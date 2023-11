Çok Güleceğiniz Kolpaçino Replikleri

Kahkaha tufanı Kolpaçino serisi ve başrol oyuncusu Şafak Sezer’in unutulmaz replikleri ile karşınızdayız! Öykünün ana karakteri olan Sabri’nin eşsiz yorumları, filmin komik sahneleri ve kumar anekdotları ile dolu olan bu replikler ile birlikte eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte size Türkiye’nin en sevilen komedi filmlerinden biri olan Kolpaçino’nun esprili ve kıvrak diliyle hazırlanmış replikler.

Oyuncusu ve aynı zamanda yaratıcısı olan Şafak Sezer’in canlandırdığı Özgür karakterine dair replikler, vizyona girdiği andan itibaren hafızalara kazınmış durumda. Köşe yazarları, sosyal medya kullanıcıları ve hatta sokaktaki vatandaş bile bu replikleri dillendirip günlük mizaha katkıda bulunmuştur.

Kolpaçino, her ne kadar yıllar geçse de replikleri aracılığıyla izleyicilerini her seferinde güldürmeyi ve unutulmaz anılar biriktirmeyi başarıyor. ‘Bitirim’ tiplemeleri ve bu tiplemelerin ağzından çıkan çarpıcı Kolpaçino replikleri‘nin sıcak mizahı sinema severlere güzel deneyimler yaşatıyor. Seyahatimiz boyunca, Kolpaçino’nun kimi zaman komik, kimi zaman düşündürücü, kimi zaman da ironik ve korkusuzca dile getirilen repliklerine maruz kalacaksınız. Her bir replik, hem filmdeki sahneleri hem de Sabri’nin kendine has karakterini daha iyi anlamınıza yardımcı olacak. Bu özenle derlediğimiz replikleri, hem video formatında hem de yazılı şekilde sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyarız. Gelin, birlikte Aydemir Akbaş’in canlandırdığı unutulmaz Sabri karakterinin kıvrak ve esprili diliyle dolu bu replikleri inceleyelim.

Kolpaçino Replikleri ve Sözleri

En komik Kolpaçino replikleri ve daha fazlasına geçmeden önce filmin konusuna göz atalım:

Türkiye’nin İstanbul kentinin öne çıkan suç örgütü liderlerinden olan Ateş, Tayfun’u mallarını çalmakla suçlar ve 10 gün içerisinde eksilen eşyalarını getirmesini ve ayrıca 50 bin dolar ödemesini talep eder. Bu büyük miktarda parayı bulmak için Tayfun, yardım talebiyle Dolapdereli Sabri’nin kapısını çalar. Dolapdere’nin kurnaz adamı Sabri ise, Tayfun’a bu parayı bulmanın yöntemi olarak yasadışı bir kumarhane kurmayı önerir.

Kumarhaneyi düzenleyeceği mekan olarak Tayfun, arkadaşı Özgür’ün evini düşünür. Sabri ve Tayfun, anlaşılmaz bir planı özgür’e aktarır; Özgür ailesinin geziye çıkmasını fırsat bilerek, kumarhanenin gelirinin kısmına karşılık olarak evini onlara kiraya verir.

Illegal kumarhanenin açılışından kısa bir süre sonra, İstanbul’daki güçlü keskinlerle oynanan barbut oyunu esnasında Ateş’in yeğeni Hüseyin’in başka bir mafya lideri olan Sırrı’nın ağabeyini ve yanındaki adamını öldüren tartışması patlak verir. Kendilerini de suçlu görmekte olan Sırrı’nın ağabeyini öldürmekten korkan Sabri, Tayfun ve Özgür ile oyun sırasında orada bulunanlar cesetleri ortadan kaldırmaya karar verir.

7 kişilik ekip, ormanlık bir bölgede gelip geçen maceralardan sonra cesetlerden başarılı bir şekilde kurtulurken, durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamayan Özgür ile Sabri arasında anlaşmazlıklar yaşanır. Evinde temizlik için geri döndüğünde, Ekrem’in ağabeyi Sırrı tarafından ele geçirirler ve getirildikleri çamaşırhanede sorguya çekerler. Bu durumda Ateş ve adamları Sırrı’ya baskın düzenler. Ailelerin birbirlerine saldırdığı çatışmada, çamaşır makinesinin içine saklanarak hayatta kalırlar.

Artık sonraki bölümde Kolpaçino film serisinden öne çıkan, unutulmayan ve bizleri güldüren repliklere yer vereceğiz.

