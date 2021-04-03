Google'da Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM
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Google’da Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır?

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Google’da Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır?
Okunuyor Google’da Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır?

Tersine Görsel arama nasıl yapılır birçok kullanıcı tarafından merak edilen konulardandır. Her ne kadar internet günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılsa da, doğru ve etkin kullanım çoğu kişi tarafından yapılmaz. Bu durumda araştırmalardan alınan sonuç verimli olmaz.

Her ne kadar internette neredeyse tüm konular üzerine bilgi de olsa, doğru araştırma olmadan sonuçlara ulaşılmaz. Dolayısıyla neyi, nasıl araştıracağını bilmek büyük önem taşır. Bu konuda kelimeler haricinde, görselleri kullanarak da tarama yapılabilir.

Eğer aradığınız sonuçlara ulaşamıyorsanız, görsellerden de tarama yapabilirsiniz. Google üzerinde görsellerle arama yapmak, aradığınız sonuca en kısa sürede varmanızı sağlar. Peki, bu nasıl yapılır?

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1Google’da Resimle Arama
2Google Üzerinde URL ile Resim Arama
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Google’da Resimle Arama

Google görsel arama nasıl yapılır oldukça kolaydır. Bunun için tek yapılması gereken, aşağıdaki maddeleri takip etmedir;

  1. Cihaz üzerine Google mobil indirin.
  2. Arama çubuğuna gelerek, yan tarafındaki Google Lens seçeneğine tıklayın.
  3. Fotoğraflarınızı sakladığınız yeri açın.
  4. Herhangi bir görseli seçin.

Tüm bu işlemler ardından akıllı telefonlarınızdan aradığınız sonuçlara varmanız mümkündür. Aynı zamanda masaüstü cihazlardan da tarama yapılabilir. Bunun için şunlar gerçekleştirilir;

  1. İnternet tarayıcısına girin.
  2. Google’da görselleri açın.
  3. Ekranda görülen fotoğraf makinesini seçin.
  4. Görseli seçin ve ekleyin.

Tüm bunlardan sonra tüm sonuçlar listelenir.

Google Üzerinde URL ile Resim Arama

Google’da tersine görsel arama nasıl yapılır aynı zamanda URL ile de yapılır. Bunun için uygulamanız gereken maddeler şöyledir;

  1. Masaüstü cihazınızda kullanılan tarayıcıyı açın.
  2. İstediğiniz görselin bulunduğu siteye gidin.
  3. Resme sağ tık yaparak, resim adresini kopyalayın.
  4. Google görsellere girerek, ekranda görülen kamera simgesine tıklayın.
  5. Kopyalanan URL adresini yapıştırın.

Ardından tek yapılması gereken ara butonuna tıklamak veya enter tuşuna basmadır. İlgili tüm sonuçlar sonrasında listelenir. Aynı zamanda sonuçlarına bakmak istediğiniz resmi açıp, sağ tıklayarak bu resmi Google üzerinde ara seçeneğine basarak da sonuçlara ulaşılabilir. Bunlar farklı bir sekmede gösterildiği için, mevcut çalışmanız kaybolmaz.

Bu nedenle gerek masaüstü cihazlardan, gerekse mobil seçenekten görsel tarama yapılabilir.

Bir önceki yazımız olan 2021 Bilgisayardan Instagram’a Fotoğraf Yükleme Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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