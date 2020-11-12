Okunuyor FAST Nedir? FAST Para Gönderimi Nasıl Yapılır? FAST ile Para Göndermek Ücretsiz Mi?

Fast, 7/24 para gönderimi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çıkarmış olduğu yeni bir ödeme yöntemidir. Fast ile para transfer işlemi nasıl yapılır? Fast ile para göndermek ücretsiz midir? Fast para transfer işlemleri nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizin devamında.

Fast Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni ödeme sistemini tanıttı. Fonların Anlık Sürekli Transferi (FAST) kısaltmalarından yola çıkarak oluşturulan yeni sistem oldukça başarılı bulundu. Fast adıyla tanıtılan ödeme sistemi, yakın bir dönemde uygulamaya geçilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının yaptığı açıklamada;

“FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir.”

İfadelerine yer verildi. Merkez Bankasının bu hamlesi ile birlikte dijital dünyaya hızlı bir şekilde girmiş olacağız. İlk pilot uygulama 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Fast para transferi müşterilere de kolaylık sağlayacak. Bankaların yapmış olduğu politikalardan dolayı 17:00’den sonra gönderilen para transferlerinde bir sonra ki gün geçiş işlemi oluyordu. Bunun önüne geçmeyi hedefleyen Merkez Bankası yaptığı bu hamle ile müşterilerden de tam not aldı.

Artık para transferlerinde (EFT) bir nevi X bankasından Y bankasına para transfer işlemi için zaman kısıtlaması ortadan kalkmış oluyor. X bankadan gönderdiğimiz 200 TL saat 17:00 ‘ yi geçtiği zamanlarda maalesef bir sonra ki gün Y bankasının hesabında oluyordu. Bunun için Fast para transferi oldukça güzel olacak. Kısacası Fast için anlık para transfer işlemi de diyebiliriz.

FAST Avantajları Nelerdir?

FAST ödeme yöntemi ile birlikte artık ödemeler kimlik numarası, e-mail adresi ve telefon numarası gibi bilgiler eşliğinde yapılabilecek.

Kolay adresleme sistemi ile transfer gerçekleşebilecek.

Dijital ekonomiye katkı sağlayacak.

Bankalararası Kart Merkezi ile kayıt altında olacak

Yeni ödeme yöntemi ile birlikte hijyen konusunda da oldukça etkili olacak diyebiliriz. Dijital dünya ile birlikte elle tutulmayan paralar eşliğinde alışveriş ve para transfer işlemlerini yapabiliyoruz.

FAST ile QR Ödeme Sistemi

FAST şuan için pilot uygulamaya geçecek. Pilot uygulamadan sonra olumlu bir sonuç elde ederse eğer, orta vadede QR kod ile para transferi özelliğini aktif hale getirebilir. Mapa Global yaptığı açıklamada QR özelliği, FAST projesinin orta vadeli yol haritasında yer aldığını söylüyor. Şirket aynı zamanda, QR kod para transfer işlemi için ise iki ana kol ile ayrılacağını söylüyor. İş yeri ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeler şeklinde oluşacak yeni yol haritası ile birlikte yeni yöntemlerinde oluşabileceği yapılan açıklamalarda belirtiliyor.

Kısacası fast nedir tanımlamasını sizler için yaptık. Sistem olumlu sonuçlar verecek mi hep birlikte göreceğiz. Fast ödeme yöntemi ile artık dijital dünyaya adımlarca alışıyoruz diyebilir miyiz? Söz sizde.

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