Kolpaçino Sabri Replikleri En İyileri

Şafak Sezer’in yönettiği ve başrolde oynadığı Kolpaçino serisi, Türkiye’deki komedi sinemasının en unutulmaz örneklerinden biridir. Bu bağlamda, karakterlerden en sıradışı ve ilgi çekeni kesinlikle Sabri’dir. Sabri, aksanı ve kendine has üslubu ile dikkat çeker. Sabri’nin en unutulmaz repliklerini ve sözlerini sizinle paylaşıyoruz.

Sen paraları karılarla ye, ama Sabri abinin kuşunu düşünme.

Sabri’nin zaman zaman ciddi, zaman zaman alaylı tavırlarının ardında yatan şaşırtıcı zekâ ve çarpıcı espri anlayışı, onun repliklerini unutulmaz kılıyor. Kusursuz bir dizi repliği, Sabri’nin gerçekçi ve samimi karakterini oluşturuyor.

Bu replik, Sabri’nin sinsi ve hesapçı yanını sergilerken, kolpaçinolukta uzman olduğunun kanıtı gibidir. Videosu burada.

Zinadan kaçın diyor kaçın!

Bir başka unutulmaz replik Sabri’nin namına yakışır şekilde “Zinadan kaçın diyor kaçın!”. Sabri’nin kendine özgü karakterini sergileyen bu repliği ile bir kez daha gönüllere taht kurmuştur. Videosunu seyretmek için tıklayın.

Baba boruyu iyi döşemiş

Bir başka dikkat çeken replik ise “Baba boruyu iyi döşemiş” cümlesidir. Bu replik, Sabri’nin karizmatik ve esprili kişiliğini yansıtması açısından özellikle anlamlıdır. Videosunu seyretmek için tıklayın.

Antibiyotik alıyorum ya, ondandır.

Sabri’nin bu repliği, her durumda olumlu olmanın önemini hatırlatıyor. Videosunu seyretmek için tıklayın.

Ne güzel Umre’ye gidecektim!

Aydemir Akbaş’ın canlandırdığı Kolpaçino filminin Sabri’den çok komik bir replik daha. Repliğin videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kolpaçino Özgür Replikleri

Herkesin zevkle izlediği Kolpaçino filmi, sadece hikayesi ve karakterleriyle değil, tek tek her karakterin komik, esprili ve çarpıcı replikleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Filmde, Şafak Sezer’in canlandırdığı Özgür karakterinin replikleri kadar, diğer karakterlerin replikleri de oldukça etkileyicidir.

Bizi bitirdin be!

Kolpaçino’nun sıkça alıntılanan ve popüler repliklerinden birisini görmek için ilgili videoyu izleyebilirsiniz. İlgili videoyu buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırdır İngiltere Prensi’yle mi konuşuyorum?

Birçok kişi tarafından Kolpaçino’nun en eğlenceli sahnelerinden biri olarak kabul edilen, son derece lezzetli bir replik aşağıda yer almaktadır. İşte bu harika repliğin gösterildiği video bağlantısı.

Altın kapılarımız kan oldu Tayfun!

Kolpaçino film serisi, en eğlenceli repliklerle doludur. İlgili videonun keyfini çıkarmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Videosunu seyretmek için tıklayın.

Hem evimi veriyorum hem fırça yiyorum

Olur olur gideriz. Tayfun, bak bu Sabri abin bugünün ödemesini yapmadı kardeşim, söyle ona parayı getirsin. Bir de benle böyle emrivaki falan konuşmasın, ağzına s.çarım onun, ağzına s.çarım! Hem evimi veriyorum, hem fırça yiyorum. Videosunu seyretmek için tıklayın.

Sıkılıyorum Sabri, Bunalıyorum

İşte Ekrem abinin başarılı ve tanınmış repliklerinden bir tanesi. İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Kolpaçino’nun Unutulmaz Replikleri

Bu bölümde, siz değerli okuyucularımız için Kolpaçino’nun en unutulmaz repliklerini derledik. İşte karşınızda:

Sabah yürek yemiş buraya gelmiş!

Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş’ın öncülük ettiği Kolpaçino Bomba filminden en öne çıkan repliklerden biri bahsi geçen bu sahnedir. Videonun tamamını izlemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Benim adım bomba soyadım ölüm lan!

