Clash Of Clans 3. Seviye Köy Düzeni başlıklı içeriğimiz ile sizlere en iyi taktikleri anlatacağız. 3 seviye belediye binası köy düzeni yükseltme işlemi üst düzey belediye binalarınınki kadar zorlu değildir. Her ne kadar kolay olduğundan bahsetmiş olsakta, bunu doğru sırayla yapmanız gerekmektedir. Burada size vereceğimiz taktikler size zaman ve kaynaklarınızdan büyük ölçüde tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Aşağıda detaylı olarak vereceğimiz köy düzenlerine geçmeden önce hangi strateji ile oyuna devam edeceğinizi belirlemeniz gerekecektir. Burada belirlediğiniz stratejiye göre köyünüzü korumayı tercih edebilir veya savaşmak, kupa kasmak gibi seçenekleri de tercih edebilirsiniz. Bunun için sizlere aşağıda daha detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Hevesli bir çatışmacıysanız, bu birkaç binayı (özellikle kaynaklarınızı) saldırganlardan korumak istersiniz. Bu yüzden en iyi TH3 temel tasarımını indirmeniz gerekiyor. Burada, bağlantı ile kolayca kopyalayabileceğiniz en iyi coc 3 köy tasarımlarını sunuyoruz.

Clash Of Clans 3. Seviye Köy Düzeni 2023

Coc 3 seviye köy düzenine geçmeden Belediye binası 3 yükseltmelerinin hepsini tamamlamanız gerekmektedir. Bu seviyede çok fazla binanız olmadığı için tamamlamak kolay olacaktır. Öncelikle kaynakları korumaya yönelik belediye binası 3 köy düzeni seçeneklerini sizlere aktaracağız.

Size yapılan saldırılarda kaynakların tamamını korumak imkansız gibi gözükse de en iyisini yapmanız için en sağlam köy düzenlerini sizlerle paylaşacağız. Paylaşmış olduğumuz köy düzenlerini linkten direk kopyalayabilirsiniz.

Belediye Binası 3 Köy Düzeni Savunma

Belediye Binası 3’ün güvenliği, oyuncuların odaklanması gereken ilk ve en önemli şeylerden biridir. Belediye binası 3 kaynağın yüzde 20’sini içerir ve köyünüzün korumasını bu şekilde korumak, Clash Of Clans’taki hayati noktalardan biridir.

Clash Of Clans 3. Seviye Köy Düzeni 2022

KOPYALA

Bu, son derece güvenli ve korumalı, şiddetle tavsiye edilen en iyi th3 üssüdür . Bir oyuncunun kendi üssünü kurarken istediği ilk şey, üssün savunma oranıdır. Bir rakip bir üsse saldırdığında, üssün dış güvenliği güçlüyse, sonunda üsse girmek için kaybederler. Bu en iyi üs düzeni , saldırı için iyi olmasının yanı sıra son derece savunmacıdır. Mevcut duvar oranı daha az olduğu için taban farklı katmanlara ve bölümlere ayrılmamıştır.

Kb 3 Köy Düzeni 2022

Clash of Clans 3. Seviye Köy Düzeni

Üssünüzün bu konumu ile düşmanın sizi üç yıldızla yenmesi çok zor olacaktır.

Clash of Clans 3. Seviye Köy Düzeni Link

Clash of Clans 3. Seviye Köy Düzeni

İpucu 1 – Bu üste kışla, mayın, koleksiyoner, ordu kampı, laboratuvar ve depo gibi savunma amaçlı olmayan binaların da dostunuz olduğunu öğrenmelisiniz.

Bu binaları bir yol engelleyici gibi kullanabilirsiniz. Genellikle, dev dışındaki tüm birlikleriniz savunma binalarını yalnız bırakır ve yolu kapatan binalara çarparak zamanlarını boşa harcar.

Bu, havana, tek bir sıçrama bombası ile yığındaki tüm okçuları veya barbarları silme şansı verir.

İpucu 2 – Üssünüzü mümkün olduğunca yayın.

Temel düzeninizi tasarlarken, aralarında bir atlama noktası bırakan üç karo boşluğuna iki bina yerleştirilirse şunu göreceksiniz.

Saldırganlar, birliklerini aynı noktaya doğrudan fırlatmak için bu atlama deliklerini kullanabilir ve onlara üssü hızlı bir şekilde yok etme şansı verebilir.

Ana hedefimiz, bir noktadan diğerine hareket ederek rakip birliklerin zamanını boşa harcamaktır. Bu, binaları iki kiremit aralığına yerleştirerek yapılabilir.

Binaların gölgesi, rakip birliklerin yolunu tıkar ve doğrudan üs içine giremezler. Ayrıca, rakiplerin doğrudan birlikleri fırlatması için hiçbir atlama noktası kalmadı.

Daha yüksek belediye binasında, birçok çatışmacı rakiplerini gizli tuzaklarla dolu atlama noktaları vermeleri için kandırır. Bunu daha yüksek Belediye düzeyinde tartışacağız. Şimdilik atlama puanı vermenize gerek yok.

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