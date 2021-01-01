Düdüklü tencere kapağı tamiri yazımızla karşınızdayız. Düdüklü tencereler, lezzetli yemeklerin çıkış noktasıdır. Bu araç, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek için yüksek buhar gücünden yararlanır. Buhar, maksimum basınç ile bir araya gelir. Tencerenin içerisindeki ortam, yemeklerin çok daha lezzetli olmasını mümkün kılar. Ayrıca besin ve mineral dengesini korur. Tüm bu özellikler neticesinde düdüklü tencereler mutfakların vazgeçilmez araçlarından biri olmayı başarmıştır.

Beslenmek, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Günümüzde yemek hazırlama süreci için sayısız teknik ve materyal bulunuyor. Her yemeğin kendine has pişirme usulleri ve süreli mevcut. O nedenle yemek yapmak bazen zahmetli bir hal alabiliyor. Bu durum, tencere modeli ve pişirme yöntemleri ile yakından alakalıdır.

Düdüklü Tencere Özellikleri

Düdüklü tencerelerin yüzeyi basınca dayanıklıdır. Patlama tehlikelerine karşı pişme derecesine göre ayarlayabileceğiniz bir düğme yer alır. Ayarlı tencerelerde basınç yüksek seviyelere çıkarsa düğme açılır. Buhar, bu düğme ile dışarı çıkar.

Düdüklü Tencere Özellikleri

Dışarı çıkan buhar, bir ses oluşturur. Bu sayede durumu etrafa bildirir. Bahsi geçen ses, düdük sesine benzer. Düdüklü tencerenin ismi de buradan gelmektedir. Standart tencerelerde ısıtılan su 100 derecede kaynar. Ancak bu sıcaklık değişmez. Yemekleriniz bu şekilde pişer.

Düdüklü tencerelerde dışarıya buhar çıkışı olmaz. Tencerenin içerisindeki basın sürekli artar. Böylece ısı, 130 dereceye kadar çıkar. Yemeğin sıcaklığı, suyun kaynama derecesinden daha yüksek olur. Besinler, mineral ve vitamin değerleri azalmadan daha hızlı pişer. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile düdüklü tencerelerde çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Bu eşsiz araçlar mutfağınızdaki en büyük destekçilerinizden biri olabilir.

Düdüklü tencerelerin sağladığı en büyük avantaj şüphesiz tasarruftur. Pişirme sürelerini kısaltarak sizlere zaman kazandırır. Artan vaktinizde diğer işlerinizle ilgilenebilir ya da sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Aynı zamanda yemeği kısa sürede pişirdiği için enerjiden de büyük ölçüde tasarruf elde etmiş olacaksınız.

Mutfaklardaki en büyük yardımcılarımızdan biri olan bu araçlar her ne kadar pratik olsa da zaman zaman kapağında sorunlar meydana gelebilir. O nedenle son zamanlarda düdüklü tencere kapağı tamiri nasıl yapılır sorusu gelmeye başladı. Kapağınızda arıza çıkmaması adına düzenli bir şekilde bakım yapmaya özen göstermelisiniz.

Düdüklü Tencere Bakımı

Düdüklü Tencere Bakımı

En son çıkan düdüklü tencereler geçmişten günümüze gelen tecrübe ile bir hayli geliştirildi. Fakat eski tip tencereleri kullanan pek çok birey mevcut. Düdüklü tencereler son derece hassas araçlardır. Titiz bir bakım gerektirir. Dikkat etmeniz gereken başlıca unsurlar şunlardır:

Düdüklü tencerenizi tamamen doldurmamanız gereklidir

Düdüğü dik konuma getirin

Tencereyi ocağınızdan almayın

Düdüklü tencere kapağını hemen açmayın

Hava çıkışını temizlemeye özen gösterin

Yemeklerin pişirme sürelerine dikkat edin

Yemeklerinizin su seviyesini iyi ayarlayın

Donmuş besinlerin çözülmesini bekleyin

Düdükle Tencere Neden Patlar?

Düdüklü tencerelerin patlamasına neden olan başlıca faktörler şunlardır:

Tencere gereğinden fazla doldurulursa ve maksimum çizgi aşılırsa içerisindeki basınç artar. Bu da patlamaya neden olabilir

Tencerenin kapağını hemen açarsanız, içerisindeki hava boşalmadığı için patlama meydana gelebilir. O nedenle birkaç dakika beklemeniz önerilmektedir

Düdüklü tencerenin içerisine gereğinden az su koymak, yemeğinizi yakabilir. Aynı zamanda patlamaya da sebep olabilir. Su dengesini iyi ayarlamanız gerekmektedir.

Düdüklü Tencere Kapağı Tamiri Nasıl Yapılır?

Leziz yemeklerinizi hazırladıktan sonra tencereye koydunuz. Fakat bir süre sonra kapağının açılmadığını fark ettiniz. Böyle durumlarda hiç panik yapmanıza gerek yok. Düdüklü tencere kapağı tamiri için önemli püf noktaları sizler için hazırladık.

Düdüklü Tencere Kapağı Tamiri Nasıl Yapılır?

Düdüklü tencerenizin kapağı yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle sıkışmış olabilir. Bu gibi durumlarda tencereyi ocaktan alıp musluğun altına alabilirsiniz. Kapak soğuduktan sonra yüksek ihtimalle açılacaktır. Ayrıca kapağınızı soğutmak için uz küpleri ya da soğuk suyla ıslatılan bir havludan da faydalanabilirsiniz.

Düdüklü tencere kapağı tamiri yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Kapağınız sıkıştıysa kenarlarına bir miktar sıvıyağ dökerek açmayı deneyebilirsiniz. Aynı zamanda tencerenin üzerine kaynar su da dökebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken suyun üzerine sıçramamasına dikkat etmelisiniz. Kaynar su tencereyle temas ettiğinde ses çıkabilir. Kapağınız cam ise bu yöntemi uygulamayın. Çünkü camda kırılma ya da çatlama olabilir.

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