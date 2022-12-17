En İyi Ücretsiz Antivirüs Programı Hangisi? Antivirüs Programı Nasıl Seçilir?

Antivirüs programları günümüzde zararlı yazılımlara karşı korumada en önemli silahlar arasında geliyor. Ücretli de birçok yazılım olmasına karşın ücretsiz antivirüs programları daha çok talep görüyor. En iyi ücretsiz antivirüs programı her cihaz kullanıcısının aradığı ürünler oluyor. Öncelikle ücret talep etmeden hizmet veren programlar arasında çok titiz bir seçim yapılması gerektiğini hatırlatalım.

Bir antivirüs programını en iyi olarak nitelendirmek için ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığına bakmalısınız. Tüm kullanıcılar tarafından çok yüksek performans sağladığı belirtilen bir program sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Bu yüzden de en iyi antivirüs programı hangisi, sorusu tamamen sizlerin ihtiyaçları ve taleplerine göre değişiklik gösteriyor.

En İyi Ücretsiz Antivirüs Programı Nasıl Seçilir?

En iyi ücretsiz antivirüs programı seçmek istiyorsanız kötü amaçlı yazılımlara karşı yeterli korumayı sağlamalı ve aynı zamanda güvenilir olmalıdır.

Farklı puanlara sahip en iyi ücretsiz antivirüs yazılımlarının taşıması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Güvenilir Olmalıdır: Antivirüs programı bilgisayarınızda yer alan diğer yazılımlarla uyumlu olmalıdır. Güvenilir ve uyumsuz olan en kapsamlı program bile size fayda sağlamayabilir.

Antivirüs programı bilgisayarınızda yer alan diğer yazılımlarla uyumlu olmalıdır. Güvenilir ve uyumsuz olan en kapsamlı program bile size fayda sağlamayabilir. İşlevsel ve Kullanılabilir Olmalıdır: Antivirüs programlarının ara yüzü basit ve kullanılabilir olmalıdır. Bir programın kullanımı özel beceriler gerektirmesi durumunda işlevsel olmayacaktır. Kullanılması zor antivirüs programları ücretsiz de olsa kullanıcı hataları fazla olduğu için işlev sağlayamayabilir.

Antivirüs programlarının ara yüzü basit ve kullanılabilir olmalıdır. Bir programın kullanımı özel beceriler gerektirmesi durumunda işlevsel olmayacaktır. Kullanılması zor antivirüs programları ücretsiz de olsa kullanıcı hataları fazla olduğu için işlev sağlayamayabilir. Kapsamlı Koruma Sunmalıdır: Her antivirüs programının koruma süreci farklıdır. En iyi ücretsiz antivirüs programı en kapsamlı koruma sunandır. Cihazlarınızı virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı korumalıdır. Tüm dosya ve ağlar üzerinden sürekli olarak bir koruma sunmalıdır. Saldırılar karşısında cihazınızda bir koruma duvarı oluşturabilmelidir. Kötü amaçlı kodları algılayarak internet, FTP, mail gibi tüm cihaza giriş noktaları ve kanalları koruma altına alabilmelidir.

Her antivirüs programının koruma süreci farklıdır. En iyi ücretsiz antivirüs programı en kapsamlı koruma sunandır. Cihazlarınızı virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı korumalıdır. Tüm dosya ve ağlar üzerinden sürekli olarak bir koruma sunmalıdır. Saldırılar karşısında cihazınızda bir koruma duvarı oluşturabilmelidir. Kötü amaçlı kodları algılayarak internet, FTP, mail gibi tüm cihaza giriş noktaları ve kanalları koruma altına alabilmelidir. Kaliteli Koruma Sağlamalıdır: Ücretsiz antivirüs programları yüksek koruma kalitesi sunmalıdır. Windows ve Mac sistemli bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sunmalıdır. Yeni bilgisayar virüsleri, solucanlar, Truva ati virüsü ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı her zaman güncel olmalı ve cihazınızı koruyabilmelidir.

En İyi Ücretsiz Antivirüs Programı Özellikleri Nelerdir?

En iyi ücretsiz antivirüs programı için çok sayıda seçeneğiniz bulunuyor. Bir antivirüs programının kaliteli olması için şu özellikleri bulunmalıdır;

Kötü amaçlı yazılımları geldiği anda algılayabilmelidir.

Sürekli olarak güncellenmeli ve yeni virüslere karşı savunma sağlamalıdır.

Bilgisayar gelen tüm zararlı yazılımları tek bir tuşla kaldırabilmelidir.

Cihazda tek bir tıkla kötü amaçlı yazılımlara karşı araştırma yapabilmeli ve bu yazılımları belirleyebilmelidir.

Tam gizlilik koruması sağlamalıdır.

Cihaza gelen siber saldırılara karşı güvenlik duvarı oluşturabilmelidir.

Kısa sürede kötü amaçlı yazılımları saptadıktan sonra tehlikeleri uzaklaştırabilmelidir.

Türkiye’de en iyi ücretsiz antivirüs programı arıyorsanız öncelikle nitelikli bir değerlendirme yapmalı ve belirtilen özelliklere sahip olup olmadığına bakmalısınız.