisine sunuyoruz. Belirli zorlukları aşarak belediye binanızı 5. seviye yapmayı başardıysanız düşman tehditlerine karşı savunma konusunda oldukça iyi olmalısınız. Eğer hala kaynaklarınızı korumakta güçlük çekiyorsanız hiç panik yapmanıza gerek. Paylaşacağımız taktiklerle bu sorunların üstesinden gelmek çok kolay. Clash of Clans köy düzeni önerilerimiz sayesinde en ideal düzeninizi keşfedebilirsiniz. Ayrıca diğer seviyeler içinde püf noktalara değineceğiz.

Öncelikle şunu belirtmek gerekirse, belediye binanız 5. seviyeye ulaştığında yeni tuzaklar olşacaktır. Ek olarak toplam 45 binaya sahip oluyorsunuz. Buna belediye binası da dahildir. Üssünüzü savunmak için tam 100 adet duvarınız olabilir. Bu duvarlar maksimum 5. seviyeye kadar ulaşabiliyor.

Köy düzeninizi oluşturup savaş stratejinizi belirlemeden önce mutlaka kafanızda net olmalısınız. İlk olarak 2 soruya cevap aramalısınız. Bunlardan birincisi kupa kasmak için mi köy düzeni arıyorsunuz? Yoksa kaynaklarınızı mı savunacaksınız? Bazı kullanıcılar klan savaşları için de köy tasarımı arayışına girebiliyor. Merak etmeyin. Hepsi için en iyi örnekleri hazırladık. Hoşunuza giden tasarımı tek bir tıklama ile kopyalayıp kullanabilirsiniz.

Clash Of Clans 5. Seviye Köy Düzeni 2023

Sizlerle paylaşacağımız özel köy tasarımları sayesinde oyun içerisinde söz sahibi olarak ön plana çıkabilirsiniz. Söz konusu tasarımları kupa, kaynak koruma ve klan savaşı için kullanabilirsiniz. Bu sayede kaynaklarınızı savunarak geliştirmelerinizi daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca klanınızdaki diğer üyelere kendinizi gösterme fırsatını yakalayacaksınız. Şimdi ayrıntılara geçelim.

Herkesin bildiği üzere oyun içerisinde en önemli bina belediye binasıdır. Bu kritik binayı korumak için en iyi yöntemlerden biri ise şüphesiz kupa köy düzenidir. Aşağıda paylaştığımız kupa köy tasarımları sayesinde çok daha iyi bir ligde mücadele edebilirsiniz. Kopyalamak için resim altındaki linke 1 kez tıklamanız yeterli olacaktır.

Yukarıda da göreceğiniz gibi belediye binası tasarımın tam ortasında bulunuyor. Çevresi ise en güçlü cephanelerle donatılmış. Kaynaklar ise düşmanın yolunu engellemek için dış kısma küçük aralıklarla dizilmiş. Okçu kuleleri ise her açıdan düşmanı radarına alacak şekilde konumlandırılmış.

İkincisi tasarımımızda ilkine benzer niteliklere sahip. Ancak ufak tefek farklılıklar söz konusu. Belediye binasına ulaşılmasını zorlaştırmak için okçu kulelerinin arkalarına mayın döşenmiş. Ayrıca zaman kazanmak için seviyesi yüksek kaynaklar konumlandırılmış.

3. tasarımımız tamamen aksiyon arayanlar için dizayn edilmiş diyebiliriz. Burada ilk ve ikinci düzenden farklı olarak uzun ve dar bir tasarım yolu izlenmiş. En güçlü kaynaklar belediye binasının etrafını çevreliyor. Hemen yanlarında ise yüksek seviye mayınlar yer alıyor. Diğer kaynaklar ilk iki tasarımda olduğu gibi sık aralıklarla duvar dışına dizilmiş.

Kaynak Koruma Köy Düzeni

Kaynaklar adeta oyunun bel kemiği niteliğindedir. Hiç bir kullanıcı onların basit bir şekilde çalınmasını istemez. 5. seviye kaynak koruma köy düzeni tasarımında odak noktamıza savunma binlarını aldık. Bu şekilde kaynakları çok daha korunaklı hale getirdik. Yararlanabileceğiniz başlıca örnekler şunlardır:

Klan Savaşı Köy Düzeni

Clash Of Clans oyununda standart bir şekilde düşman tehditlerini savurmak ya da farklı köylere savaş açmaktan sıkıldıysanız klan savaşlarını denemenizde fayda var. Klan savaşları, oyunun en keyifli aktivitelerinden biridir. Eğer güçlü bir klanınız varsa ve savaşmaya hazırsanız kötü bir düzen kabul edilemez. Klan savaşlarında ön plana çıkmak ve adınızdan sıkça söz ettirmek için odak noktanıza belediye binanızı almanız lazım. ”Ben 5. seviye köy düzeni tasarlamakla uğraşamam” diyorsanız tavsiyelerimize göz atmanızda fayda var. Uzun senelere dayanan tecrübelerle harmanlanmış 5. seviye klan savaşı köy düzeni tasarımlarından dilediğinizi seçebilirsiniz.

İçeriğimizin sonuna geldik. Köy düzenine dair deneyimlerinizi ve bilgi birikiminizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

Clash Of Clans 3. Seviye Köy Düzeni