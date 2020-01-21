En İyi 7 Web Tarayıcısı - Teknofeed.COM

İlk bilgisayar ve internetin kullanılmaya başlamasıyla birlikte hepimiz Netscape Navigator ya da İnternet Explorer gibi tarayıcılara mahkumduk. Netscape Navigator, 1994 yılında kullanılmaya başlandığında en azından o yıllar için iyi gibi olsa da bugün kullanmış olsak sanırım bizim için bir yazı editöründen ya da amatör bir programdan öteye gidemezdi. 2020 yılına geldiğimizde ise durum artık çok farklı. Farklı özelliklere sahip web tarayıcılarına ulaşmak mümkün. Peki en iyi web tarayıcısı hangisi?

1. Opera Web Tarayıcısı: “Yeniliklerin Babası”

Günlük hayatta benim de kullandığım ve büyük zevk aldığım Opera Browser, oldukça işlevsel ve hızlı. Hatta günümüzün popüler tarayıcılarından olan Google Chrome ve Mozilla Firefox, birçok özelliğini Opera’dan kopyalamış durumda.

Opera’nın yeni bir sürümü olan “Reborn 3“, tarayıcının mobil sürümünde görülen ve çok daha popüler olan bazı tasarım ilkelerinden yeniden ele alıyor ve tarayıcıya yapılan eklemelerin bazıları gerçekten fark yaratıyor.

Örnek vermek gerekirse, Opera Touch, tek elle kolay tarama için bir çözüm bulan ilk mobil tarayıcıdır. Ayrıca sınırlı bant genişliğine sahip olabileceğiniz durumlar için harika olan Opera Mini seçeneği de var.

Birçok nedenden ötürü Opera benim için en iyi web tarayıcısı olarak kalmaya devam edecek.

2. Google Chrome: “Eklenti ve RAM Canavarı”

Arkasında Google’ın olmasının verdiği avantajla Google Chrome, günümüzün en çok kullanılan web browseri olmayı başarıyor. Google’ın diğer yazılımlarında olduğu gibi Chrome’da sezgisel olarak tasarlanmıştır ve tarayıcıda gezinmeyi kolaylaştırmıştır.

Tüm bunlara rağmen Chrome’un bu kadar popüler olmasının nedeni elbette zengin uzantı kütüphanesidir. Birçok konuda eklenti imkanı sunan Chrome bu nedenle de çok sevilmektedir.

3. Mozilla Firefox: “Güvenlik Uzmanı”

Google Chrome’un ardından en popüler ikinci tarayıcı olan Mozilla Firefox, Firefox topluluğu sayesinde kendini sürekli geliştirir ve ciddi bir güvenlik düzeyine sahiptir. Özellikle “veri gizliliği” konusunda ciddi mücadele vermektedir.

Son güncellemelerle birlikte modernleşen Firefox, dünyanın çeşitli kuruluşlarınca en güvenli web tarayıcısı seçilmeyi başarmıştır.

4. Vivaldi: “Özelleştirme Canavarı”

Sayısız kişiselleştirme seçeneğine ve kontrol özelliklerine sahip olan Vivaldi, yakında adından bahsettirecek web tarayıcıları arasında yerini almış durumda.

Vivaldi, temel olarak Opera ile benzerlikler gösterse de çok farklı özelleştirmelere sahiptir. Sekmeleri ekranın istediğiniz yerine konumlandırabildiğiniz gibi sekme istifleme, alandan tasarruf, özel fare hareket ve klavye komutu belirleme gibi seçeneklere sahiptir.

5. SeaMonkey: “Netscape ve Mozilla Karışımı”

Diğer web tarayıcıları kadar iyi bilinmese de oldukça güvenli ve yararlı bir web tarayıcı olarak adlandırılan SeaMonkey, Netscape Browser ile benzer özellikler taşır ve aynı zamanda Mozilla Application Suite’in bir devamıdır. Aynı zamanda açık kaynak kodludur ve sürekli gelişme aşamasındadır.

6. Maxthon: “Özellik Deposu”

Hızlı ve güvenli sloganıyla hizmet veren Maxthon web tarayıcısı, çok fazla özelliğe sahiptir. Bulut üzerinden, bilgisayarlardan, Android ve iPad üzerinden sorunsuzca erişilebilir. Yüksek performanslı bulut yedekleme, cihaz senkronizasyonuna sahiptir.

“Resource Sniffer” adını verdikleri özellikleri tarayıcının en önemli özelliğidir. Tarayıcı ile Youtube premium üyesi olmadan video indirebilirsiniz.

7. Safari: “Mac Canavarı”

Çok tercih edilmeyen ve kısıtlı özelliklere sahip olan Safari, genellikle iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için ön tanımlı olarak geliyor. Bunun nedeni, Safari’nin MacOS işletim sistemine iyi entegre olması, yani her şeyin akıcı hissettirmesi ve tarayıcıdaki bu Apple cihazları için belirli optimizasyonlar olması nedeniyle bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden daha iyi pil ömrü elde etmenizi sağlar.