Kolpaçino Bomba filminin hafızalara kazınan en komik repliklerinden birinin videosunu izlemek için burayı ziyaret edin.

Benim dayımın çocukları var ya mermiye kafa atıyor!

Bu repliğin videosu sizi çok güldürecek. İzlemek için buraya tıklayın.

Allah versin kardeşim!

Kolpaçino’nun göz alıcı repliklerinden bir tanesini bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip, içirmeseydik!

Zengin bir komedi kaynağı olan Kolpaçino’nun bir sahnesinde geçen etkileyici bir repliği sizinle paylaşıyoruz. Repliği içeren sahnenin videosunu bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Ver coşkuyu kolonlar inlesin.

Kolpaçino Bomba filminin en eğlenceli sahnelerinden birini izlemek için, buraya tıklayın. Bu sahne, filmin en komik anlarından biri olup, sizlere büyük bir keyif verecektir.

Bizi böyle gördünüz Karamürsel Sepetimi Sandınız?

Kolpaçino filminin en komik ve en etkileyici repliklerinden birine buradan ulaşabilirsiniz.

Koyunda güzel bir ismimiz olsun.

Kolpaçino 3. Devre filmi, usta oyuncuların sergilediği başarılı replikleri ile hatırlanır. İşte bu repliklerin videosunu izlemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Kolpaçino Replikleri Kısa ve Öz Sözler

Bazen bir film vardır, replikleri ile sadece sizin değil, etrafınızdakilerin de aklında kalır. Kolpaçino, işte tam da böyle bir film. Etkileyici ve komik repliklerle dolu olan bu filmde, birçok unutulmaz söz yer alıyor. İşte kısa ve öz, en akılda kalıcı Kolpaçino replikleri:

“Hayırdır, senin bi sıkıntın mı var?”

“Ulan harbiden i*nenin bel kemiğinden yapılmış bu zar ha.”

“Zar dü şeş beyler alışverişler.”

“Git bi bak! Git bi bak! Arabaya bindi mi? Git bi bak!”

“Ruhlar aleminden Ferruh. Hadi gel, seni bekliyoruz.”

“Trafikteydim kızım, trip yapma.”

En Sevilen Kolpaçino Kumar Replikleri

Kolpaçino film serisine dair belki de en keyifli noktalardan biri, filmlerde kumar temalı repliklerin yer almasıdır. Bu repliklerden bazıları öyle derin anlamlar taşır ki, üzerinde düşünerek gülmenizi sağlar. Her biri birer altın değerinde özdeyiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde bu eşsiz replikleri sizinle paylaşacağız. İster eğlenmek, ister hayata farklı bir gözle bakmak için bu repliklere göz atabilirsiniz. İşte size en sevilen kumar temalı replikler:

-Ekrem abi, iki zara 100 bin verdik. 5 dakika daha oyna, zardan düşelim.

-Ne zaman kalkacağımı sana mı soracam aslanım?

-İyi abi, niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım da ayıp oluyor ya.

-Herkes kendi parasıyla oynuyor. Hayırdır, senin bir sıkıntın mı var?

–Hayırdır ne Ekrem abi, iki zara 100 bin verdim. Her seferinde ayrı şeyi yapıyorsun Ekrem abi. Bizi mi koparıyorsun anlamadım ki.

-Kim kimi kopartıyor, kendi payının a… koyayım!

Kolpaçino Komik Replikleri

Türk sinemasının en komik filmlerinden biri olan Kolpaçino’nun unutulmaz replikleri, hepimizi güldürmeyi başarıyor. Sabri’nin muhteşem döktürmeleri veya Özgür’ün ironik çıkışları, Kolpaçino filminin en ilgi çekici ve eğlenceli yönleri. Bu bölümde, Kolpaçino’nun en komik repliklerini sizlere sunuyoruz. Bu repliklerle neşenizi yerine getirebilirsiniz. İçerisinde hem Sabri’nin dolu dolu döktürmeleri, Özgür’ün mizahi ve ironik çıkışları yer alıyor. Bu unutulmaz ve klasikleşmiş repliklerle gülmeye hazır olun!

