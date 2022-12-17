Jojo İzleme Sırası *2023

JoJo serisini izlemek için Jojo İzleme Sırası hazırlamaya başlamışken sizler için de paylaşmaya karar verdim. Çünkü ineternette yer alan izleme sıralarının birçoğu karmaşık veya hatalı bir sıralama ile paylaşılmış.

100 milyondan fazla satış adedine ulaşan JoJo’s Bizarre Adventure en popüler mangalar arasına girerek büyük bir hayran kitlesine ulaştı.Bu yazımızda, hem çıkış tarihi hem de kronolojik olarak Jojo listesini hazırladık.

Jojo İzleme Sırası

Jojo Bizzarre Avventure

Jojo’s Bizarre Adventure, Hirohiko Araki tarafından yazılan ve çizilen uzun soluklu bir manga serisidir. Eski bir kahraman ve kötü adam soyu olan Joestar ailesinin doğaüstü güçlere karşı savaşırken maceralarını takip ediyor. Dizi, birden fazla anime dizisine, video oyunlarına ve hatta bir canlı aksiyon filmine ilham veren kültürel bir fenomen haline geldi.

Eşsiz sanat tarzı ve çok kuşaklı hikaye anlatımıyla Jojo’s Bizarre Adventure, tüm dünyada özel bir hayran kitlesi kazandı. Aksiyon ve macera hayranları için bu serinin saatlerce büyüleyici bir eğlence sunacağını hiç kuşkusuz hepimiz bilmekteyiz. Şimdi bu seriyi hangi bölümleri hangi sırada izleyeceğiz daha detaylı şekilde göz atalım.

Jojo İzleme Sırası

JoJo’s Bizarre Adventure, onlarca yıldır güçlü bir şekilde devam eden inanılmaz derecede popüler bir manga ve anime dizisidir. Dizi, gizemli bir mirasa sahip güçlü bir klan olan Joestar ailesinin maceralarını konu alıyor. Seri, benzersiz sanat tarzı, abartılı aksiyon sekansları ve dramatik, devam eden hikayeleriyle tanınır. Farklı karakterleri ve destansı savaşlarıyla dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını büyüledi. Dizi, Joestar’ları doğaüstü düşmanlarla savaşırken, eski gizemleri çözerken ve gizemli geçmişleri hakkındaki gerçeği ortaya çıkarırken nesilden nesile takip ediyor. Aksiyon dolu, heyecan dolu bir macera arıyorsanız Jojo İzleme Sırası’nı takip etmelisiniz.

Jojo’s Bizarre Adventure İzleme Sırası

Kronolojik Sıra

Jojo’s Bizarre Adventure (Phantom Blood, 1-9 bölüm) Jojo’s Bizarre Adventure (Battle Tendency: 10-26 bölüm) Jojo’s Bizarre Adventure (Stardust Crusaders 1. Sezon: 1-24 bölüm) Jojo’s Bizarre Adventure (Stardust Crusaders 2. Sezon: 25-48 bölüm) Jojo’s Bizarre Adventure (Diamond is Unbreakable: 39 bölümün tamamı) Jojo’s Bizarre Adventure (Golden Wind: 39 bölümün tamamı) Jojo’s Bizarre Adventure (Stone Ocean 1. Sezon 12 bölümün tamamı)

Çıkış Tarihi Sırası

Jojo’s Bizarre Adventure (1993) Jojo’s Bizarre Adventure (2000) Jojo’s Bizarre Adventure Part 1: Phantom Blood (2012) Jojo’s Bizarre Adventure Part 2: Battle Tendency (2012) Jojo’s Bizarre Adventure Part 3: Stardust Crusaders (2014) Jojo’s Bizarre Adventure Part 4: Diamond is Unbreakable (2016) Thus Spoke Rohan Kishibe (2018) Jojo’s Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind (2019) Jojo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean (2021)

Jojo İzleme Sırası

Jojo no Kimyou na Bouken İzleme Sırası

1. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken (2012 – 26 bölümden oluşmaktadır.)

(2012 – 26 bölümden oluşmaktadır.) 2. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken : Stardust Crusaders (2014 – 48 bölümdür.)

(2014 – 48 bölümdür.) 3. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken : Stardust Crusaders 2nd Season (2015 – 2. Sezonunun devamıdır. Ama sitelerde 3. Sezon olarak geçmektedir. 24 Bölümden oluşmaktadır.)

(2015 – 2. Sezonunun devamıdır. Ama sitelerde 3. Sezon olarak geçmektedir. 24 Bölümden oluşmaktadır.) 4. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken : Diamond wa Kudakenai (2016 – 39 bölümden oluşmaktadır.)

(2016 – 39 bölümden oluşmaktadır.) 5. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken : Ougon no Kaze (2018 – 39 bölümden oluşmaktadır.)

(2018 – 39 bölümden oluşmaktadır.) 6. Sezon Jojo no Kimyou na Bouken : Stone Ocean ( 2021 – 12 Bölümden oluşmaktadır)

Jojo kaç sezon? Jojo animesi toplamda 6 sezon olarak yayınlanmıştır. Tüm sezonlar ve bölüm sayıları yazımızda detaylı şekilde açıklanmıştır. Jojo Anime Kaç Bölüm? Jojo toplam 188 bölümden oluşmakta olup Jojo İzleme Sırasını takip ederek izlemenizi tavsiye etmekteyiz.

Jojo konusu

Jojo’s Bizarre Adventure, Joestar ailesinin hikayesini ve yıllar boyunca yaşadıkları maceraları konu alan popüler bir manga ve anime dizisidir. Dizi, benzersiz sanat tarzı, abartılı karakterleri ve heyecan verici olay örgüsüyle tanınır. Her hikaye, Joestar ailesinden farklı bir karakteri ve onları tehdit eden doğaüstü güçleri yenme arayışlarını takip ediyor. Yol boyunca gizemli güçler keşfederler ve bunları düşmanlarıyla savaşmak için kullanırlar. Dizi 1987’den beri yayınlanıyor ve büyük ve tutkulu bir hayran kitlesi kazandı. İster seride yeni olun, ister uzun süredir hayran olun, Jojo’s Bizarre Adventure, kaçırmak istemeyeceğiniz heyecan verici ve sürükleyici bir manga animesi olarak hayatınıza kazınacaktır.

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