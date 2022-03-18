Hız Testi Yaparak İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

İnternet hızınızın çok yavaş olduğunu düşünüyorsanız veya internet sağlayıcılarının size vaat ettiği düzeyde bir internet bağlantısına sahip olup olmadığınızı kontrol etmek istiyorsanız, artık bunun için kolay bir çözüm yolu var; online hız testi. İnternet hızınızı test eden bu uygulamalara, artık oldukça kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İnternet üzerinde aktif olarak rol alan birçok hız testi bulunuyor. Bu testlerle, internet hızınıza dair gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Hız Testi Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternet üzerinde bulunan hız testi uygulamalarını kullanarak, internet hızınıza dair bilgi elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz veriler ile, internet tarifenizi satın aldığınız firmanın iddia ettiği veriler arasında farklılık varsa, bir arıza durumundan şüphelenebilir ve firmanıza başvurabilirsiniz. Düzenli olarak yapılan hız testleri, internet bağlantınızı sorunsuz bir şekilde kullanabilmenizi ve herhangi bir arızanın boy göstermesi durumunda da gerekli önlemleri alabilmenizi sağlar.

Hız Testi Nasıl Yapılır? Ücretli Midir?

Hız testi yapmak çok kolaydır. Hız testi yapabileceğiniz birçok internet hız testi platformu bulunuyor. Bu platformlardan internet hızınızı test edebilir ve ihtiyacınız olan verileri elde edebilirsiniz. Bu hizmeti veren uygulamaların büyük bir kısmı ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Yani internet hızınızı denetlemek adına hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Hız testi kısa süreler içerisinde gerçekleştiriliyor ve karşınızdaki ekranda, internet hızınıza dair bilgiler size yansıtılıyor.

İnternet Hız Testinin Çalışma Prensibi Nedir?

Hız testi belli bir çalışma prensibiyle çalışmaktadır. Bu uygulama, en yakında bulunan sunucuya bir sinyal göndererek, sinyale ne kadar sürelerde yanıt alındığını hesaplar. Daha sonrasında küçük dosyalar indirerek, internetinizin indirme ve yükleme hızını test eder. Bu testle hedeflenen şey; internet bağlantınızın ne kadar zorlanabileceğidir. İnternet hız testiniz sonuçlandığında, indirme ve yükleme hızı, ping süresi, jitter gibi değerleri elde edersiniz. Bu değerler, internetinizin çalışma potansiyelini göstermektedir.

Hız Testinde Ne Tür Bilgiler Elde Edilebilir? Anlamları Nedir?

Kaliteli bir hız testinde belli başlı sonuçların kesinlikle paylaşılması gerekir.

Bir hız testinde bulunması gereken bu veriler şunlardır;

Download / İndirme Hızı: İnternet bağlantınızla, saniyede kaç megabyte veri indirebileceğinizi gösterir.

Upload / Yükleme Hızı: İnternet bağlantınız aracılığıyla, herhangi bir sunucuya, saniyede kaç megabyte veri yükleyebileceğinizi gösterir.

Değişim / Jitter: Bu değer ne kadar yüksekse, videolarınızda veya görüntülü sohbetlerinizde o kadar fazla kesinti yaşarsınız. Değer sıfıra ne kadar yakınsa o kadar iyi sonuç alınır.

Ping süresi: İnternet bağlantınızın ne kadar sürede yanıt verdiğini gösteren bu ifade de, ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.

Bu verilere dair bilgi edinemeyeceğiniz hız testlerini kullanmanın bir faydası olmayacaktır. Bu yüzden hız testi yapacağınız web sitelerini, öncelikle kontrol etmeniz gerekir.

İnternet Hızının İyi Olması Neyi İfade Eder?

İnternet hızının iyi olması, internet üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm eylemlerden çok daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Bunun için, hız testinde elde edilen sonuçların büyük bir bölümünün olumlu veya olumluya yakın olması gerekir. Hız testlerinde daima kötü sonuçlar ile karşılaşıyorsanız, internet sağlayıcılarınızla iletişime geçebilir ve yardım isteyebilirsiniz.