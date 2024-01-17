Teknik SEO’nun Temelleri: Başarılı Bir Web Sitesi İçin İpuçları

Günümüzün SEO çalışmalarında söz konusu optimizasyon olduğunda akla ilk gelen kriterler arasında site içi ve site dışı optimizasyon bulunuyor. Ancak, bu kriterlerin dışında sitenizin performansını, arama motoru sonucu görünürlüğünü ve kullanıcı deneyimini etkileyen başka bir kriter daha bulunuyor.

Çoğu zaman önemi gözden kaçırılsa da SEO çalışmalarının en önemli parçalarından birisi olan teknik SEO, daha iyi bir performans gösteren ve arama motoru botları tarafından daha iyi tanımlanan bir site oluşturmanın en iyi yollarından birisidir. Bu sebeple, teknik SEO analizini nasıl yapacağınızı bilmek web sitenizi daha iyi bir SEO açısından geliştirmek için oldukça önemlidir.

Bu bağlamda, sizin için teknik SEO tanımından hız optimizasyonu ve site mimarisi gibi teknik SEO analizlerine kadar bilgi edinmeniz gereken her konuyu içeren bir teknik SEO rehberi hazırladık.

Teknik SEO Nedir? Temel Tanım ve Önemi

Teknik SEO, bir web sitesinin daha iyi SEO sonuçları alması için yapılan tüm çalışmaların yapı taşlarından birisidir. Peki, teknik SEO nedir?

En kısa anlamıyla teknik SEO, bir web sitesinin işleyişini iyileştirmeye yönelik yapılan SEO çalışmalarının tümüdür. Site içi SEO optimizasyonu ve site dışı SEO optimizasyonu dışında sitenizin performansı ile ilgili her türlü SEO çalışmayı kapsayan teknik SEO aşağıdaki unsurlara odaklanır:

Web sitenizin hızı ve performansı Web sayfalarınızın arama motoru botları tarafından tanınması ve indekslenmesi Web sayfalarınızdaki görsellerin optimizasyonu Sitenizdeki kırık linkler Sitenizin indekslenmesini engelleyen birbirinin kopyası içerikler

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu konular teknik SEO’nun ilgilenme alanına girmektedir. Bu sebeple, teknik SEO’da yapılan bir hata web sitenizin hızını, işleyişini ve ulaşılabilirliğini etkilemektedir.

Web Sitesi Yapısının Optimizasyonu: Site Mimarisi ve URL Yapısı

Eğer yeni bir web sitesi oluşturuyorsanız düşünmeniz gereken kriterden ilki site mimarisinin nasıl olması gerektiğidir. Doğru oluşturulan bir web site mimarisi kullanıcı deneyimini geliştirir ve ziyaretçilerin web sitenizde geçirdiği süreyi uzatarak SEO sonuçlarınızı iyileştirir.

Web sitenizdeki tüm sayfa ve gönderilerin düzenleme süreci site mimarisini ilgilendirir. Web site mimarisi yapılırken bir hiyerarşi sistemi kurmak sitenizde daha önemli bilgilerin ön plana çıkmasında yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, sitenizde bilgilerin doğru yerleştirilmesi ve navigasyonunun kullanıcı dostu bir şekilde planlanması arama motoru botlarının sitenizi indekslemesini kolaylaştırır ve arama motoru sonuçlarınızı iyileştirir.

Kullanıcı dostu Url yapısı oluşturmak da sitenizi oluştururken dikkate almanız gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Teknik SEO kriterleri arasında yer alan URL yapısı karmaşıklıktan uzak olmalı ve açık, anlaşılır bir şekilde oluşturulmalıdır. Bu sayede kullanıcı dostu bir şekilde oluşturulabilecek URL yapısında şu unsurlar yer alır:

Protokol (HTTPS) Subdomain (Alt alan adı) (www) Domain (internet adresiniz) Üst düzey alan adı (TDL) (com, org, net) Alt klasörler (kategoriler)

Hız Optimizasyonu: Web Sayfası Yükleme Sürelerini Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Site hızı, sitenizde sayfaların yüklenmesinde beklenen süre ile ilgilidir. Bu süre ne kadar uzun olursa kullanıcıların sitenizi terk etme riski daha fazla riske girer. Bu da SEO çalışmalarınızı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Bu sebeple, hız optimizasyonu teknik SEO stratejilerinizin en önemli çalışmalarından birisidir.

İçeriğinizin kalitesi, içeriğinizin türü, içeriğinizde kullandığınız görseller, kullandığınız cihaz gibi birçok unsur web sayfalarınızın yüklenme hızını etkiler. Peki, sitenizin hızını nasıl iyileştirebilirsiniz?

