DNS Ayarı Değiştirme Nasıl Yapılır ?
Birçok yasaklı siteye giriş için sık kullanılan bir yöntem olan DNS Ayar Değiştirme işlemi sizi biraz daha özgürce sörf yapmak açısından özgür kılar. Ancak tüm yasaklı sitelere girmenize yardımcı olmaz. Bunun için daha profesyonel bir yöntem olan VPN yöntemini denemeniz gerekir ki bu yöntem de çok güvenli değildir. Hem bilgilerinizin çalınma ihtimali hem de aşırı yavaşlık gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz VPN kullandığınız takdirde. Bu yazımızda DNS ayar değiştirme nasıl yapılır ? sorusunu cevaplayacağız.
DNS Ayarı Değiştirme
Bilgisayarın masa üstü ikonları içinde “Ağ” ikonu vardır. Ağ ikonuna sağ tıklayın. “Özellikler”e tıklayın. Ardından karşınıza çıkacak olan şu seçenekleri izleyin;
- Denetim masası giriş
- Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin
- Gelişmiş paylaşım ayarları
Yukarı ki gibi 3 seçenek çıkacaktır. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir sekmesine tıklayın. Bu kez Yerel ağ bağlantısı ikonu gelir. Bu ikona da sağ tıklayın. Özellikler dediğinizde, ağ iletişimi adı altında karşınıza bir çok seçenek gelecektir. Bu noktada internet protokol sürüm 4 sekmesine tıklayın. Karşınıza gelen pencerede otomatik olarak IP al ve Aşağıdaki adresi kullan seçenekleri gelir. Bu alana dokunmayın. Altta DNS sunucu adresini kullan seçeneğini seçin ve çalıştığına emin olduğunuz DNS numarasını elle buraya tek tek yazın. DNS numarasını 4 ayrı küme şeklinde gireceksiniz. Hangi DNS numaralarının çok hızlı çalıştığını öğrenmek için güncel olarak internette “güncel DNS “ diye aratabilirsiniz. Bu rakamları girdikten sonra “çıkarken doğrula” ve tamam deyip kapatabilirsiniz. Artık DNS ayarlarınız değişmiştir. Özgürce internetinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
İşte 2025 En Güncel DNS Adresleri;
≡ Freenomworld
80.80.80.80
80.80.80.81
≡ Google/IPv4
8.8.8.8
8.8.4.4
≡ Google/IPv6
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
≡ Uncensored
91.239.100.100
89.233.43.71
≡ OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220
≡ Verizon
4.2.2.1
4.2.2.2
≡ Smart Viper
208.76.50.50
208.76.51.51
≡ Green Team
81.218.119.11
209.88.198.133
≡ Norton
198.153.192.1
198.153.194.1
≡ Uydunet
62.248.80.161
62.248.80.162
≡ Safe DNS
195.46.39.39
195.46.39.40
≡ Yandex.DNS
77.88.8.8
77.88.8.1
≡ Dns Advantage
156.154.70.1
156.154.71.1
≡ ScrubIt
67.138.54.100
207.225.209.66
≡ OpenNic Project (Türkiye)
178.17.170.67
217.12.203.133
193.182.144.144
217.12.210.54
≡ OpenNic Project(Dünya)
107.150.40.234
50.116.23.211
58.6.115.42
58.6.115.43
119.31.230.42
200.252.98.162
217.79.186.148
81.89.98.6
78.159.101.37
203.167.220.153
82.229.244.191
216.87.84.211
66.244.95.20
207.192.69.155
72.14.189.120
151.236.6.156
118.88.20.195
≡ DynDNS
216.146.35.35
216.146.36.36
≡ GTEI
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
≡ Level3
209.244.0.3
209.244.0.4
≡ DNS.WATCH
84.200.69.80
84.200.70.40
≡ Comodo Secure
8.26.56.26
8.20.247.20
≡ GreenTeamDNS
81.218.119.11
209.88.198.133
≡ SmartViper
208.76.50.50
208.76.51.51
≡ FreeDNS
37.235.1.174
37.235.1.177
≡ Norton Connect Safe
199.85.126.10
199.85.127.10
198.153.192.40
198.153.194.40
198.153.192.50
198.153.194.50
198.153.192.60
198.153.194.60
≡ Securly
184.169.143.224
184.169.161.155
≡ Türk Telekom
195.175.39.39
195.175.39.4