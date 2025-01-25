DNS Ayarı Değiştirme Nasıl Yapılır ?

Birçok yasaklı siteye giriş için sık kullanılan bir yöntem olan DNS Ayar Değiştirme işlemi sizi biraz daha özgürce sörf yapmak açısından özgür kılar. Ancak tüm yasaklı sitelere girmenize yardımcı olmaz. Bunun için daha profesyonel bir yöntem olan VPN yöntemini denemeniz gerekir ki bu yöntem de çok güvenli değildir. Hem bilgilerinizin çalınma ihtimali hem de aşırı yavaşlık gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz VPN kullandığınız takdirde. Bu yazımızda DNS ayar değiştirme nasıl yapılır ? sorusunu cevaplayacağız.

DNS Ayarı Değiştirme

Bilgisayarın masa üstü ikonları içinde “Ağ” ikonu vardır. Ağ ikonuna sağ tıklayın. “Özellikler”e tıklayın. Ardından karşınıza çıkacak olan şu seçenekleri izleyin;

Denetim masası giriş

Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin

Gelişmiş paylaşım ayarları

Yukarı ki gibi 3 seçenek çıkacaktır. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir sekmesine tıklayın. Bu kez Yerel ağ bağlantısı ikonu gelir. Bu ikona da sağ tıklayın. Özellikler dediğinizde, ağ iletişimi adı altında karşınıza bir çok seçenek gelecektir. Bu noktada internet protokol sürüm 4 sekmesine tıklayın. Karşınıza gelen pencerede otomatik olarak IP al ve Aşağıdaki adresi kullan seçenekleri gelir. Bu alana dokunmayın. Altta DNS sunucu adresini kullan seçeneğini seçin ve çalıştığına emin olduğunuz DNS numarasını elle buraya tek tek yazın. DNS numarasını 4 ayrı küme şeklinde gireceksiniz. Hangi DNS numaralarının çok hızlı çalıştığını öğrenmek için güncel olarak internette “güncel DNS “ diye aratabilirsiniz. Bu rakamları girdikten sonra “çıkarken doğrula” ve tamam deyip kapatabilirsiniz. Artık DNS ayarlarınız değişmiştir. Özgürce internetinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

İşte 2025 En Güncel DNS Adresleri;

≡ Freenomworld

80.80.80.80

80.80.80.81

≡ Google/IPv4

8.8.8.8

8.8.4.4

≡ Google/IPv6

2001:4860:4860::8888

2001:4860:4860::8844

≡ Uncensored

91.239.100.100

89.233.43.71

≡ OpenDNS

208.67.222.222

208.67.220.220

≡ Verizon

4.2.2.1

4.2.2.2

≡ Smart Viper

208.76.50.50

208.76.51.51

≡ Green Team

81.218.119.11

209.88.198.133

≡ Norton

198.153.192.1

198.153.194.1

≡ Uydunet

62.248.80.161

62.248.80.162

≡ Safe DNS

195.46.39.39

195.46.39.40

≡ Yandex.DNS

77.88.8.8

77.88.8.1

≡ Dns Advantage

156.154.70.1

156.154.71.1

≡ ScrubIt

67.138.54.100

207.225.209.66

≡ OpenNic Project (Türkiye)

178.17.170.67

217.12.203.133

193.182.144.144

217.12.210.54

≡ OpenNic Project(Dünya)

107.150.40.234

50.116.23.211

58.6.115.42

58.6.115.43

119.31.230.42

200.252.98.162

217.79.186.148

81.89.98.6

78.159.101.37

203.167.220.153

82.229.244.191

216.87.84.211

66.244.95.20

207.192.69.155

72.14.189.120

151.236.6.156

118.88.20.195

≡ DynDNS

216.146.35.35

216.146.36.36

≡ GTEI

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6

≡ Level3

209.244.0.3

209.244.0.4

≡ DNS.WATCH

84.200.69.80

84.200.70.40

≡ Comodo Secure

8.26.56.26

8.20.247.20

≡ GreenTeamDNS

81.218.119.11

209.88.198.133

≡ SmartViper

208.76.50.50

208.76.51.51

≡ FreeDNS

37.235.1.174

37.235.1.177

≡ Norton Connect Safe

199.85.126.10

199.85.127.10

198.153.192.40

198.153.194.40

198.153.192.50

198.153.194.50

198.153.192.60

198.153.194.60

≡ Securly

184.169.143.224

184.169.161.155

≡ Türk Telekom

195.175.39.39

195.175.39.4