Birçok SEO ajansı, hız optimizasyonunda web sitelerine yardımcı olacak teknik SEO çalışmaları uygulamakta ve site analizi yaparak site hızını etkileyen teknik SEO hatalarını tespit ederek gerekli onarımları yapmaktadır. Eğer siz de web sayfalarınızın yüklenme hızını arttırmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

Sitenizde kullandığınız görsellerin kalitesinden ödün vermeden boyutunu küçültün Daha hızlı bir sunucuya geçin Sitenizde eklenti kullanıyorsanız gereksiz eklentileri temizleyin Sitenizin önbelleğini temizleyin Sitenizdeki kırık linkleri düzeltin Eğer sitenizde kopya içerikler varsa onları silin Video içeriklerinizi direkt sitenize yüklemek yerine video linkini sitenize yerleştirin

Mobil Uyumluluk: Mobil-Öncelikli İndekslemenin Teknik SEO Üzerindeki Etkisi

Günümüzde mobil uyumlu bir web site oluşturmak içeriğini paylaşmak ve ürünlerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirmek isteyen her web site için neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Bu sebeple, teknik SEO yöntemleri arasında mobil ile uyumlu bir web sitesi oluşturmak da yer almaktadır.

Teknik SEO, web sitenizin SEO uyumlu işlemesi ve daha iyi bir performans göstermesi ile ilgili tüm çalışmaları içerir. Web sitenizin mobil optimizasyonu için yaptığınız tüm çalışmalar da teknik SEO’ya destek olmaktadır. Mobil ile uyumlu bir web site sadece daha iyi bir SEO sonucu elde etmenizi sağlamakla kalmaz, sitenize daha fazla organik trafik çekmekte de yardımcı olur.

Mobil optimizasyon yaparken görsel boyutu küçültme, mobil ile uyumlu tema seçme gibi kriterler, web site hızınızı iyileştirir ve kullanıcıların web sitenizde dolaşmasını kolaylaştırır. Bu da teknik SEO’nun odaklandığı site navigasyonu, site hızı, kullanıcı deneyimi gibi teknik SEO kriterlerine destek olmaktadır.

Arama Motorları için Meta Etiketler ve Başlık Etiketlerinin Önemi

Arama motorlarının içeriğinizi nasıl görmesini istediğinize dair yaptığınız çalışmalar meta etiketler ve başlık etiketleri ile ilgilidir. İçeriğinizin ne hakkında olduğu ve ne gibi bilgiler içerdiği ile ilgili bilgi veren meta etiketler ve başlık etiketleri, SEO ile uyumlu bir şekilde oluşturulduğunda arama motoru sonuçlarınızı da etkiler.

Hazırladığınız başlık etiketlerinin açık ve anlaşılır olması, anahtar kelimenizi içermesi ve paylaşılan içerik linkine tıklanmayı etkileyecek call-to action’a (CTA) yer vermesi SEO sonuçlarınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda, teknik SEO çalışmalarında meta etiketlerin ve başlık etiketlerinin SEO kurallarına uyması oldukça önemlidir.

Site İçi Link Yapısı ve Navigasyon: Kullanıcı ve Arama Motorları için Optimizasyon

Başarılı bir web sitesi kurulurken çoğunlukla gözden kaçırılan ya da yeterince önemsenmeyen konulardan birisi site içi linkleme çalışmalarıdır. Her ne kadar gözden kaçırılsa da site içi linkleme, kullanıcıların sitenizdeki sayfalar arasında gezmesini kolaylaştırır ve aradıkları konuya benzer içerik ve ürünleri kolaylıkla bulmasını sağlar. Sitenizde geçirilen zamanı da uzatan site içi link yapısı, web sitesi çalışmalarında teknik SEO önerileri arasında yer almaktadır.

En kısa tanımıyla site içi linkleme, siteniz arasındaki sayfalar arasında bağlantı kuran bağlantılardır. Sitenizde kategorileri bulmayı sağlayacak bir navigasyon sistemi kurma ve site içi navigasyonu kolaylaştırma ve birbiri ile alakalı içerikler arasında bağlantı kurma amacıyla yapılan site içi linkleme çalışmalar, SEO açısından da birçok avantaj sunmaktadır.

Bu avantajların ne olduğuna gelin hep birlikte bakalım:

Kullanıcıların sitenizde gezmesini kolaylaştırır Sitenizde geçirilen süreyi uzatır Arama motoru botlarının sayfalarınızı bulmasını sağlar Arama motoru botlarının web sayfalarınızı indekslemesini kolaylaştırır.

Sonuç: Teknik SEO Rehberi

Web sitenizin işleyişini ve SEO açısından daha iyi bir performans göstermesini sağlayan teknik SEO, web sitesi için yapılan SEO çalışmalarında gözden kaçırılmaması gereken bir konudur. Bu yüzden teknik SEO analizini nasıl yapacağınızı bilmek arama motorları tarafından sayfanızın indekslenmesini kolaylaştırıp, arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bizler de teknik SEO’nun ne olduğu ve nasıl yapıldığını açıkladığımız bu rehber yazıyı sizinle paylaştık. Umarız bu yazı, “teknik SEO nedir?” ve “teknik SEO nasıl yapılır?” sorularını cevaplamada yardımcı olmuştur.