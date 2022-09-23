En iyi Web 3 Coinleri: Web 3.0 Coinleri Listesi

İnternetin ileri bir sürümü olarak ifade edilen web3 gelişmiş bir teknolojiye sahiptir. Sistemde yer alan web 3 coinleri kendi ekosistemlerine sahiptir ve bunlar aracılığıyla kazanç elde edilebilir. Coinleri satın alabilmek için doğrudan güvenli bir kripto para borsasını kullanabilirsiniz. İşlemleriniz için tercih edebileceğiniz, kullanıcıların ilgisini çeken bittorrent TRY ve diğer web 3 coinleri şunlardır:

ApeCoin

BAYC ekosisteminin yerel para birimi olan apecoin web 3 sisteminin en dikkat çeken isimlerinden biridir. Genel kullanım amacı merkezsiz bir topluluk binasını güçlendirip teşvik etmektir. ERC- 20 yönetişim ve yardımcı program belirteci olan bu coin APE ekosistemini kapsayıcı ve adil bir şekilde oluşturmayı hedefler. Coinin toplam arzı 1 milyar olarak sabitlenmiştir.

Basic Attention Token

Madenciliği yapılamayan bir tür kripto para olan basic Attention token temel ilgi işareti manasına gelir. Ethereum kripto para düzeni üzerine kurulan bu token BAT kısaltmasıyla anılır. Dijital reklamcılık alanına yenilik sağlamak adına Brendan Eich tarafından piyasaya çıkmıştır. Yayıncı, reklam veren, kullanıcı gibi tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir dijital reklam modelini benimser. Reklam gelirlerinin adil olmasını ve gereksiz reklamları önlemeyi sağlar.

Polkadot

Zincirler arasında veri aktarımını güvenli hale getiren polkadot farklı blok zincir ağlarının birbirine güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Bu açık kaynaklı protokol ihtiyaca göre ölçeklenebilir. Ağa ait yerel token DOT ismine sahiptir. Birden fazla zincir işlemi aynı anda işleyebilen polkadot parçalanmış çok zincirli bir ağdır. Gelişmeye açık yapısının olması sayesinde polkadot gelecek vaat eden kripto varlıklar arasında yer alır. Farklı alanlardaki verilerin birbirine geçişine imkan veren bu varlık işlem darboğazlarının önüne geçer. Temelde köprü, paralel zincir ve röle zinciri olmak üzere üç yapı üzerine kurulmuştur.

The Graph

Merkeziyetsiz bir protokol olan the graph ethereum’dan başlayıp veri sorgulamak ve indekslemek için kullanılır. Blockchain ağlarının sorgulanması amacıyla oluşturulan bu platform ethereum ile benzerlik gösterir. Aynı isme sahip olan Graph Vakfı tarafından ortaya çıkarılmıştır. Altyapısı üç ana katmandan oluşur. Bunlar subgraph, delegeler ve endeksleyiciler olarak isimlendirilir. Yürütülen sürecin son aşamasında tüketiciler bulunur. Uygulamalar ile blok zincir ağı arasındaki veri çekme problemini ortadan kaldırmayı hedefler. Bu gibi avantajlı özelliklere sahip web 3 coinleri ile ilgili tüm merak ettiklerinize Paranfil üzerinden yanıt bulabilir, alım satım işlemlerinize bu bilgiler ışığında yön verebilirsiniz.