Doctor Who Nasıl Dizidir ? Doctor Who Konusu ve Detayları

Bilim kurgu alanında gelmiş geçmiş en iyi dizilerden bir tanesi olan Doctor Who nasıl dizidir, yakın takibe aldık. İşte detaylar...

İngiliz kült dizisi olan Doctor Who; birçok kuşağın çocukluklarının önemli bir parçası olmuştur. 50 yılı aşkın bir süredir vizyon hayatına devam eden en köklü proje olan Doctor Who; fantastik ve bilim kurgu ögeleri ile bezenmiş bir yapım olarak her zaman beğeni toplayabilecek kapasitede yer alıyor.

Modern sezona Steven Moffat’ın el atması ile beraber BBC kanalına çağ atlatan yapımlar arasında başı çeken Doctor Who; sürükleyici yapısı ve dramatik sezon finalleri ile her zaman seyircilerin nefeslerini tutarak yeni bir hayal dünyası yaratmalarında öne çıkması ile öne çıkmaktadır. İçerisinde yer alan doktorların da yıldız isimlerden tercih edilmesi de bu yapıma ayrı hava katan etmenler arasında başı çekiyor.

Modern sezondan itibaren Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi ve son olarak yeni sezonda görebileceğimiz ilk kadın doktor olan Jodie Whittaker; kendilerine has oyunculukları ve senaryoyla bütünleşmiş olan halleri ile dizide yer alabiliyorlar. Film tadında çekimleri tamamlanan ve John Hurt’ü ilk kez doktor olarak görme imkanını sağlayan 50. Yıl Özel Doktor Who bölümü, diziye ilk kez başlayacak olsanız dahi en iyi başlangıç yapabileceğiniz bölüm olarak görülebilmektedir. Zamanın akışını tamamen değiştiren 3 Doktor; bu bölümde aynı zamanda buluşarak hem Dünya’yı yeniden kurtaracak hem de Zaman Savaşı’ndan kendi ırkları olan Zaman Lordları’nı kurtarmak için el birliği ile hareket edeceklerdir.

Son Zaman Lordu olarak Dünya’yı koruma görevi üstlenen Doktor yol arkadaşlarını seçerek Cyberman ve Dalek gibi Dünya dışı yaratıklarla mücadele içerisine girecektir. Zaman zaman da farklı gezegenlere giderek burada olan sorunları gidermek için her zaman yaptığı gibi ukalalığını devreye sokabilecektir.

Son sezonlarda da uzak yoldan evine gitmek ve Gallifrey’i yeniden bularak Zaman Lordları’nı yeniden açığa çıkarmak isteyen Doktor’u görebiliyoruz. Doktor’un bu tavrı her bölümde olsa da zaman zaman yol arkadaşlarının başlarına gelen olayları çözümlemeye dayalı bir uğraş içerisinde olduğunu da görebilmek mümkün olacaktır.

Doctor Who adlı dizide özel bölümler de ortaya çıkmakla beraber aynı zamanda da mini bölümler de seyircileri heyecanlandırmıştır. Her yıl gelenek haline gelen Noel özel bölümleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Doctor Who; aynı zamanda 10. Doktor olan David Tennant döneminde de birçok farklı özel bölüme de imza atarak; David Tennant’ın o tarzını, maceralarını ve müthiş oyunculuk yeteneğini de kullanmak için bu bölümlere fazlasıyla yer vermiştir.

Matt Smith ise daha çok sempatikliği ile öne çıkması ile bilinen Doktor olarak görülmekte olup; Karen Gillan ve Arthur Darvill adlı oyuncuların yol arkadaşları olduğu dönemde de insan olmaya başladığını da fark etmiştir. Jenna Louise Coleman ile çalıştığı dönemlerde ise tamamen bu İmkansız Kız’ın hayatında ne gibi bir önemi olduğunu anlamak için uğraş vermiştir.

Kült diziler arasında başı çeken Doctor Who; İngiliz dizi tarihinin en köklü yapımlarından olması ile bilinmesinden dolayı zaman zaman da yaşamış en önemli karakterlere de bölümlerinde yer vermiştir. Birinci Elizabeth, William Shakespeare, Vincent van Gogh ve Charles Dickens karakterleri de işleyen Doctor Who; bu isimleri farklı bir kurgu ve bilimkurgu çerçevesinde onurlandırmak adına da böyle bir yol izlemiştir. Tamamen kurguya ve bilime dayalı olarak her çağdaki olaylardan esinlenen Doctor Who; bu sayede de izleyicilerin hayal gücünü daha da arttırmak ve müthiş bir yaratıcılık durumunu ortaya koymak için en ideal diziler arasında yer alabilmesi ile bilinmektedir.