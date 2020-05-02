Intel 10. Nesil Comet Lake PC İşlemci Açıklandı - Teknofeed.COM

Intel 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin "dünyanın en hızlı oyun işlemcileri" olduğu söyleniyor.

Intel, işlemci dünyasını derinden sarsmaya hazırlanıyor. Dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıtılan Intel 10. Nesil Comet Lake PC İşlemci, üstün performansıyla dikkat çekiyor. Toplam 32 adet olan Pentium, Celeron, Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 varyantlarını içeren bu işlemci 10 çekirdeğe ve 5.3GHz’lik hıza sahiptir.

Intel, Skylake mikro mimarisinde bir gelişme olan son nesil Coffee Lake serisinde kullanılan 14nm üretim teknolojisini kullanıyor.

Intel 10. Nesil Comet Lake PC İşlemci Ne Gibi Özellikler Sunuyor?

Intel 10. nesil Comet Lake işlemci Intel, 10 çekirdekli, 20 iş parçacığı ve 125W TDP ile gelen üst düzey Core i9-10900K varyantının en üst düzey performansını sunan özellikleriyle oyuncular için büyük geliştirmeler vaat ediyor. Bu performans özellikleri oyuncuları ikna etmek için yeterli. Bu işlemci 7nm üretim teknolojisini ölçüyor. Intel’in 2019’da piyasaya sürülen Ice Lake yonga setleri 10nm mimarisini kullanıyordu. Bu da işin garip tarafı olarak karşımıza çıkıyor.

Comet Lake’e gelmeden önce birkaç Intel işlemciye bakalım. Intel’in üst düzey Core i9 işlemcisinin temel frekansı 3.7 GHz ve HyperThreading’i desteklediğinden, işlemcilerin ağır ve kaynak yoğun oyun oynamayı desteklemesi normaldi. Fiyat olarak da. Intel Core i9-10900K’nin fiyatı 488$’dır. Aynı ailede 35W TDP ve 1.9GHz taban frekansına sahip düşük uçlu Core i9-10900T dahil olmak üzere başka modellerde vardı ve fiyatı 439$ civarındaydı.

Intel Core i7-10700K, 3.8GHz taban frekansı, 8 çekirdek, 16 iş parçacağına, 125W TDP ve HyperThreading ile ailedeki diğer tüm modellerin üstünde oturuyor. Bu işlemci 5.1GHz’lik bir yükseltme hızına sahiptir. Modelin maliyeti 374$’dır. Intel Core i5-10600K, 6 çekirdeğe, 12 iş parçacığına, 4.1GHz temel frekansına, 4.8GHz artırılmış hıza ve 125W TDP’ye sahiptir. Fiyatı 262$’dır.

Intel’in 10. nesil Comet Lake Core yonga seti ailesi HyperThreading’i destekliyor, bu da ürün yığınının işlemciler tarafından daha iyi anlaşılacağı anlamına geliyor. Pentium ve Celeron işlemcilerin çift çekirdeği vardır ve Hiper İş parçacığı yoktur. Yonga setleri için ortalama TDP 65W’dir, ancak üreticiler yonga setlerini uygun şekilde özelleştirirse maksimum 320-350W TDP’ye ulaşılabilir.

Farklılıkları

Üst düzey yongalar Turbo Boost Max 3.0 ve Termal Hız Artışı teknolojilerini kullanır. Birincisi, sıcaklık 70 santigrat derece veya daha düşük olduğunda tercih edilen bir çekirdek üzerindeki saat hızını maksimuma çıkaracaktır. Tercih edilen çekirdek, tam performansı sağlamak için tek başına çalışır. Ancak çalışması makineye yeterli güç kaynağına bağlı olacaktır. Turbo Boost Max 3.0, daha önce X-serisi Intel Core işlemciler ailesinde görülüyordu. İkincisi, Termal Hız Artışı, en azından sıcaklık eşiği aşılıncaya kadar, geçici olarak, frekansı artırarak çekirdeklerdeki aşırı yüklenmeleri yönetir. Yeni yonga setleri, Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra DDR4-2933 belleği ve 2,5 gigabit Ethernet’i de destekliyor.