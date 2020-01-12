Eski Android Sürümlerinde Gmail Karanlık Mod Etkinleştirme
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Eski Android Sürümlerinde Gmail Karanlık Modu’nu Etkinleştirme

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Büyük akıllı telefon üreticilerinin ve internet şirketlerinin beyaz ekranların kullanıcıların gözleri üzerindeki olumsuz etkilerini fark etmesi on yıl sürdü. Çeşitli teknoloji meraklıları, içerik üreticileri yeni içerik geliştirmek ve iyi bir yaşam kazanmak için her zaman büyük beyaz ekranlara takılı kalıyor. Beyaz ekranlara sürekli maruz kalmak gözleri kurutabilir ve hatta kullanıcı için önemli rahatsızlıklara neden olabilir. Teknoloji devleri, kullanıcıların gözlerini zararlı mavi ışıktan kurtarmak için her hizmet ve ürün için karanlık bir mod sağlamak için çalışıyor.

Google ayrıca Android, iOS, Web veya diğer ortamlarda bulunan tüm ürün ve hizmetleri için karanlık bir mod getirmeye çalışmaktadır. Arama devi, Android 10’daki karanlık tema için dahili destek bile ekledi. Kullanıcılar tek bir global geçişle karanlık moda geçebilir. Gmail, yakın zamanda Web, iOS ve Web ortamlarında Karanlık Mod uyumluluğu alan popüler bir uygulamadır. Bununla birlikte, Gmail’in Karanlık Modu yalnızca daha yeni Android sürümleri ve cihazlarıyla uyumludur. Eski Android cihazlardaki ve sürümlerdeki kullanıcıların etkinleştirmek için kılavuzumuzu izlemeleri gerekir. Uzun süre internette çalışırken ve internette gezinirken Karanlık Modu kullanmanın çeşitli avantajları vardır. İşte Gmail karanlık mod avantajları;

Gmail Karanlık Mod

Karanlık Modun Avantajları

Göz Yorgunluğunu Azaltır – Karanlık modun birincil nedeni göz yorgunluğunu azaltmaktır. Zararlı mavi ışığın web sayfalarındaki beyaz boşlukları rahatsız etmesini önler. Karanlık mod gece boyunca daha kullanışlıdır.

Pil Verimliliğini Artırır – AMOLED ekranları kullanan cihazlar, pikseller siyah renkli alanlarda kapalı kaldığı için Karanlık Mod’a da sahiptir. Son araştırmalara göre, AMOLED ekranlar karanlık modu kullanırken% 63 güç tasarrufu sağlayabilir.

Görüntü Bozulmasını Sınırlar – Göz yorgunluğunu azaltmanın diğer yolu, bir filtre katmanı ekleyerek görüntüyü deforme eder. Ancak, karanlık mod, gözleri zorlamayı azaltan ve daha az güç tüketen renkleri kapatır.

Eski Android Sürümünde Gmail Karanlık Modu

Kullanıcılar, Xposed Modülünü kullanarak eski Android sürümlerinde bile Gmail karanlık temasını almak için aşağıdaki adımları izleyebilir. Google geçen yıl Gmail Karanlık Modu’nu kullanıma sunmuş, ancak kullanımı küresel geçiş düğmesi aracılığıyla Android 10 ile sınırlıdır. Android 9 ve önceki sürümlerdeki kullanıcılar hala çaresiz.

Xposed Module Kullanarak Gmail Dark Temasını Etkinleştirme Adımları

Kullanıcıların aşağıda belirtilen adımları dikkatle izlemeleri istenir.

  • Xposed Installer’ı açın ve İndir düğmesine dokunun.
  • Şimdi üç bölüm göreceksiniz – Çerçeve, Yüklü ve Yüklü Değil.
  • Kurulu Değil bölümünde, modülü kaydırın ve daha fazla ayrıntı açmak ve okumak için üzerine dokunun.
  • Şimdi, Sürümler sekmesine giderek yükleyin ve İndir düğmesine dokunun.
  • İşlemi tamamlamak için Yükle’ye dokunun.
  • Modülü etkinleştirmek için kullanıcının telefonu yeniden başlatması gerekir.
  • Artık Gmail Uygulamasının Ayarlar menüsünde Tema seçeneğini göreceksiniz.
  • Karanlık Modu’nu seçin ve hazırsınız.
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