Kolpaçino filminin sevilen karakterleri, özellikle Sabri ve Özgür’ün birbirlerine karşı olan eğlenceli ve esprili diyalogları, izleyicileri kahkaha tufanına sürükler. İşte sizlere sevilen Kolpaçino filminden komik replikler:

Tayfun, geçen gün arkadaşlar sayım yapmışlar., bir kutu kekle bir kutu mantar eksik çıkmış. Sen benim malımı mı çalıyorsun lan? Eksilen mallarla birlikte sana 50 bin dolar ceza kestim. Saatli maarif takvimiyle de 10 gün mühlet. Bu mühlet zarfında ya malları yerine koyarsın ya da bu dut ağacından ıstakayı senin avradı mahir bölgene sokarım. Ne diyorsun? Siz bilirsiniz abi? Ben ne bilecem oğlum, büzzüğün bilir.



Sen paraları karılarla ye, ama Sabri abinin kuşunu düşünme. Telefon açarız; işim var. Haber göndeririz; işim var. Ulan işin var sa vergi levhan nerede a ibine!

Ekrem abi, iki zara 100 bin verdik. 5 dakika daha oyna, zardan düşelim. Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Hem ne güzel umreye gidecektim. Densiz şerefsiz.

Sırrı arıyor abi. Sırrı kim ya? -Götümüze 18’lik inşaat çivisini çaktığı zaman anlarsın kim olduğunu.

Abiler arkadaş iptal, conta yaktı. Mutfaktan kek aldıydı, kek bozuk olmasın gardaş? Hamurun bayatı da delikanlının aklını alır aklını.

Ruhlar aleminden Ferruh. hadi gel seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim, kapının anahtarını üstünde unutmuşsunuz acil bir giriş yaptım kusura bakmayın. Varsa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim.

Sabri abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayin vardı. Böyle yuvarlak yapmışlar, ha bire işiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Adam doğru söylüyor Sabri bey. Yeni trend, sado mazo diyorlar bunlara. Emrullah abi benim bir arkadaşım var, tencere imalatçısı, aynı yaştayız. Lavuk buradan atlıyor uçağa, Tayland’a gidiyor, karıyı üzerine işetiyor yıkanmadan geri geliyor. Sabri abi bunlar kedi kesip yiyor, kedi! Edepsiz şerefsizler.

Sırrı abi siz kulağıma vurdunuz ya, ben artık hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey galiba ben umreye gidecektim. Benim de kulağımda tüp var, ben pek net duyamam efendim. Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim.



Twitter, Kolpaçino repliklerinin takipçileri için popüler bir paylaşım platformu olmuştur. İşte Twitter üzerinden paylaşılan bazı unutulmaz Kolpaçino replikleri:

“Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya.”

“Ya ben hayatımda bu kadar y*vşağı bir arada görmedim.”

“Arkadaş, ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor. Ben de buna tutuluyorum, buyur.”

“Mertay kardeş size bi enerji patlaması bi özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de 3 10luk delikanlıyız. Kimle ne zaman, ne şekil de konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga.”

Kolpaçino Replikleri Ekşi Sözlük’te

Kullanıcıların sıkça paylaşımlarda bulunduğu, en köklü ve popüler internet forumlarından olan Ekşi Sözlük’te, Kolpaçino film serisine dair birçok replik bulabilirsiniz. Film üzerine yüzlerce alt başlık altında binlerce farklı paylaşımlar mevcuttur. İşte Ekşi Sözlük katılımcılarının Kolpaçino filminden en fazla paylaştığı ve en unutulmaz replikleri aşağıdaki gibidir:

“İyidir sahip, sen nasılsın?”

“Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti.”

“İçerisi çok güzel şampiyonlar ligi gibi.”

“Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor.”

“Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip, içirmeseydik.”

Özet olarak, Kolpaçino’nun eğlenceli ve çarpıcı replikleri Türk sinemasının en unutulmaz anılarından biri olmuştur. İster Sabri karakterinin komik sözleri, ister Özgür’ün çıkışları olsun; bu replikler, yerli komedi sinemasının ikonik bir parçasıdır. Dolayısıyla, gerek sosyal medya, gerekse sohbetlerde bu replikler sıklıkla paylaşılır ve hatırlanırlar.

Bunun yanı sıra, Kolpaçino’nun kısa ve öz sözleri, kumar temalı replikleri, hikayenin dinamiklerini güçlendirerek izleyicinin deneyimini zenginleştiriyor. Şafak Sezer, komedi ve dramı mükemmel bir şekilde harmanlayarak eğlenceli ve etkileyici bir film sunmayı başarmıştır. Kolpaçino, repliklerindeki yaratıcı dil kullanımı ve özgün mizah anlayışıyla her zaman hatırlanacak.

