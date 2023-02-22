IGG Deprem Bölgesine Yardım Elini Uzattı

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sallandı. 11 ili kapsayan büyük bir bölgede etkisini gösteren deprem yaşadığımız yüzyılın en büyük yıkımlarından biri olarak tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Singapur merkezli, Lords Mobile gibi dünyaca ünlü oyunların yapımcısı IGG de bu büyük felaketin ardından yaralarını sarmak için Türkiye’ye yardım elini uzattı. IGG, deprem bölgesine yardım için 200.000$ değerinde yardımda bulundu.

IGG ve Lords Mobile’dan deprem bölgesine 200.000$ değerinde destek

Oyunları Türkiye’de de büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan IGG, depremin hemen ardından bölgeye yardım için harekete geçti. Singapur, Çin ve Türkiye ekiplerinin oyun sektörüne öncülük edeceği umudu ile hazırladığı taziye ve destek mesajlarıyla birlikte yardım tırları, geçtiğimiz hafta deprem bölgesine hareket etti.

IGG Çin ve Türkiye ekiplerinin 9 Şubat’ta paylaştığı ortak mesajda “…Halkımızın yanında olmak adına IGG ekibi olarak bugün Çin ekibimiz tarafından deprem bölgesine hareket eden tırımızın en yakın sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye ekibi olarak, bugün yola çıkardığımız yardım umuyoruz ki halkımızın yarasına merhem olmak için yardımların daha da büyümesine öncülük eder. Yardımlarımızın devamı, yetkili kurumlar tarafından paylaşılan ihtiyaç listelerine göre devam edecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak…” denildi.

Lords Mobile oyuncuları yardım gönüllüsü olacak

IGG Çin ve Türkiye ekipleri bu kapsamda yayınladıkları yeni mesajlarında deprem bölgesine yardım amacı ile 200.000$ değerinde ayni yardımda bulunacaklarını duyurdu. Yardımları deprem bölgesine partiler halinde ulaştıracak olan IGG ekibi, malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için de oyuncularından destek istedi. Lords Mobile Facebook sayfasından paylaşılan mesaj sonucu gönüllüler ile IGG çalışanları el ele verip yardım paketlerini hazırlayarak bölgelere gönderimini sağladı.

IGG ekibi Türkiye halkının yanında olduğunu ve yardımların deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacağını umduklarını dile getirdi. Yaralar sarılana dek yardımları sürdüreceğini dile getiren IGG, “Depremde yakınlarını kaybedenlere bir kez daha taziyelerimizi sunar, yaralananların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” mesajı ile bir kez daha taziyelerini iletti.