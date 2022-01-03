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Mavi Kalp Anlamı, Mavi Kalp Emoji Anlamı Nedir? 2022

tarafından Aybüke
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Mavi kalp anlam itibariyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Mavi kalp anlamı özellikle mavi rengin gökyüzünü ve sonsuzluğu temsil etmesi nedeniyle birbirini seven ancak açılamayan kişiler arasında da çok sık kullanılmaktadır. Güven ve uyum anlamlarının yanı sıra tutkulu bir ilişkinin de bir göstergesi olabilir. Mavi kalp anlamı masumiyeti ve karşılıksız sevgi anlamlarına da gelmektedir.

Mavi kalp anlamı ne demek
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1 Mavi Kalp Anlamı Ne Demek?
2 Mavi Kalp Emoji Anlamı Nedir?
2.1 İnstagram Mavi Kalp Anlamı Ne Demek?
2.2 Mavi Kalp Sözlük Anlamı
2.3 Whatsapp Mavi Kalp Anlamı

Mavi Kalp Anlamı Ne Demek?

Mavi kalbin anlamı günümüzde kullanıcılar tarafından iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. Elbette her emojide olduğu gibi kişiye göre değişen sonsuz olasılıkta anlamı mevcuttur. Ancak yaygın kullanımda mavi kalp, samimiyeti ve masumiyeti göstermek için tercih edilmektedir. Mavi kalp bu yönüyle birini seven ancak açılamayan kişiler tarafından da kullanılmaktadır.

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Mavi Kalp Emoji Anlamı Nedir?

Mavi kalp emojisi anlamı kişiden kişiye değişmekle birlikte zaman zaman iyi dileklerini sosyal medya üzerinden iletmek isteyen kişilerce de kullanılmaktadır. Örneğin yeni bir işe başlayan veya yeni doğum yapan bir kişinin gönderisi için mavi kalp emojisi bırakmak aynı zamanda nazar boncuğu ile benzer anlamları da taşımaktadır. Mavi kalp emoji anlamı bu yönüyle değişiklik göstermektedir. 

İnstagram Mavi Kalp Anlamı Ne Demek?

Instagram mavi kalp anlamı kullanıcıların inisiyatifine kalmıştır. Genel manada mavi kalp güven verme amacıyla kullanılır. Bunun dışında yaygın kullanım anlamları:

  • Güven
  • Umut
  • Karşılıksız Sevgi 
  • Samimiyet 

Mavi Kalp Sözlük Anlamı

Emojide mavi kalp ne anlama gelir sorusu için öncelikle sözlük anlamına bakmak gerekir. Sözlük anlamı itibariyle mavi kalp, karşısındaki kişiyle güvenli bir ilişki içinde olduğunun gösterilmesidir. İlk akla gelen anlamı güven vermektir. Bu nedenle sadece sevgililer arasında değil arkadaşlar ve akrabalar tarafından da kullanılabilir. 

Whatsapp Mavi Kalp Anlamı  

Blue heart emoji anlamı kullanıldığı hemen hemen tüm sosyal medya araçlarında benzer manalar taşıt. Whatsapp dahil tüm platformlarda, milyonlarca insan tarafından kullanılan bu emojiler yaratılırken belirli anlamlar ile tasarlanmıştır. Ancak zaman için kullanım alanına göre mavi kalp anlamı başta olmak üzere tüm kalp emojilerinin anlamı değişiklik göstermiştir. 

Aybüke
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